Πλειστηριασμοί: Η Μαύρη Βίβλος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα κραυγάζει ζητώντας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αναστολή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ως τις εκλογές, έχει καταψηφίσει όλες τις ΠΝΠ που είχαν ψηφιστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο! Για λόγους… αρχής, για «διαδικαστικούς λόγους», επειδή τάχα ήθελαν «μόνιμη λύση»! Μετά όχι μόνο ψήφισαν σειρά νόμων υπέρ των πλειστηριασμών, αλλά και δεσμεύτηκαν στο Eurogroup! Τώρα επιστρέφουν στη… σεισάχθεια!

Τον Δεκέμβριο του 2012, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η κυβέρνηση Σαμαρά παρέτεινε την αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για έναν ακόμη χρόνο – δηλαδή ως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η συζήτηση στη Βουλή έγινε στις 13 Φεβρουαρίου 2013.

Η ΠΝΠ ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ – την τότε συγκυβέρνηση, δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι την απέρριψαν μετά… πολλών επαίνων! Και ενώ γνώριζαν πως αν η ΠΝΠ δεν κυρωνόταν, θα είχαν ήδη αρχίσει οι πλειστηριασμοί!

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει για ένα θετικό άρθρο, για ένα πρόβλημα το οποίο, όπως είχε προβλέψει, θα εξελισσόταν σε μείζον θέμα το 2013, αλλά... διαφωνούσε επί της διαδικασίας. Οι ΑΝ.ΕΛ δεν έβλεπαν πού… βρίσκεται το κατεπείγον! Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ καταψήφισαν επίσης.

Ένα χρόνο μετά, και πάλι δεν ψήφισαν, με τις… ακριβώς αντίστροφες αιτιολογίες και ζητώντας να συμβεί αυτό που είχαν απορρίψει την προηγούμενη χρονιά.

Έτσι, στις 14 Ιανουαρίου 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την ΠΝΠ για την παράταση για ένα χρόνο - έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 - της αναστολής των πλειστηριασμών για οφειλές έως 200.000 ευρώ (Νόμος 4224/2013) και την αναστολή εξώσεων σε εμπορικά καταστήματα ως το τέλος του 2014. Κατά την συζήτηση, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κραύγαζαν ότι δεν προλάβαιναν να διαβάσουν το νομοθέτημα – αν και οι ΠΝΠ είχαν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης εδώ και πάνω από έναν μήνα!

Και στις 21 Δεκεμβρίου 2013, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε ονομαστική ψηφοφορία για την ΠΝΠ με την οποία οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας αναστέλλονταν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Στην ψηφοφορία ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝ.ΕΛ, Χρυσή Αυγή καταψήφισαν.

Είχαν και επιχειρηματολογία της οποίας μας κατέστησαν κοινωνούς ως εξής:

«Σε αγαστή συνεργασία κυβέρνηση και τρόικα, και αφού προηγουμένως στήθηκε μια εικονική διαπραγμάτευση, φέρνουν νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει οριστικά το παράθυρο για άρση πλειστηριασμών και απελευθέρωση κατασχέσεων. Μάλιστα, ενώ ήταν γνωστό ότι η ρύθμιση για την προστασία από την άρση των πλειστηριασμών λήγει στις 31/12, η κυβέρνηση προχωράει σε αυτή την επικοινωνιακή κίνηση την τελευταία στιγμή με μια fast track διαδικασία, προχωρώντας σε έναν εκβιασμό προς τους κυβερνητικούς βουλευτές.

Όπως και να το παρουσιάσουν όμως, είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο αυτό δεν προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους δανειολήπτες που οι ασκούμενες πολιτικές έχουν καταστήσει ανήμπορους να πληρώσουν, με το χειρότερο να είναι ότι διαγράφεται καθαρά η πρόθεση καθολικής άρσης της προστασίας της πρώτης κατοικίας μετά τη μεταβατική περίοδο του ενός χρόνου, αλλά και της τροποποίησης του νομικού καθεστώτος, έτσι ώστε να προχωρούν με γρήγορο ρυθμό οι διαδικασίες κατάσχεσης και πλειστηριασμών»!

Οπότε, στις 14 Νοεμβρίου 2014, αρνήθηκαν να ψηφίσουν την τροπολογία για τη ρύθμιση των επιχειρηματικών «κόκκινων δανείων», μιλώντας για «αντιπερισπασμό, που συμβαίνει ελαχιστότατες φορές στο Κοινοβούλιο και αποσκοπεί στο να εκβιάσει επί της ουσίας τους βουλευτές της πλειοψηφίας».

Βασικό επιχείρημα της αντιπολίτευσης κατά της τροπολογίας για τα κόκκινα δάνεια, υπήρξε ο… κυρίαρχος ρόλος των τραπεζών στην επιλογή των βιώσιμων επιχειρήσεων που θα εντάσσονταν στη ρύθμιση. Δηλαδή, ξιφουλκούσαν πάλι κατά των τραπεζών, εις βάρος των μικρομεσαίων δανειοληπτών, Τελικά, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ και Χρυσή Αυγή καταψήφισαν!

