Π. Μαρινάκης: Οι σταθερές κυβερνήσεις είναι μονόδρομος για τη χώρα

«H αυτοδυναμία δεν είναι θέμα στρατηγικής. Αλλά, με βάση τα όσα συμβαίνουν, εδώ και πολλά χρόνια, στην Ελλάδα και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η ύπαρξη μιας σταθερής κυβέρνησης είναι μονόδρομος για τη χώρα» τόνισε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Real News ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για όλα αυτά είναι οι Έλληνες πολίτες και αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις όπου το 2023 έδειχναν ακριβώς την ίδια εικόνα με σήμερα.

«Προς Θεού, δεν προεξοφλώ ότι κάτι τέτοιο θα επαναληφθεί το 2027, αλλά μέχρι τότε, θεωρώ μάταιη όλη αυτή τη συζήτηση. Για εμάς το μόνο που έχει αξία μέχρι την ώρα των εκλογών είναι να υλοποιήσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας, να συνεχίσουμε να ισχυροποιούμε την Ελλάδα και να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών» είπε.

Αναφερόμενος στο περιθώριο νέων παροχών είπε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει να δίνεται ένα ενοίκιο πίσω στο 80% των ενοικιαστών και σε παραπάνω από το 60% των συνταξιούχων το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ.

«Παράλληλα, από 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμοστεί η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών, η οποία εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και οι πολίτες θα δουν άμεσες αυξήσεις στο εισόδημά τους λόγω των μειώσεων φόρων και πολύ περισσότερο η μεσαία τάξη, οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι. Από κει και πέρα, όπως συνέβη φέτος, όσο υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και ακολουθεί μια πολιτική αύξησης των εσόδων του κράτους μέσα από την μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, χωρίς να αυξάνει φόρους, τόσο οι πολίτες θα ακούνε χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερες φοροελαφρύνσεις, άρα όλο και μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματός τους. Έχουμε διπλό χρέος: να αποκαταστήσουμε όλες τις αδικίες των τελευταίων ετών αλλά και να μην επιτρέψουμε να γυρίσει πίσω η χώρα στις πολιτικές που την χρεοκόπησαν» είπε.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τους Αλ. Τσίπρα, Α. Σαμαρά και Μ. Καρυστιανού, είπε ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι δυνατόν να γίνεται με υποθετικά μονοπρόσωπα κόμματα και τόνισε ότι δεν γίνεται «να "αντιπαρατιθέμεθα" με κάτι το οποίο ακόμα δεν υπάρχει και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει».

«Ποια είναι η θέση ενός υποθετικού μονοπρόσωπου κόμματος για την παιδεία, την υγεία, την εξωτερική πολιτική; Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται στο Κοινοβούλιο και στο "πεδίο", όπου η κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει το πρόγραμμά της και η αντιπολίτευση να δημιουργήσει το δικό της πρόγραμμα το οποίο πρέπει να είναι κοστολογημένο. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούω "βερεσέ"» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Για το θέμα με τον Άγνωστο Στρατιώτη είπε ότι κάποιοι κάνουν «την τρίχα τριχιά» σημειώνοντας ότι «καμία διαφοροποίηση επί της ουσίας δεν υπήρξε. Η τροπολογία συνυπογράφηκε από όλους τους συναρμόδιους Υπουργούς και ψηφίστηκε από το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι η Εξεταστική Επιτροπή έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και η κοινωνία λαμβάνει απαντήσεις σε διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την «αμαρτωλή» ιστορία των αγροτικών επιδοτήσεων και από τις καταθέσεις των μαρτύρων, όπως αυτές εξελίσσονται μέχρι τώρα, φαίνεται καθαρά ότι δεν υπήρξε καμία κυβερνητική παρέμβαση, προκειμένου να συσκοτιστεί η υπόθεση -παρά τις κραυγές της Αντιπολίτευσης περί του αντιθέτου-.

Τέλος αναφερόμενος στα fake news είπε ότι η παραπληροφόρηση, τα fake news, αλλά και ο τοξικός και διχαστικός λόγος δεν είναι προβλήματα, αλλά μείζονες κρίσεις που ταλανίζουν το σύνολο των κρατών, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και ευρύτερα.

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση, με πρώτο τον πρωθυπουργό, που έχει αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες και για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο. Προσωπικά, μαζί με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, προχωράμε σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε 33 σχολεία σε όλη την Ελλάδα με στόχο τον γραμματισμό στις ειδήσεις για νέους: "Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες". Με το πρόγραμμα αυτό φιλοδοξούμε να ενδυναμώσουμε τη νέα γενιά απέναντι στην παραπληροφόρηση και τις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος» κατέληξε.