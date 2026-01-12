Ν. Ρωμανός: Οι πρώτοι που επιτίθενται στην Καρυστιανού είναι όσοι τη στήριξαν πολιτικά από την αντιπολίτευση

«Οι πρώτοι που επιτίθενται στη Μαρία Καρυστιανού είναι αυτοί που τη χορήγησαν πολιτικά από την αντιπολίτευση», επισήμανε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, με αφορμή τα σχόλια για την πρόεδρο του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, μετά τη δήλωσή της ότι σκοπεύει να ιδρύσει κόμμα.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον Ant1, «είναι αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη να μπει στον πολιτικό στίβο. Περιμένουμε να δούμε τις προτάσεις της για όλα τα ζητήματα - την ακρίβεια, το κοινωνικό κράτος, την εξωτερική πολιτική κ.ά.» και εν συνεχεία τόνισε:

«Μέχρι να δούμε τις θέσεις της, τους συνεργάτες της και το πρόγραμμα που προτείνει, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Το μόνο που θα πω είναι ότι αυτοί που τη χορήγησαν πολιτικά - αναφέρομαι στα κόμματα της αντιπολίτευσης - είναι οι πρώτοι που της επιτίθενται. Εμείς περιμένουμε να δούμε τις θέσεις της».

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι «ο αντίπαλος της ΝΔ είναι πάντα τα προβλήματα. Από τη μάχη μας με αυτά θα κριθούμε».