Και αφού απέρριψαν όλες τις ΠΝΠ για την αναστολή πλειστηριασμών, αφού με το περίφημο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης» υποσχέθηκαν «σεισάχθεια», αφού διακήρυσσαν πως «κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη», υπέγραψαν το Τρίτο Μνημόνιο και συμφώνησαν στους πλειστηριασμούς – εξ ου και οι νόμοι πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η Δικαιοσύνη και σήμερα τους απαρνούνται.

«Ήταν ρητή μνημονιακή δέσμευση»…

Και όχι μόνο αυτό! Τον καιρό που βρίσκονταν στην εξουσία ομολογούσαν αυτά που σήμερα αποκηρύσσουν.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2016, ο τότε υπουργός Γ. Σταθάκης δήλωνε πως «η απελευθέρωση της αγοράς των "κόκκινων δανείων" ήταν ρητή μνημονιακή δέσμευση στη συμφωνία του Αυγούστου. Συνεπώς οτιδήποτε άλλο είναι παραπλανητικό».

Και πραγματικά, το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε «την ανάληψη όλων των αναγκαίων δράσεων πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος». Καθώς, «μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2015, η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων»!

Σε άτυπη ενημέρωση μάλιστα, το αρμόδιο υπουργείο είχε αναφέρει πως «κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον νόμο για την απελευθέρωση της πώλησης μη-εξυπηρετούμενων δανείων, η πρόταση να παρέχεται η δυνατότητα κατά προτεραιότητα στον δανειολήπτη να εξαγοράσει το δάνειό του, είχε γίνει από την ελληνική κυβέρνηση αλλά απορρίφθηκε από τους δανειστές ύστερα από διαδοχικές συζητήσεις».

Τότε, είχε έλθει η απάντηση-καταπέλτης εκ μέρους του κ. Γιούνκερ (μέσω απάντησης σε δικηγόρο):

«Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με το εάν οι ευρωπαϊκοί Θεσμοί έχουν επιβάλει στις ελληνικές αρχές, ως προαπαιτούμενο, τη μη νομοθέτηση του δικαιώματος του οφειλέτη και του εγγυητή να συμμετάσχουν στη διαδικασία που συνδέεται με την αγορά και πώληση του δανείου τους και του δικαιώματος να παρουσιάσουν προσφορά και από μέρους των ιδίων, σας ενημερώνω ότι δεν ισχύει καμιά τέτοια περίπτωση. Οι ελληνικές αρχές είχαν την πρωτοβουλία της σύνταξης τόσο της αρχικής, όσο και της αναθεωρημένης έκδοσης του νόμου 4354/2015 και, στο έργο τους αυτό, δεν αντιμετώπισαν κανέναν εκ προοιμίου περιορισμό, όπως αυτόν που αναφέρετε στο ερώτημά σας και, πράγματι, ούτε συζητήθηκε κάτι τέτοιο σε κανένα στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας».

Όλα αυτά, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 το θέμα είχε ενταχθεί στα «ανοιχτά ζητήματα» και στις εκλογές του Ιανουαρίου 2015 είχε υψωθεί η σημαία της «σεισάχθειας» και του «ενδιάμεσου φορέα» στον οποίο θα μεταφέρονταν (και θα… εξαφανίζονταν!) όλα τα κόκκινα δάνεια.

Σεισάχθεια, τελεία και παύλα!

Συγκεκριμένα:

-13 Σεπτεμβρίου 2014. Ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ:

«Θεσμοθετούμε τη «νέα σεισάχθεια» για τη ρύθμιση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων», που είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, την αποκατάσταση της ρευστότητας, την ανακούφιση και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Η «νέα σεισάχθεια» θα περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, διαγραφή μέρους των οφειλών για όσους δανειολήπτες που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και, ως γενική αρχή, αναπροσαρμογή των οφειλών έτσι ώστε η συνολική εξυπηρέτησή τους σε τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς να μην ξεπερνά το ⅓ του εισοδήματος του δανειολήπτη. Συστήνουμε δημόσιο ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους όχι ως μία «κακή τράπεζα», δηλαδή ως μία «bad bank», αλλά, αντίθετα, ως διαχειριστή κάθε τύπου ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τις τράπεζες και ελεγκτή των τραπεζών ως προς την εφαρμογή των συμφωνημένων ρυθμίσεων.

Οπότε, στις 15 Ιανουαρίου 2015 στην προεκλογική ομιλία του στη Ρόδο, ο κ. Τσίπρας διακήρυξε το γνωστό «Με τον ΣΥΡΙΖΑ, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Τελεία και παύλα».

Τζανακόπουλος, Τσακαλώτος, Φωτίου

Το ζήτημα επανήλθε το 2017. Ήταν τότε που ο μεν κ. Τζανακόπουλος έλεγε πως «το γεγονός ότι ένας πλειστηριασμός αναγγέλλεται δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα ολοκληρωθεί»!

