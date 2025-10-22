Π. Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα του πρωθυπουργού και κανενός υπουργού

Για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την τροπολογία σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο OPEN, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ πρωθυπουργού και κανενός υπουργού».

«Το λάθος είναι πως η πολιτική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από 5-10 πηγαδάκια έξω από τη Βουλή και όχι σε αυτά που έχουν αξία. Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό ζήτημα μεταξύ πρωθυπουργού και κανενός υπουργού. Ο κ. Δένδιας μαζί με τους άλλους υπουργούς συνυπέγραψαν την τροπολογία και την ώρα της συζήτησης θα κάνει αυτό που πρέπει, υπερψηφίζοντάς τη. Δεν ήταν εκεί, αλλά δεν ήταν και οι υπόλοιποι συνυπογράφοντες υπουργοί, αλλά δεν είδα να ασχολείται κανείς... Αρέσει σε κύκλους αυτή η παραφιλολογία», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Για το περιεχόμενο της τοπολογίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως «ποτέ κανείς, ούτε ο πρωθυπουργός είπε πως ο στρατός, σε καιρό ειρήνης, θα υποκαταστήσει τον ρόλο της ελληνικής αστυνομίας. Ο στρατός θα αναλάβει τη φροντίδα και τη συντήρηση του χώρου και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα επιβάλει την τάξη όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, όταν κάποιος θέλει να βεβηλώσει το μνημείο, να κάνει διαμαρτυρία όταν μπορεί να το κάνει αλλού».

Και συνέχισε: «Ουδείς ισχυρίστηκε το αντίθετο. Τα περί αλλαγής στάσης δεν προκύπτουν από πουθενά. Καμία άσχετη εκδήλωση, καμία διαμαρτυρία, καμία βεβήλωση, κανένα γκράφιτι, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί η τροπολογία. Τα συναρμόδια υπουργεία θα τα λύσουν όλα αυτά. Το πιο κρίσιμο είναι αυτό που έχει αναλάβει η Αστυνομία, να αποτρέψει προβοκάτσιες. Μπορεί να επιβάλει την τάξη και χωρίς να χρησιμοποιεί μέσα που κανείς δεν θέλει. Κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα να είναι ιερά. Κανείς δεν θέλει αντιπαράθεση με γονιό θύματος των Τεμπών.»

«Η συζήτηση έχει αξία σε δύο διαστάσεις. Πόσα κόμματα θα στηρίξουν μια πρωτοβουλία που αποτίει φόρο τιμής και προστατεύει το μνημείο των νεκρών. Και το δεύτερο πώς οι αρχές που έχουν την ευθύνη θα περιφρουρήσουν την εφαρμογή της ρύθμισης. Όλη η παραπολιτική συζήτηση αδικεί την ιερότητα του χώρου και την πρωτοβουλία της κυβέρνησης», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ένας πολίτης που θέλει να μην βεβηλώνεται το μνημείο δεν σημαίνει ότι δεν σέβεται τον πόνο» είπε και πρόσθεσε: «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», επισήμανε.

Όσον αφορά τη στάση και τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Ο κ. Δούκας ψηφίστηκε δήμαρχος όλων των Αθηναίων και όχι σαν εσωκομματικός παίκτης της Αριστεράς. Ο ίδιος, εδώ και πολύ καιρό, είχε δηλώσει πως θα παραμείνουν εκεί τα ονόματα, μέχρι να δημιουργηθεί μνημείο. Το μνημείο δημιουργήθηκε και εγκαινιάστηκε. Καλό είναι να διαβάσει και να θυμηθεί τι έχει πει ο ίδιος».