Πλησιάζει η ώρα της αλήθειας για τα… ξυλόλια

Ήγγικεν η ώρα. Χθες ανακοινώθηκαν τα ονόματα της σύνθεσης για το τριμελές Εφετείο κακουργημάτων που θα εκδικάσει την τραγωδίας των Τεμπών, η οποία θα ξεκινήσει στις 23 Μαρτίου, παρά τις προσπάθειες αναβολής κάποιων εκ των δικηγόρων και των συγγενών θυμάτων...

Θα αρχίσει πλέον να απεκδύεται η υπόθεση από τα ψιμύθια της μυθολογίας μετά τα τόσα «ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις». Τόσο από τους αριβίστες των πολιτικών σκοπιμοτήτων που επένδυσαν στην άδικη μοίρα 57 νέων ανθρώπων, προς άγραν ψήφων, όσο και από αυτούς που εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη των πενθούντων για απάντηση στο δράμα τους, μετέτρεψαν ψευδοεπιστημονικές απόψεις σε κερδοφόρο αντάλλαγμα.

Για τους τελευταίους ο τραγικός πατέρας Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δύο κόρες του Χρύσα και Θωμαή, είχε δηλώσει στον κρητικό ραδιοσταθμό Politica 89,8 τον Δεκέμβρη: «Ζήτησαν 15% εργολαβία για χρήση της κάθε πραγματογνωμοσύνης από τα λεφτά που θα πάρουμε εμείς ως αποζημίωση». Εξέφρασε δε την απορία για το που εξαφανίστηκαν κάποιοι πραγματογνώμονες και «δεν εμφανίζονται στη λίστα των μαρτύρων ενώ πριν μιλούσαν δημόσια».

Ο κ. Πλακιάς και η οικογένεια Βλάχου (πατέρας και αδελφός του 34χρονου Βάιου, θύματος του δυστυχήματος), ήταν οι πλέον εμφανείς, αν όχι οι μόνοι, συγγενείς που από την αρχή δεν αποδέχτηκαν την θεωρία των ξυλολίων και επέμεναν στη διερεύνηση των πραγματικών συνθηκών και ευθυνών της τραγωδίας.

Χαρακτηριστικό ότι πρόσφατη ανάρτηση του Ν. Πλακιά για την γνησιότητα των βίντεο, ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του Βάιου, την σχολίασε υποστηρικτικά, κατηγορώντας όσους αμφισβητούν τα βίντεο ότι σκοπός τους είναι η δημιουργία αμφιβολιών, και όχι η αποκάλυψη της αλήθειας.

Δεδομένου ότι η ευφάνταστη και βολική θεωρία των ξυλολίων βοηθούσε στην έντονη πολιτικοποίηση του δυστυχήματος, και κατά συνέπεια στρεφόταν κατευθείαν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η δε άρνηση εκ μέρους των Πλακιά και Βλάχου να υιοθετήσουν τα ξυλόλια, στερούσε από τους Συριζαίους κάθε απόχρωσης συνάμα με τους ψεκασμένους της ακραίας Δεξιάς, ένα ιοβόλο αντικυβερνητικό επιχείρημα.

Για τον λόγο αυτό δέχτηκαν αδιανόητα αήθεις επιθέσεις στα σόσιαλ μίντια από όσους δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη μη υποταγή τους στην αντιπολιτευτική τους ατζέντα. Ο κάθε χυδαίος στα σόσιαλ μίντια, τολμούσε να καταλογίσει σε χαροκαμένους ανθρώπους χρηματισμό ή πολιτικό ιδρυματισμό στη ΝΔ!

Η κατάσταση υποβοηθήθηκε από το άσχετο τελικά πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ. Άσχετο εκ του αποτελέσματος και αναγνωρισμένο από τον Πρόεδρό του. Ο κ. Πλακιάς δήλωσε την Κυριακή στο «Πρώτο Θέμα» ότι ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού Χρ. Παπαδημητρίου του τηλεφώνησε και του ζήτησε συγγνώμη για το πόρισμα και το δήθεν παράνομο φορτίο.

Αποκάλυψε δε πως ο κ. Παπαδημητρίου του ομολόγησε ότι δέχτηκε πιέσεις. Στην ερώτηση «από ποιους;» η απάντηση ήταν: «Από πολλούς, προπαντός από την ERA ( Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων ). Το άγχος του υπ. αρ. 2 του ευρωπαϊκού οργανισμού κ. Μπάρτ Ακού ήταν να ξαναλειτουργήσει ο σιδηρόδρομος.

Δήλωσε επίσης ότι στη δίκη θα κατατεθούν τεκμήρια για τα υπαγορευμένα πορίσματα, ενώ και «ο κ. Παπαδημητρίου θα καταθέσει ότι δέχτηκε πιέσεις».

Έτερη αποκάλυψη του κ. Πλακιά ήταν η σκηνή όπου συγγενής θύματος επιχείρησε να δώσει στον ανακριτή το στικάκι με το βίντεο «που αποδείκνυε ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο». Τότε δικηγόροι συγγενών θυμάτων πίεζαν να μη το κάνει με την αιτιολογία «Δεν μας βολεύει»!

Αντιθέτως ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, γνωστός από την απεργία πείνας στο Σύνταγμα με αίτημα την εκταφή του γιού του (μετά την αποδοχή του αιτήματος η εκταφή ξεχάστηκε…), δήλωσε πως όλοι οι συγγενείς έχουν στοιχεία από ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Στην ερώτηση ποιοι πραγματογνώμονες ερεύνησαν και συγκέντρωσαν τα στοιχεία, απάντησε, «ο κ. Λακαφώσης και ο κ. Μιχόπουλος»...

Σε ερώτηση για τα βίντεο, τα χαρακτήρισε πλαστά καθότι όπως είπε «έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, τα έχουμε βρει όλα, ο κ. Μπακαΐμης (σ.σ. ο ανακριτής) δεν τα έβαλε ποτέ στη δικογραφία» (Αφού δεν κατόρθωσαν την καθυστέρηση της δίκης, φαίνεται ότι προσανατολίζονται στην αμφισβήτηση της ανακριτικής διαδικασίας, άρα και των αποφάσεων της Δικαιοσύνης αφού υποτίθεται ότι αυτή θα έχει βασιστεί σε ελλιπή στοιχεία…).

Πάντως σε μια δημόσια δίκη πανεθνικού ενδιαφέροντος, τα νομικίστικα κόλπα για να αποφευχθεί ή να διαστρεβλωθεί η αλήθεια, θα είναι ορατά στο πανελλήνιο. Και όσοι το επιχειρήσουν θα εισπράξουν τα επίχειρα.