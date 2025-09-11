Opinion Poll: Πάνω από 30% η ΝΔ - Κυριαρχία Μητσοτάκη και ικανοποίηση μετά τη ΔΕΘ

Το άνοιγμα της «ψαλίδας» ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, με μια διαφορά 16,5 ποσοστιαίων μονάδων, αλλά και η αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον απόηχο τη ΔΕΘ καταγράφονται στα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Opinion Poll για λογαριασμό του Action24.

Συγκεκριμένα, η ΝΔ φτάνει το ποσοστό του 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, με την έρευνα να δείχνει ακόμη την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία καθώς είναι 21 μονάδες μπροστά από τον δεύτερο, Νίκο Ανδρουλάκη.

Εξάλλου, το 53% δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ 7 στους 10 θεωρούν σημαντικά τα μέτρα.

Τέλος, σχεδόν 7 στους 10 βλέπουν αρνητικά την πρωτοβουλία Τσίπρα για κόμμα, ενώ σημειώνεται «βουτιά» του πρώην πρωθυπουργού στους αριστερούς-κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Opinion Poll: Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%, την Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, την Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ 7,4%, η Φωνή Λογικής 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜΕΡΑ25 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.

Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων

Στην μέτρηση πρόθεσης ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ βρίσκεται στο 24,9% (διαφορά 13,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται στο 11,4%). Οι αναποφάσιστοι κινούνται στο 18,4%. Πλεύση και Λύση μάχονται για την τρίτη θέση με 9,6% και 9,4% αντίστοιχα.

Ακόμη όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου κινείται στο 22,6%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,4% και ακολουθούν Πλεύση με 8,7% και Λύση με 8,5%. Αναποφάσιστοι στο 16,7%μ αποχή επιλέγει το 5,9%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από τους πολίτες ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σε ποσοστό 27,9%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%. Κανέναν, απαντά το 31,8%.

Τι λένε οι πολίτες για το κόμμα Τσίπρα

Στην ίδια μέτρηση, το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μάλιστα την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το 6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα.

Σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Το 45,8% δηλώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής νέου κόμματος δεν θα μπορούσε να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές, Το 21% επίσης δηλώνει μάλλον όχι (σύνολο 66,8%).

Υψηλά ποσοστά αποδοχής για τα μέτρα της ΔΕΘ

Το 69,6 θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο),

Το 65,1% σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9% αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο)

Το 66,4% σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8 αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

Εκτός από την ακρίβεια, πρόβλημα θεωρείται η οικονομία/ανάπτυξη σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας 11,6%, η διαφθορά 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων 9,5%, τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά 9,3%, το δημογραφικό 8,8%, ενώ χαμηλά βρίσκονται ως προβλήματα η κατάσταση στην Παιδεία (8,3%), η στεγαστική κρίση (7,5%), το Μεταναστευτικό (7,3%), η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας (6,9%) και η ανεργία (6,6%).

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου.

Για την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο το 36% και το 61,6% καθόλου.