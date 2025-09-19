Π. Μαρινάκης: Συνειδητή επιλογή ο διάλογος με την Τουρκία - Δεν υπάρχει κίνδυνος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Για την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και για τις αγροτικές επιδοτήσεις μίλησε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο Mega, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τις επιδοτήσεις, είναι σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα action plan 54 σημείων που έχει υλοποιηθεί και εκκρεμεί μόνο μία ενέργεια: Η νομοθέτηση της υπαγωγής του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το υπουργείο μας διαβεβαιώνει μετά και από τα χθεσινά δημοσιεύματα ότι -σε πλήρη συνεννόηση με την Κομισιόν- έχει δοθεί άλλος ένα μήνας μόνο για μία συγκεκριμένη ενέργεια, πέραν, δηλαδή, της νομοθετικής, για τη γεωχωρική αποτύπωση με δορυφόρο των χαρτών ΟΣΔΕ. Αυτό επειδή είναι μία τεχνικά δύσκολη διαδικασία, ενώ ήταν να γίνει μέχρι 2 Οκτωβρίου, θα γίνει μέχρι 2 Νοεμβρίου. Ολοκληρώνεται αυτό, νομοθετείται και η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, από εκεί και πέρα, προχωράμε από 01/01/26 με τον νέο, ουσιαστικά, ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», εξήγησε μιλώντας στο Mega.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι «πριν έρθει καν η ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση -τουλάχιστον από αυτές που θυμάμαι εγώ- που έστειλε 5200 Α.Φ.Μ. στις Αρχές, στη Δικαιοσύνη. Έχει κάνει δεκάδες, εκατοντάδες διασταυρωτικούς ελέγχους, έχει μπλοκάρει πολλά Α.Φ.Μ., αλλά, προφανώς, όλα αυτά απεδείχθη ότι δεν ήταν αρκετά και έπρεπε να γίνουν περισσότερα, όλα αυτά που λέμε».

Σε ερώτηση για την εξεταστική και τους μάρτυρες που θα κληθούν, κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Στην εξεταστική επιτροπή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία πρότεινε έναν κατάλογο μαρτύρων, νομίζω 75 μαρτύρων, πάνω από 70 μάρτυρες, το 70% των ανθρώπων αυτών, των προτεινόμενων μαρτύρων, ταυτιζόταν με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, πήγαμε σε μία λογική να διερευνηθούν όλες οι πτυχές του Οργανισμού, άρα προτείναμε να κληθούν όλοι οι υπουργοί, υφυπουργοί και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το οποίο λέμε, πέραν αυτών των μαρτύρων, εάν προκύψει ανάγκη, από τις συζητήσεις, από τις μαρτυρίες, και άλλων μαρτύρων, εννοείται πως θα δεχθούμε περισσότερους».

«Αυτός είναι ένας πρώτος κατάλογος μαρτύρων και μάλιστα δεν είναι και λίγα τα ονόματα, θα ακολουθήσουν και επόμενοι, γιατί φαντάζομαι θα χρειαστούν κι άλλα ονόματα», συμπλήρωσε.

Τέλος, σε ερώτηση για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο, στις ΗΠΑ και τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, ο κ. Μαρινάκης τόνισε: «Κοιτάξτε, ο διάλογος με την Τουρκία είναι μία συνειδητή επιλογή για τη χώρα μας και θα συνεχίσουμε να τον επιδιώκουμε, χωρίς να σημαίνει ότι υποχωρούμε στο οτιδήποτε. Η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, με την επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με ειδήσεις όπως η Chevron και η ExxonMobil, έχει ενισχυθεί, έχει οχυρωθεί με τα εξοπλιστικά που έχουν προχωρήσει όσο ποτέ».

«Ταυτόχρονα, όμως, επειδή δεν πιστεύουμε ότι η ενίσχυση είναι αποτέλεσμα ψευτοπατριωτικής πολιτικής, πιστεύουμε στον διάλογο. Ο διάλογος έχει δώσει στις χώρες μία καλύτερη διαχείριση στο μεταναστευτικό, εκμηδενισμό των παραβιάσεων. Δεν έχουμε αυταπάτες ότι συμφωνούμε με την Τουρκία, καμία αυταπάτη τέτοια. Έχουμε πολλές διαφωνίες, μία μόνο διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και καμία άλλη. Άρα, πάνω σε αυτές τις διαχρονικές αρχές, που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι προκάτοχοί του υπηρέτησαν ως πρωθυπουργοί, θα προσέλθουμε σε αυτήν τη συνάντηση», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.