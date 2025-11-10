Παντού υπάρχει ένας μύθος

Θυμάστε τι χαμός που γινόταν 1,5 μήνα πριν όταν ο Μητσοτάκης, ήταν στη Νέα Υόρκη και ο Ερντογάν, ακύρωσε τη συνάντηση μαζί του λόγω μιας έκτακτης συνδιάσκεψης ΗΠΑ και ισλαμικών χωρών για τη Γάζα, για τον ίδιο δηλαδή λόγο που ο Ερντογάν ακύρωσε τη συνάντηση και με τη Μελόνι;

Καρπαζοεισπράκτορα τον ανέβαζαν, καρπαζοεισπράκτορα τον κατέβαζαν.

Ο Σύριζα έκανε τότε λόγο για «περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης…» ( δηλώσεις Ρένας Δούρου, 23.9.2025).

Ο Βελόπουλος προειδοποιούσε ότι «οι εξελίξεις με τις ΗΠΑ, είναι δραματικές» και χαρακτήριζε τον Μητσοτάκη «ανεπιθύμητο και από τον Τράμπ και από τον Ερντογάν» κάνοντας λόγο για «πλήρη απαξία» (δηλώσεις, 23.9.2025).

Από κοντά και το ΠΑΣΟΚ που δια του εκπροσώπου του, δήλωνε ότι «η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο» ( δηλώσεις Δ. Μάντζιου 23.9.2025).

Ακόμα χειρότερα τα σχόλια μετά τη συνάντηση Τράμπ - Ερντογάν.

«Τα πήρε όλα» έγραφαν τα ΝΕΑ για τον Ερντογάν, που έκαναν λόγο για «αποθέωση του Σουλτάνου στο Λευκό Οίκο…». Άλλο άρθρο μίλαγε για «φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη» που ήταν κατά την εφημερίδα «σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης που βρίσκεται σε κρίση…».

Ωστόσο, 1,5 μήνα μετά, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό.

Ο μεν Ερντογάν πήρε μόνο υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα και αέρα κοπανιστό για τα F-35, γι’ αυτό και προχώρησε σε μια κίνηση ανάγκης με την αγορά των πανάκριβων Eurofighter που τα αγόρασε σε διπλάσια τιμή απ’ τους Ισπανούς.

Ο δε Μητσοτάκης, προχώρησε σε ένα ενεργειακό deal με «κολοσσούς», παρουσία 4 Αμερικανών υπουργών αλλά και 25 Ευρωπαίων υπουργών ενέργειας. Συνεδρίασαν παράλληλα αντιπροσωπίες από ΗΠΑ, Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο στο σχήμα 3+1, και εξέδωσαν ένα εξαιρετικά σημαντικό κοινό ανακοινωθέν.

Πέρα όμως από τις τεχνικές λεπτομέρειες και τη συμφωνία με την Exxon Mobil για ερευνητική γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας, πέρα από τα οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου πάλι με την Exxon και νότια της Κρήτης με τη Chevron, πέρα από τον λεγόμενο κάθετο Διάδρομο, η ουσία είναι ότι η χώρα αναβαθμίζεται γεωπολιτικά πέρα από κάθε προσδοκία.

Γιατί «κολοσσοί» όπως οι παραπάνω εταιρίες, αποκλείεται να μην αποτίμησαν τα γεωπολιτικά δεδομένα της περιοχής και να μην πήραν το πράσινο φως από το administration, αν όχι και απ’ τον ίδιο τον Τραμπ, για μια συμφωνία τέτοιου μεγέθους.

Πού είναι τώρα άραγε οι λαλίστατοι εκείνοι που με περισσή χαιρεκακία και εκφράζοντας προφανώς μύχιους πόθους, προέβλεπαν αντικατάσταση του Μητσοτάκη και μάλιστα «εν κινήσει», δήθεν με παρέμβαση του «αμερικανικού παράγοντα» και δήθεν γιατί ο Μητσοτάκης είχε στηρίξει Μπάιντεν;

Αμηχανία λοιπόν τώρα από την αντιπολίτευση που δεν βρήκε να πει τίποτα καλό για το deal που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής. Μίζερες δηλώσεις που στην καλύτερη περίπτωση λένε ότι «ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε πανικό» και «αν ο Μητσοτάκης είχε τη στοιχειώδη ευπρέπεια, θα’πρεπε να αναγνωρίσει ότι όλα αυτά για τα οποία πανηγυρίζει σήμερα, είναι έργα του ΠΑΣΟΚ» (ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ 6.11.2025) και στη χειρότερη ότι «οι εξελίξεις στα ενεργειακά είναι ανησυχητικές» ( Φάμελλος, 7.11.2025).

Μετά λοιπόν τα Τέμπη, άλλος ένας μύθος κατέρρευσε. Αυτός που έλεγε ότι ο Μητσοτάκης είναι περίπου αποσυνάγωγος και ως τέτοιος, σχεδόν τελειωμένος.

Αλλά δε βαριέστε, στην Ελλάδα είμαστε και κάτι άλλο θα βρεθεί. Γιατί όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση μπύρας, « παντού υπάρχει ένας μύθος».