Π. Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Θα συμβαδίσουμε με τις σιωπηρές πλειοψηφίες

«Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μέρη, μόνο στην Αττική, στο κέντρο των Αθηνών, υπάρχουν χιλιάδες και μην πω και παραπάνω μέρη σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος και οι διατάξεις για τις πορείες, να διαδηλώσει ο ελληνικός λαός, να διαδηλώσουν οι πολίτες. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι προορισμένο για έναν και μόνο σκοπό: Για να τιμούμε σιωπηρά ως κοινωνία εκείνους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι», τόνισε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού να περάσει η εποπτεία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Και πρόσθεσε: «Μία θυσία που ελάχιστοι μπορούν να τη διανοηθούν. Ελάχιστοι μπορούν να μπουν στο μυαλό των ανθρώπων αυτών που έχασαν τη ζωή τους, για να είμαστε σήμερα εδώ. Δεν είναι προορισμένο για κανέναν άλλο σκοπό, για καμία διαδήλωση, για καμία διαμαρτυρία».

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης υπάρχουν ακριβώς απέναντι, παραδίπλα, πιο πέρα χώροι, που μπορεί κάποιος να διαμαρτυρηθεί, να διαδηλώσει, να κάνει ό,τι θέλει στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας μας.

«Ήταν σαφής ο πρωθυπουργός. Θεωρώ ότι είναι μία πάνδημη απαίτηση. Και το ξαναλέω, το είπα σε συνάδελφό σας - αυτό είναι προς αξιολόγηση και προς προβληματισμό, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι - τη στιγμή που η κοινωνία είναι στο "και αργήσατε", απευθυνόμενη στο πολιτικό σύστημα, όχι μόνο στην κυβέρνηση, είναι, νομίζω, εκτός τόπου και χρόνου κάποιοι -και αναφέρομαι στο πολιτικό σύστημα και σε κάποια Μέσα Ενημέρωσης - να είναι στο "γιατί το κάνετε;".

Αν θέλει κάποιος να είναι στην άλλη άκρη από εκεί που είναι η κοινωνία, δικαίωμά του να είναι, αλλά εμείς έχουμε πάρει απόφαση, με τα χρόνια που χάσαμε και εμείς σε αυτά τα θέματα ως πολιτικός χώρος, να συμβαδίσουμε με τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, με τις σιωπηρές πλειοψηφίες, που κουράστηκαν να υποφέρουν από μία ιδιότυπη λογική "φασισμού" επιβολής των ιδεών», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε

«Έχουμε Δημοκρατία. Καμία διαδήλωση δεν απαγορεύεται, πάντοτε όπως προβλέπει ο νόμος. Όποιος θέλει μπορεί να εκφράσει τις αντιρρήσεις του, να γίνουν οι πορείες όπως προβλέπει ο νόμος, χωρίς καταχρηστικές λογικές. Όλα αυτά είναι διασφαλισμένα. Κανείς δεν τα αμφισβητεί. Όμως δεν μπορούμε να βάζουμε στη συζήτηση το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη».