ΠΑΣΟΚ: Απόψε το ντιμπέιτ των «έξι»

Κορυφώνεται η προεκλογική περίοδος στο ΠΑΣΟΚ με το αποψινό ντιμπέιτ μεταξύ των έξι υποψηφίων για την προεδρια του κόμματος. Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου και Μιχάλης Κατρίνης θα «συγκρουστούν» απόψε στις 21:00, από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι εκπρόσωποι των υποψηφίων προέδρων του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν στους όρους διεξαγωγής του ντιμπέιτ.

Στη συζήτηση διευθετήθηκε και η τελευταία εκκρεμότητα που αφορούσε στη διαλογική συζήτηση ανάμεσα τους. Έγινε δεκτή η πρόταση που είχε κατατεθεί από την πλευρά της κας Διαμαντοπούλου και ο διάλογος θα διαρθρωθεί ως εξής:

30 δευτερόλεπτα ερώτηση/ 30 δευτερόλεπτα απάντηση/ 30 δευτερόλεπτα επανατοποθέτηση/ 30 δευτερόλεπτα ανταπάντηση.

Επικυρώθηκε η συμφωνία σε 6 θεματικές ενότητες:

Οικονομία ανάπτυξη

Κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό

Εξωτερική πολιτική, άμυνα, ΕΕ

Κράτος, Θεσμοί, Αυτοδιοίκηση

Κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση

ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα



Σύμφωνα με την τελική συμφωνία, σε κάθε θεματική ενότητα οι δημοσιογράφοι ρωτούν εντός 30 δευτερολέπτων και κάθε υποψήφιος-α απαντά εντός 90 δευτερολέπτων.

Κάθε υποψήφιος-α έχει το δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του ντιμπέιτ να απευθύνει ερώτηση/τοποθέτηση/σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιο-α του και σε διαφορετική θεματική ενότητα.

Οι υποψήφιοι θα κάθονται αλφαβητικά και διαδοχικά θα παίρνουν τον λόγο και το ντιμπέιτ θα κλείσει με τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων κάθε υποψηφίου.

Στους δυο δημοσιογράφους δίνεται η δυνατότητα συνολικά 6 follow up ερωτήσεων, που πρέπει όμως να υποβληθούν σε διαφορετικό υποψήφιο-α (ερώτηση follow up: 15 δευτερόλεπτα / απάντηση follow up: 30 δευτερόλεπτα).

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύτηκε στις 21/09, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρηγειται, με τον Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου να δίνουν «μάχη» για τη δεύτερη θέση.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και στο ερώτημα «ποιον/α είναι πιο πιθανό να ψηφίσετε για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ» οι ερωτώμενοι (μόνο όσοι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν) απάντησαν ως εξής:

Νίκος Ανδρουλάκης: 33,8%

Άννα Διαμαντοπούλου: 22,3%

Χάρης Δούκας: 22,0%

Παύλος Γερουλάνος: 15,4%

Μιχάλης Κατρίνης: 2,2%

Νάντια Γιαννακοπούλου: 1,8%

Αναποφάσιστοι: 2,3%

Δξ/δα: 0,2%

Όσον αφορά στην περίπτωση που υπάρξει β' γύρος, και στα τρία πιθανά σενάρια, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, προβάδισμα έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως καταγράφεται στη δημοσκόπηση, η πλειοψηφία της κοινής γνώμης, σε ποσοστό 56,6% αναγνωρίζει ως πολύ και αρκετά σημαντικές τις εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ για το σύνολο της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, αναγνωρίζοντας και αποδίδοντας ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.