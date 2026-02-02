Π. Μαρινάκης για δηλώσεις Αλεξοπούλου: Παρερμηνεύθηκε η δήλωσή της, δεν απευθυνόταν στους πολίτες

Ο Παύλος Μαρινάκης κάλυψε τη Χριστίνα Αλεξοπούλου σχετικά με τον ντόρο που προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτή της ΝΔ σχετικά με το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών στα νησιά, υπογραμμίζοντας πως «η κ. Αλεξοπούλου απευθυνόταν στην αντιπολίτευση», κάνοντας λόγο για «παρερμηνεία» των δηλώσεών της.

Υπενθυμίζεται πως σε σχετική ερώτηση για το πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ τον μήνα να πληρώσει ενοίκιο 400 ευρώ και να τα βγάλει πέρα, η πρώην υπουργός είπε «Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», αποκρίθηκε η βουλευτής.

Στην ενημέρωση των συντακτών, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «νομίζω ότι αυτό το οποίο ήθελε να πει η κ. Αλεξοπούλου ήταν ότι η λογική που ακολουθήθηκε αρχικά από το ΠΑΣΟΚ του 1980 και κορυφώθηκε από τον κ. Τσίπρα, την δήθεν περήφανη διαπραγμάτευση, δηλαδή του ταξίματος περισσότερων - έχει περάσει ανεπιστρεπτή στο παρελθόν. Δηλαδή, το «τζάμπα πέθανε» έχει να κάνει με τα κόμματα της αντιπολίτευσης - δυστυχώς δεν είναι και λίγα - τα οποία έταζαν στους πάντες τα πάντα και έφτασαν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με τους πολίτες» σημείωσε.

«Παρερμηνεύθηκε, ίσως δεν διατυπώθηκε όπως θα έπρεπε, αλλά σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν μπορεί να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες. Απευθύνεται όμως ξεκάθαρα στα κόμματα που τάζουν τα λεφτά των φορολογούμενων χωρίς να ξέρουν από πού θα τα πάρουν και πού θα τα δώσουν» συμπλήρωσε.

Κυβερνητικές πηγές: Έχει και η παραχάραξη τα όριά της

«Εχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δινει ρεσιτάλ λαθροχειρίας.

Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου, είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους», σχολίασαν κυβερνητικές πηγές.

ΠΑΣΟΚ: Σήμερα επαίνεσαν και τη βουλευτή Χ. Αλεξοπούλου για την αλαζονεία της απέναντι στους πολίτες

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του επισήμανε πως «για την κυβέρνηση της ΝΔ έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου-Σήμερα επαίνεσαν και τη βουλευτή Χ. Αλεξοπούλου για την αλαζονεία της απέναντι στους πολίτες».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως "το τζάμπα πέθανε", όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχόλιό του σχετικά με δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Σχολιάζει πως «το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν "να πάρει ζακετούλα"». «Αντιθέτως», προσθέτει το ΠΑΣΟΚ, «ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης». Τονίζει δε ότι και «προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης». «Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο, δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ και υποστηρίζει καταληκτικά ότι «για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».