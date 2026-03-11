Πλαφόν και μέτρα στήριξης των πολιτών: Τα άμεσα αντανακλαστικά και το σκεπτικό της κυβέρνησης

Με σαφή πολιτικό στόχο την επίδειξη άμεσων αντανακλαστικών και προκειμένου να προλάβει εν τη γενέσει του το κύμα ανατιμήσεων, που κάνει την εμφάνισή του καταρχάς στην αγορά των καυσίμων, και αποτυπώνεται ήδη ως πηγή ανησυχίας για τους πολίτες στις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση προχώρησε στην ενεργοποίηση του σχεδίου για την αντιμετώπιση των πρώτων επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν.

Την ανακοίνωση ότι επιβάλλεται πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, δίνοντας το στίγμα ότι η κυβέρνηση είναι σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης και δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει η αναταραχή των τελευταίων ημερών -που έως τώρα έχει άγνωστη ημερομηνία λήξης- να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Η κυβερνητική απόφαση ουσιαστικά επισπεύδεται, καθώς οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις σχετικές ανακοινώσεις στα τέλη της εβδομάδας, καθώς η άνοδος των τιμών έχει ήδη αρχίσει να γίνεται ορατή σε κάθε καταναλωτή, από τη στιγμή, κυρίως, που η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε, έστω και για σύντομο χρονικό διάστημα, το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι εκτός από την γεωπολιτική διάσταση, την κυβέρνηση απασχολούν και οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης, εξήγησε το σκεπτικό της άμεσης αντίδρασης της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «προφανώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πρωτογενείς ανατιμήσεις, αλλά σίγουρα στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει αυτή η οικονομική αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας, τα οποία θα επιτείνουν ένα ούτως ή άλλως υπαρκτό πρόβλημα. Οπότε, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ανακοινωθούν σήμερα, με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός έστειλε, όμως, το μήνυμα ότι η κυβέρνηση παραμένει σε «διαρκή επαγρύπνηση για τις περαιτέρω οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης», αφήνοντας να εννοηθεί ότι στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκονται και άλλες εναλλακτικές, αν κριθεί αναγκαίο και το πρόβλημα διογκωθεί. Από το κυβερνητικό επιτελείο σημειώνουν ότι τα δημόσια οικονομικά αυτή την ώρα, επιτρέπουν να μετριαστεί η όποια οικονομική επίπτωση της κρίσης, πρωτογενώς ή δευτερογενώς στα νοικοκυριά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είμαστε και η Ελλάδα του 2019 ή της περασμένης δεκαετίας», επισημαίνοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης να μην υποκύψει στη λογική του λαϊκισμού και του «δώσ' τα όλα», της επιτρέπει σήμερα να έχει κάποιο λογικό ταμείο, που μπορεί να αξιοποιήσει, παρακολουθώντας την έκταση και την ένταση της κρίσης.

«Ανάλογα θα δράσουμε. Ό,τι κάνουμε, θα το κάνουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς προχειρότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που θα ληφθούν στις Βρυξέλλες και έχοντας το νου μας πάντοτε στο να συνδυάζουμε τη φροντίδα για την κοινωνία με τη δημοσιονομική σταθερότητα» διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη, επαναλαμβάνοντας ότι «η συζήτηση για τη στήριξη των νοικοκυριών γίνεται ακριβώς επειδή υπάρχει ταμείο. Αν είχαμε ακολουθήσει άφρονα πολιτική, δεν θα υπήρχε ταμείο για να συζητούμε σήμερα».

Με γνώμονα την κατάσταση, όπως την περιέγραψε, ότι δηλαδή «το μόνο βέβαιο πια το οποίο θα κληθούμε να διαχειριστούμε είναι η διαρκής γεωπολιτική αβεβαιότητα», ο κ. Μητσοτάκης τοποθέτησε την ευρύτερη περιοχή «στη δίνη ενός εκτεταμένου πολέμου», υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα «απέδειξε έμπρακτα ότι είναι ένας πυλώνας γεωπολιτικής ασφάλειας», προστρέχοντας πρώτη να υποστηρίξει την Κύπρο, με την αποστολή αμυντικών δυνάμεων του Ναυτικού και της Αεροπορίας, με σειρά χωρών να ακολουθούν, «αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ευρωπαϊκό έδαφος και η άμυνά του πρέπει να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στην προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία χαρακτήρισε τιτάνια, για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων Ελλήνων από τις εμπόλεμες ζώνες, επισημαίνοντας ότι «ταυτόχρονα, και σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα η χώρα μας δίνει τον δικό της αγώνα, ώστε αυτή η σύρραξη να μην επεκταθεί και σε άλλες γεωγραφικές ενότητες». Όπως και από την Κύπρο, έτσι και σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας στο Λίβανο, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι «έχουμε εκφράσει την έντονη διαφωνία μας με οποιαδήποτε εκτεταμένη χερσαία επιχείρηση γίνει στον νότιο Λίβανο και τη στήριξή μας στις αρχές του Λιβάνου, έτσι ώστε αυτές οι ίδιες να αντιμετωπίσουν τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας, τα οποία γεννάει η παρουσία της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο».

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας, αποτελούν τον πρώτο άξονα των παρεμβάσεων, που συζητήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί, οι ηγεσίες των υπουργείων Ενέργειας και Ανάπτυξης, μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη παρουσίασαν στον πρωθυπουργό τα σχέδια που είχαν επεξεργαστεί από κοινού, παραπέμποντας στα επόμενα 24ωρα για τις σχετικές ανακοινώσεις.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, εκτός από την διατήρηση των ανατιμήσεων σε διαχειρίσιμα επίπεδα, προτεραιότητα αποτελούν ακόμα, η επάρκεια στην αγορά υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου και σε δεύτερο χρόνο, οι πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στον τουρισμό, με κυβερνητικά στελέχη να επισημαίνουν ότι μέχρι στιγμής οι κρατήσεις για το 2026 είναι σε υψηλό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας πρόωρες οποιεσδήποτε άλλες εκτιμήσεις αυτή την ώρα.

«Στην κυβέρνηση εργαζόμαστε, έχουμε εναλλακτικά σχέδια και θα λειτουργήσουμε όπως το κάναμε στην κρίση στον Έβρο το 2020, στη συνέχεια με τον κορονοϊό και με την ενεργειακή κρίση του 2022. Θα λειτουργήσουμε δηλαδή με σοβαρότητα, ετοιμότητα και ταχύτητα στις κρίσεις» λένε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πρόβλεψη για την πιθανή διάρκεια του πολέμου δεν μπορεί ακόμα να γίνει, παρότι κυριαρχεί η εκτίμηση για αποκλιμάκωση με δεδομένα ότι όλες οι εμπλεκόμενες χώρες, ήδη υφίστανται ένα τεράστιο τίμημα σε κάθε επίπεδο. Δύο ακόμη πεδία προκαλούν προβληματισμό. Πρόκειται για την ενδεχόμενη αύξηση προσφυγικών ροών, αλλά και τα ζητήματα ασφάλειας στο εσωτερικό, με το Μέγαρο Μαξίμου να κάνει σαφές ότι όλες οι αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, λαμβάνοντας τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν, τόσο για την προστασία ευαίσθητων στόχων, όσο και για την προστασία των συνόρων.

Υπογραμμίζουν, μάλιστα ότι αφενός η Ελλάδα δεν φιλοξενεί ύποπτα πρόσωπα σε μαζικό επίπεδο, αφετέρου για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει μια οργανωμένη διαδρομή πληροφοριών, επιχειρησιακών ενεργειών, συντεταγμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων.