Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο «Προώθηση Πολιτικών Νόμιμης Μετανάστευσης», με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ θα αποτελέσει ανάχωμα στην παράνομη μετανάστευση και το οποίο ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας όσο και στις απαιτήσεις της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας ασφάλειας.

9+1 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το σχέδιο νόμου

Ποιος είναι ο βασικός στόχος των νέων ρυθμίσεων;

Η προώθηση μιας σύγχρονης πολιτικής νόμιμης μετανάστευσης που μειώνει τη γραφειοκρατία, επιταχύνει τις διαδικασίες και καλύπτει πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, με αυστηρή στάση απέναντι στην παρανομία.

Τι αλλάζει στις άδειες διαμονής;

Θεσπίζεται ελάχιστη διάρκεια ισχύος δύο ετών και εισάγεται αυτόματη ανανέωση για ασφαλείς κατηγορίες αδειών, όπως η εξαρτημένη εργασία, με εξαίρεση λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πώς βελτιώνονται οι διαδικασίες απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες;

Απλοποιούνται τα στάδια μετάκλησης, δίνεται ευελιξία στην αλλαγή εργοδότη, εισάγεται ελάχιστο ηλικιακό όριο και προβλέπεται fast track διαδικασία για μεγάλα έργα και στρατηγικές επενδύσεις.

Ποιος είναι ο ρόλος των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης;

Προστίθενται στους πιθανούς εργοδότες, διευρύνοντας τις δυνατότητες νόμιμης απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Τι προβλέπεται για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης;

Εισάγονται νέες κατηγορίες θεωρήσεων (tech visa, talent visa), απλοποιούνται οι προξενικές διαδικασίες και αυξάνεται η διάρκεια της άδειας διαμονής Blue Card.

Τι αλλάζει για φοιτητές και σπουδαστές τρίτων χωρών;

Χορηγούνται άδειες διαμονής ίσες με τη διάρκεια των σπουδών, παρέχεται δικαίωμα μερικής απασχόλησης και δυνατότητα παραμονής μετά την αποφοίτηση για αναζήτηση εργασίας.

Πώς ενισχύεται η ένταξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας;

Μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και πρόσβασης στην εργασία σε τομείς με ελλείψεις, μειώνοντας την εξάρτηση από επιδόματα και ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική ένταξη.

Πώς ενισχύεται η συνεργασία με τρίτες χώρες;

Το νομοσχέδιο προωθεί διμερείς διακρατικές συμφωνίες με χώρες προέλευσης, με έμφαση τόσο στη νόμιμη κινητικότητα εργαζομένων όσο και στη συνεργασία για τις επιστροφές παράνομα διαμενόντων και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Τι αλλάζει στο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΚΟ;

Ενισχύεται η διαφάνεια, αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις για εμπλοκή σε διακίνηση και καταργούνται οι προνομιακές συνεργασίες, με συμβάσεις μόνο μέσω διαγωνισμών.

Πώς ενισχύεται πλέον η νόμιμη μετανάστευση;

Με τις νέες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν θεσπίζεται ένα σαφές, γρήγορο και λειτουργικό πλαίσιο νόμιμης μετανάστευσης, με λιγότερη γραφειοκρατία, σταθερές άδειες διαμονής, ευέλικτες διαδικασίες απασχόλησης και στοχευμένη προσέλκυση εργαζομένων και επιστημόνων που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.