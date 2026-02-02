Πρεσβεία Ισραήλ: Χαρακτηρίστε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση

Κάλεσμα σε όσους διστάζουν να χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση απηύθυνε η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη απαντήσει στο σχετικό ερώτημα, χαρακτηρίζοντάς το «τρομοκρατικό δίκτυο υπεύθυνο για την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας και τη βία στο εξωτερικό».

Αναλυτικότερα, σε ανάρτηση στο λογαριασμό της Πρεσβείας στο facebook αναφέρονται τα εξής:

«Ποιο είναι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC);

Η ΕΕ απάντησε σε αυτό το ερώτημα: Έιναι τρομοκρατικό δίκτυο υπεύθυνο για την καταστολή στο εσωτερικό της χώρας και τη βία στο εξωτερικό.

Κάποιοι, όπως η ΕΕ, επέλεξαν τη σαφήνεια.

Άλλοι εξακολουθούν να διστάζουν.

Χαρακτηρίστε το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση τώρα»