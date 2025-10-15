Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κατέρριψε με την κατάθεση του χθες στην Εξεταστική Επιτροπή, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού, Θανάσης Καπρέλης, επί διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ (2010-2013) και επί ΣΥΡΙΖΑ (2016-2019), τους μύθους της αντιπολίτευσης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισαν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο μάρτυρας δεν αποδέχθηκε τον όρο "σκάνδαλο" στον οποίο έχουν επενδύσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαντώντας χαρακτηριστικά: "Να αποσαφηνίσουμε τι εννοούμε σκάνδαλο. Παραβατικές συμπεριφορές μπορεί να υπάρχουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπάρχουν, είτε υπαλλήλων είτε ΚΥΔ ή υπουργών -όπως και στο ΙΚΑ, στην εφορία, τις πολεοδομίες- αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σε βάρος των πολιτών"», υπογράμμισαν χαρακτηριστικά οι πηγές της ΝΔ και προσέθεσαν:

«Τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στην αλυσίδα της διαδικασίας καθώς "σπάει" και παρεισφρέουν παρανομίες. Ο κ. Καπρέλης μίλησε για παραβατικά ΚΥΔ, τα οποία δεν μπορούσε να ελέγξει ο Οργανισμός και μάλιστα για υπεραρκετά. "Φτάσανε από τα 250 στα 500. Το 2017 υποχρεωθήκαμε μέσω της ευρωπαϊκή κοινότητας να ανοίξουμε όλα τα δεδομένα και ο καθένας να μπορεί να βλέπει τα πάντα, με αποτέλεσμα να διαπιστωθούν παραβατικές συμπεριφορές από κάποιους επιτήδειους" κατέθεσε ο μάρτυρας».

Όπως τόνισαν, «ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα».

«Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος», επισήμαναν οι ίδιοι κύκλοι της ΝΔ.

Ανέφεραν επίσης ότι «ο μάρτυρας, επιβεβαίωσε ότι με το επίμαχο έγγραφο 18/9/ 2019, εισηγήθηκε προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, την έγκριση της διοικητικής διαδικασίας πληρωμής με την τεχνική λύση, την οποία είχε εφαρμόσει από το 2017 και δεν είχε προτείνει να αλλάξει γιατί δεν γνώριζε ότι ήταν για ένα χρόνο».

«Την ίδια απόφαση που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της "τεχνικής λύσης" για την κατανομή των βοσκοτόπων. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλυφθεί στον Τύπο με αντίστοιχα "συμφωνώ" είχαν υπογράψει και οι πρώην υπουργοί τού ΣΥΡΙΖΑ, τη στιγμή που η αντιπολίτευση κατηγορεί μόνο τον Μάκη Βορίδη, για κάτι που και οι ίδιοι "εμπνεύστηκαν", υπέγραψαν και εφάρμοσαν», υπογράμμισαν και συμπλήρωσαν:

«Σχετικά με την υπόθεση Κορασίδη, του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος παρενέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθεση 400.000 ευρώ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού απάντησε ότι "δεν είναι φυσιολογικό" να συμβαίνει κάτι».

«Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα, το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ κατέρρεε ως τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του Φορέα Συντονισμού, αποφασίστηκε η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με τη συμμετοχή μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή αγροτικών συνεταιρισμών, της Αγροτικής Τράπεζας και της NEUROPUBLIC AE, και η νέα αυτή εταιρεία θα οριζόταν Φορέας Συντονισμού του ΟΣΔΕ. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανό τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο με πρωταγωνιστή το σύστημα ΠΑΣΟΚ και Φορέα Συντονισμού και ΟΠΕΚΕΠΕ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές της ΝΔ .