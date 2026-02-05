Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γ. Παναγόπολου - Η αντίδραση του προέδρου της ΓΣΕΕ

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε την Πέμπτη πως αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, στον απόηχο της έρευνας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εις βάρους του τελευταίου.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του κ. Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.

Σε σχετική ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνεται πως «ο γραμματέας της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές».

Η πρώτη αντίδραση του προέδρου της ΓΣΕΕ για τις εξελίξεις ήρθε την Πέμπτη από τη Βουλή, από τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

«Υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα» ανέφερε ο κ. Παναγόπουλος, ενώ πρόσθεσε «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή».

Σημειώνεται ακόμα πως βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της Συνομοσπονδίας ενώ μέσα στην Πέμπτη αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση για τις εξελίξεις.