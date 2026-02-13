Π. Μαρινάκης για Ζ. Κωνσταντοπούλου: Φασίζουσα η λογική της - Αυτό που κάνει ξεπερνάει τη χυδαιότητα

«Πυρά» εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και κατά όσων «την ξεπλένουν πολιτικά», με αφορμή τα χθεσινά γεγονότα που συνέβησαν στη Βουλή με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «δεν είναι το ίδιο αυτός που αντιδρά και δικαιολογημένα όπως ο κ. Γεωργιάδης και κάποιος που βρίζει και προσβάλει. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση είναι να σε κατηγορήσει κανείς πολιτικά. Αυτό που κάνει η Κωνσταντοπούλου ξεπερνάει τη χυδαιότητα, να αποκαλεί κηφήνες και δολοφόνους τους βουλευτές της ΝΔ».

Στην συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «επειδή η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που φεύγουν από δίπλα της βουλευτές, το προσωπείο είναι μια δήθεν επαναστάτρια που τα βάζει δήθεν με το σύστημα».

«Είναι ένας κακός άνθρωπος που κάνει ό,τι χειρότερο. Κάνει καριέρα στην πλάτη πονεμένων ανθρώπων. Επενδύουν πολιτικά στον πόνο θυμάτων τραγωδιών. Αυτό είναι ένα μοτίβο και έχω μιλήσει για το κίνημα των τυμβωρύχων», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,

Πρόσθεσε δε ότι «την ίδια ρητορική είχαν και κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο Ανδρουλάκης χαρακτήριζε ενορχηστρωτή τον πρωθυπουργό και ο Φάμελλος ρωτούσε χυδαία για τον θάνατο ενός νεαρού ανθρώπου».

«Πρέπει να αντιδράσουμε γιατί αν δεν το κάνουμε το "τέρας" θα σε φάει. Εμείς δεν την έχουμε κάνει συνομιλήτρια την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν συνυπογράψαμε πρόταση δυσπιστίας μαζί της όπως το ΠΑΣΟΚ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτοί που ξεπλένουν τέτοιες φασίζουσες λογικές με τον να μην την αποκλείουν και να την εντάσσουν στις προοδευτικές δυνάμεις» κατέληξε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κ. Μαρινάκης.

Έπειτα, σε ερώτηση αναφορικά με τα όσα κατήγγειλε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κόντρα που είχαν για τη διοίκηση της Τράπεζας Αττικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «ανατριχιαστική δήλωση» από τον Γιάννη Στουρνάρα.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι «το πιο φοβερό είναι ότι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης αυτής (σ.σ. ο Αλέξης Τσίπρας) επανέρχεται με κεντρικό σύνθημα τα καθαρά χέρια».

«Ο "καθαρός" Τσίπρας και ο "καθαρός" ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση των παραυπουργείων δικαιοσύνης, των προγραφών δημοσιογράφων και των αμετακλήτως καταδικασμένων υπουργών. Αυτοί οι άνθρωποι κουνάνε το δάχτυλο για το κράτος δικαίου. Ο κ. Τσίπρας πρέπει να απαντήσει, δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός» , υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.