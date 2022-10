Παναγιωτόπουλος-Ακάρ: Προϋπόθεση διαλόγου ο τερματισμός των τουρκικών προκλήσεων

Πιστή στην τακτική των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Άγκυρα παραμένει η Αθήνα, κάτι που αποτυπώθηκε και στη συνάντηση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ.

Το τετ α τετ όμως από μόνο του δεν σημαίνει κάτι όπως επιμένει καλά πληροφορημένη πηγή. Μπορεί η Αθήνα να πιστεύει και να επενδύει στο διάλογο παρόλα αυτά ξεκαθαρίζεται ότι η ένταση μεταξύ των δύο χωρών δεν μπορεί να αποκλιμακωθεί όσο η Άγκυρα έχει επιθετικές τάσεις.

Το μήνυμα αυτό, όπως επισημαίνουν πηγές στο liberal.gr, πέρασε από τον κ. Παναγιωτόπουλο στον κ. Ακάρ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ξεκάθαρα συνέδεσε τους όποιους διαύλους επικοινωνίας με τον τερματισμό των απειλών από την τουρκική πλευρά.

Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα κρατάει μικρό καλάθι μετά από αυτή τη συνάντηση.

Δε θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε που μετά από ένα τετ α τετ που βασίστηκε στις καλές προθέσεις την Αθήνας, η Άγκυρα θα ανεβάσει ξανά τους τόνους.

Με άλλα λόγια στο Μέγαρο Μαξίμου λένε ναι στο διάλογο αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση τον τερματισμό των προκλήσεων. Διαφορετικά θα πρόκειται για επανάληψη ενός σκηνικού που η Αθήνα έχει δει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν.

Στο πρωθυπουργικό γραφείο επιμένουν στην ίδια στρατηγική, την οποία υιοθέτησαν από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης.

Μακριά από επικοινωνιακές κορώνες, θα επενδύουν στις διαδικασίες διαλόγου αλλά σε συγκεκριμένο πλαίσιο.

Πιο συγκεκριμένα δεν πρόκειται η Αθήνα να μπει σε διάλογο με την Άγκυρα, τη στιγμή που Τούρκοι αξιωματούχοι ακόμα και ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν αμφισβητεί την ελληνική εθνική κυριαρχία.

