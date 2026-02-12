Π. Μαρινάκης: Η στάση της χώρας δείχνει τον δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σχολίασε τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τονίζοντας ότι «η χώρα μας δείχνει τον δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού χωρίς πομπώδεις κορώνες, αλλά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «επιβεβαιώθηκε η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για μια ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες, εξωτερική πολιτική. Διαψεύσθηκαν για ακόμη μια φορά όσοι έλεγαν ότι η η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος». Πρόσθεσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έθεσε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα όλα τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική θέση».

Σχετικά με το αν ο πρωθυπουργός θα παραστεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη είναι τα ΗΑΕ και η Ινδία, δύο πολύ σημαντικές επισκέψεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν είναι στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού».

Για την τραγωδία στη Χίο

Στόχος του Λιμενικού η προστασία συνόρων και η διάσωση ανθρώπινων ζωών

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη τραγωδία που έλαβε χώρα στη Χίο, επαναλαμβάνοντας ότι «για ό,τι συνέβη, διενεργείται έρευνα. Το μόνο δεδομένο είναι ότι καταλυτικό ρόλο σε αυτήν την τραγική κατάληξη έπαιξαν, για άλλη μια φορά, τα δίκτυα των λαθροδιακινητών. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος».

Συνέχισε, λέγοντας ότι «το Λιμενικό έχει συγκεκριμένα και σαφή καθήκοντα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η προστασία των συνόρων και η διάσωση των ανθρώπινων ζωών, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο. Εδώ δικαστήριο για τους Λιμενικούς και να κρεμάσουμε ανθρώπους, επειδή οι ιδεοληψίες κάποιων το επιτάσσουν, δεν θα κάνουν».

Συμπλήρωσε ότι δεν είναι αρμοδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου να αναλύει μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όταν υπάρχουν συμπεράσματα και πορίσματα για μια έρευνα, έχουμε τη δυνατότητα, αν μας το επιτρέπει ο θεσμικός μας ρόλος, να το σχολιάσουμε».