Πολιτική Συνοχής της ΕΕ

Η χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής την περίοδο 2021-2027 αναμένεται να στηρίξει τη δημιουργία 1,3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και να αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,5% κατά μέσο όρο μέχρι το τέλος της δεκαετίας και έως και 4% σε ορισμένα κράτη - μέλη.

Strong regions are essential for a thriving Europe.



The current Cohesion Policy funding is expected by 2030 to:

🔹support the creation of 1.3 million jobs

🔹increase the EU's GDP by 0.5%

🔹deliver many common public goods



To make this happen, €545 billion will be invested.