Ήταν τότε που ο κ. Τσακαλώτος, μετά την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, στις 30 Νοεμβρίου 2017, δήλωνε πως «οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι σημαντικοί, όχι μόνο για να έχουμε καλές τράπεζες, αλλά και για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή, αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουμε πρόβλημα. Αν οι τράπεζες δεν μπορούν να δώσουν χρήματα και νέα δάνεια σε νέα ζευγάρια, έχουμε ένα κοινωνικό πρόβλημα».

Ήταν τότε που οι δικαστικοί υπάλληλοι διαμαρτύρονταν για τα χημικά της αστυνομίας στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Η φασαρία συνεχίστηκε και στις 14 Ιουλίου 2017, η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Είναι τουλάχιστον περίεργο να βλέπουμε σήμερα την κ. Θεανώ Φωτίου, μέλος της κυβέρνησης και ταυτόχρονα βουλευτή που έχει ψηφίσει στη Βουλή όλες τις παραπάνω διατάξεις, να προβαίνει σε δηλώσεις υποστήριξης αυτών που συστηματικά προσπαθούν να ματαιώσουν κάθε διενέργεια πλειστηριασμού αδιακρίτως».

Το 2018 συμφώνησαν σε 130.000 πλειστηριασμούς!

Έτσι φτάσαμε στον Ιανουάριο του 2018, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα 88 νέα προαπαιτούμενα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δ’ αξιολόγηση για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης του 3ου μνημονίου, ύψους 11,7 δις ευρώ.

Τα νέα αυτά 88 προαπαιτούμενα έπρεπε να ολοκληρωθούν έως και τον Ιούνιο. Ανάμεσά τους, η δέσμευση για πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ, η μείωση του αφορολόγητου από το 2019 αντί το 2020, οι «προσαρμογές στον ΕΝΦΙΑ αν χρειαστεί», η κατάργηση της έκπτωσης του ΦΠΑ στα υπόλοιπα πέντε νησιά του Αιγαίου, η αναθεώρηση του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος στη Ναυτιλία, 130.000 πλειστηριασμοί μέχρι 2021, οι ιδιωτικοποιήσεις για ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, ΔΑΑ, ΟΤΕ, ο επανυπολογισμός των συντάξεων για να γίνουν οι μειώσεις το 2019 και η νέα τιμολόγηση των φαρμάκων.

Και για να τελειώνουμε με την προπαγάνδα ότι τάχα ο ΣΥΡΙΖΑ αφού κατήργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας (νόμος 4592/2019, ΦΕΚ 13/2/2019), μετά την… ξαναπροστάτεψε.

Πράγματι, μπροστά στην γενική κατακραυγή, τον Απρίλιο του 2019 ψήφισαν τον νόμο 4605/2019. Με το νόμο αυτό δόθηκε παράταση έξι μηνών, αλλά μόνο για τα δάνεια που ήταν μη εξυπηρετούμενα την 31η Δεκεμβρίου 2018. Τον Ιούλιο του 2019 δεν είχε υποβληθεί καμιά αίτηση, ενώ στο τέλος του εξαμήνου είχαν υποβληθεί μόνο 1.368.

Δέσμευση στο Eurogroup για ξαφνικό θάνατο

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό!

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί στο Eurogroup της 5ης Απριλίου 2019 ότι ο νόμος αυτός θα έπαυε να ισχύει στα τέλη του 2019. Δηλαδή, έφτιαξαν έναν νόμο για καθαρά προεκλογικούς λόγους και στην ουσία έμεναν όλα στον αέρα.

Για να μην υπάρχει καμιά αμφισβήτηση, αντιγράφω επακριβώς εκείνη την Δήλωση του Eurogroup, όσον αφορά στην λήξη της προστασίας πρώτης κατοικίας.

«The Greek authorities have legislated a new scheme for the protection of primary residences, which has the potential to support banks in resolving mortgage NPLs. We take note of the commitment of Greek authorities to ensure that the scheme is temporary and will be terminated by end 2019. We ask the institutions to monitor - in the context of enhanced surveillance - carefully the impact of the scheme on the banks’ capital and lending, the impact on enforcement and litigation, its impact on the process of NPL reduction, the impact on efforts to reduce the backlog of pending household insolvency cases and the fiscal implications of the scheme. We welcome the commitment of the Greek authorities to harmonize and improve in the coming months in a holistic fashion the bankruptcy and insolvency regimes».

Επαναλαμβάνω:

«We take note of the commitment of Greek authorities to ensure that the scheme is temporary and will be terminated by end 2019».

Όπερ εστί μεθερμηνευόμενον:

«Σημειώνουμε την δέσμευση των ελληνικών Αρχών να διασφαλίσουν ότι το σχήμα είναι προσωρινό και θα τερματιστεί ως τα τέλη του 2019».

Δηλαδή δεσμεύτηκαν και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα…

*Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, δημοσιογράφος