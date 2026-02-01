Πρεμιέρα για την ταινία «Μελάνια» στην Αθήνα με οικοδέσποινα την Κ. Γκίλφοϊλ - Ποιοι έδωσαν το παρών

Πρεμιέρα κάνει σήμερα το ντοκιμαντέρ Melania στην Αθήνα, σε ειδική προβολή, που φιλοξενείται υπό την αιγίδα της πρεσβείας των ΗΠΑ, στο Κέντρο Αθηνών.

Το φιλμ σκιαγραφεί την Μελάνια Τραμπ μέσα από εικόνες ελεγχόμενης οικειότητας, καθημερινές τελετουργίες και στιγμές σιωπής, αποφεύγοντας τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Πιο ανοιχτή όταν μιλά για την απώλεια της μητέρας της, πιο συγκρατημένη ως προς τον ρόλο της πρώτης κυρίας, η Μελάνια παρουσιάζει τον εαυτό της ως μια φιγούρα πειθαρχίας και αντοχής, σε μια πρεμιέρα που συνδυάζει πολιτισμό, εικόνα και διπλωματικό συμβολισμό.

Μια σημαντική είδηση έβγαλε η λαμπερή πρεμιέρα της ταινίας «Melania» στο «Κέντρο Αθηνών», καθώς η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάλυψε στις κάμερες πως ο Ντόναλντ… pic.twitter.com/79umh1fCgq — TA NEA (@ta_nea) February 1, 2026

«Ανυπομονώ πραγματικά να έρθει το ζεύγος Τραμπ στην Ελλάδα. Θα είναι μία απίστευτη τιμή για τη χώρα» είπε μεταξύ άλλων η κυρία Γκιλφόιλ που έφτασε στο Κέντρο Αθηνών μαζί με τον γιο της Ρόναν. Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δήλωσε επίσης πως η Μελάνια Τραμπ είναι φίλη της, πως οι γιοι τους κάνουν παρέα και την χαρακτήρισε «απίστευτη μητέρα» και «σπουδαία σύζυγο».

Επίσης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε στις δηλώσεις της: «Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία.Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».

Πριν ξεκινήσει η προβολή, η πρέσβης των ΗΠΑ ανέβηκε στην σκηνή του Κέντρου Αθηνών και μίλησε για την Μελάνια Τραμπ, λέγοντας πως ποτέ στις ΗΠΑ «δεν είχαμε πρώτη κυρία σαν την Μελάνια», αναφέροντας πως δίνει κομψότητα, δύναμη και αξιοπρέπεια στον κόσμο.

Στην ελληνική προβολή παρευρίσκονται προσκεκλημένοι από τον διπλωματικό, επιχειρηματικό και πολιτιστικό χώρο. Μεταξύ άλλων δίνουν το «παρών» ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του Λένα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, η βουλευτής της ΝΔ Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, οι εφοπλιστές Πάρης Δράγνης και Βίλλυ Παναγιωτίδης, η Κατερίνα Παναγοπούλου, η Μιράντα Πατέρα, η Μαριέττα Χρουσαλά.