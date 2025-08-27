Το πολιτικό «περίγραμμα» των ανακοινώσεων της ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη βήμα ανακοινώσεων οικονομικού περιεχομένου για την κυβέρνηση. Δύο δεδομένα που βρίσκονται αυτή την ώρα στο πολιτικό «τραπέζι» την μετατρέπουν σε κρίσιμη καμπή για το Μέγαρο Μαξίμου και κατά συνέπεια για την πορεία της τετραετίας.

Το πρώτο δεδομένο είναι ότι -ακόμη κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηρήσει στο έπακρο την πρόθεσή του οι εθνικές εκλογές να διεξαχθούν στην εκπνοή της θητείας του, την άνοιξη του 2027- πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ όπου οι ανακοινώσεις δεν θα έχουν προεκλογικό χαρακτήρα και δεν θα κριθούν υπό το πρίσμα των «υποσχέσεων» και η τελευταία που η κυβέρνηση θα έχει τον χρόνο να υλοποιήσει μέχρι τέλους, έχοντας, θεσμικά, στη διάθεσή της ολόκληρη την επόμενη χρονιά, το 2026.

Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι η φετινή ΔΕΘ αναδεικνύεται στην τελευταία, ίσως, μεγάλη χαραμάδα της κυβέρνησης, ώστε να αποτελέσει σημείο ανάκαμψης των ποσοστών της και να ανατρέψει το «παγωμένο» κλίμα, που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν στο πολιτικό σκηνικό.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε και στην τελευταία του ανάρτηση, την προηγούμενη Κυριακή, ότι αρχή της κυβέρνησης του «είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες» και πρόθεση της κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος φέτος ξεπερνά τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, υπολογίζεται ότι τελικά θα «αγγίξει» τα 2 δισεκατομμύρια, απόρροια κατά την κυβέρνηση της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αποτέλεσμα της πάταξης της φοροδιαφυγής, της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της ανεργίας. Ο τρόπος, που τελικά αυτός ο «χώρος» θα διανεμηθεί θα αντανακλά και την πολιτική στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου.

Τι αναζητείται καταρχάς; Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και σχεδόν άμεσης εφαρμογής και απόδοσης, που ταυτόχρονα θα δίνουν προοπτική για το μέλλον και θα απαντούν σε μεγάλα, «ανοιχτά» θέματα, που η κοινωνία αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση καλείται να επιλύσει. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η δικαιότερη κατανομή φορολογικών βαρών, η αντιστροφή του δημογραφικού και η διέξοδος από τη στεγαστική κρίση είναι οι τέσσερις άξονες πάνω στους οποίους φαίνεται ότι βασίζονται οι επικείμενες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ως κοινός παρονομαστής και για τα τέσσερα μεγάλα προβλήματα, προτάσσεται από την κυβέρνηση η ενίσχυση των εισοδημάτων, με την διαφορά ότι πλέον στο επίκεντρο μπαίνουν ουσιαστικά όλοι όσοι δεν επωφελούνταν έως σήμερα από τις πρακτικές των επιδομάτων, δηλαδή η μεσαία τάξη.

Η αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών για ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και έως περίπου τις 50.000 ευρώ, η ενίσχυση των οικογενειών και οι φοροελαφρύνσεις για κάθε παιδί, τα κίνητρα, που αναζητούνται για τη διάθεση κλειστών ακινήτων στην αγορά, είναι ανάμεσα στα μέτρα, που «κλειδώνουν», με χρονικό ορίζονται εφαρμογής τον Ιανουάριο του 2026, και εντάσσονται στη λογική της πολυεπίπεδης παρέμβασης, που επιδιώκει η κυβέρνηση, με αντανάκλαση, εκτός από τα μεσαία εισοδήματα και την ηλικιακή κατηγορία των πολιτών 25-50 ετών - μεγάλο μέρος της οποίας κατατάσσεται, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων στην «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων.

Η κριτική από την αντιπολίτευση για όσα ανακοινωθούν θεωρείται δεδομένη από το κυβερνητικό επιτελείο, με την αντιπαράθεση να έχει ήδη αρχίσει, δυο εβδομάδες πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφωνήσει την ομιλία του από το βήμα της ΔΕΘ. Σε αυτή την κριτική, ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι να υπάρχουν άμεσες, αιχμηρές και στοχευμένες απαντήσεις σε δύο άξονες. Ο πρώτος θα βασίζεται στην επίμονη ερώτηση “που θα βρείτε τα λεφτά” για όσα επιπλέον προτείνουν τα κόμματα, με αποδέκτη της ερώτησης κυρίως το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, που καλείται να παρουσιάσει κοστολογημένο πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης και όχι μόνο κριτικής.

Ο δεύτερος άξονας, θα αφορά το διακύβευμα της σταθερότητας της οικονομίας, που πρέπει να λειτουργήσει με πλήρη σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων, να διατηρήσει τις θετικές προοπτικές της και να μην οδηγηθεί η χώρα στον εκτροχιασμό του παρελθόντος. Αυτό τον κίνδυνο, ως αποτέλεσμα ακοστολόγητων προτάσεων, που είτε δεν θα εκπληρωθούν, είτε θα θέσουν σε κίνδυνο τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση θα τον επαναφέρει σταδιακά, υπενθυμίζοντας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Ζητούμενο για το Μέγαρο Μαξίμου είναι η ανταπόκριση που οι εξαγγελίες από την ΔΕΘ θα τύχουν. Πόσο, δηλαδή, θα είναι πειστικό το επιχείρημα ότι η καλή πορεία της οικονομίας περνά πλέον στα οικονομικά των πολιτών, ότι οι δυσκολίες γίνονται αντιληπτές και αναζητούνται λύσεις μέσα στις δυνατότητες, που υπάρχουν, ότι, κυρίως, η προοπτική βελτίωσης της ζωής παραμένει και μπορεί αυτή η κυβέρνηση να τη διασφαλίσει.

Για τον λόγο αυτό, το επόμενο διάστημα, στην επικαιρότητα θα επανέλθουν όσα ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, από τα έργα στην περιφέρεια έως τα βήματα που γίνονται στην παιδεία και την υγεία, βελτιώνοντας τις παρεχόμενος από το κράτος, υπηρεσίες.