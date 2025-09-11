Η γεωπολιτική αναβάθμιση στην Αν. Μεσόγειο και η αμερικανική ψήφος εμπιστοσύνης

Λίγες ώρες αφότου η κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου για έρευνες υδρογονανθράκων και πρωτίστως φυσικού αερίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόταν στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Doug Burgum.

Με την ενίσχυση της συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα, το κυβερνητικό επιτελείο μιλά για επιβεβαίωση του άριστου επιπέδου των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, που έρχεται στον απόηχο μιας σημαντικής εξέλιξης που αφορά στη γεωπολιτική θέση της χώρας.

Στόχος, όλα τα τελευταία χρόνια, είναι για την κυβέρνηση η μετατροπή της χώρας σε έναν σημαντικό ενεργειακό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο, που όπως σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για την ελληνική κυβέρνηση η κάθοδος της Chevron σηματοδοτεί πολλαπλασιαστικά οφέλη σε οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο.

Για την ελληνική οικονομία, σημαίνει σημαντικά δημόσια έσοδα από δικαιώματα εκμετάλλευσης και φορολογία που θα έρθουν σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων από τα πιθανά αποθέματα σε Ιόνιο και Κρήτη, οδηγώντας στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας, αλλά και ισχυρής της παρουσίας στον ενεργειακό χάρτη, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη. Μια θετική εξέλιξη θα λειτουργούσε και σε δεύτερο επίπεδο ως «μαγνήτης» για νέες επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας και της βιομηχανίας, δίνοντας ταυτόχρονα στην χώρα ρόλο παραγωγού και εξαγωγέα.

Πολυεπίπεδα είναι τα οφέλη και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Όπως υπογραμμίζουν στην κυβέρνηση, σε μια περίοδο που η Λιβύη και η Τουρκία αμφισβητούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο, η παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού λειτουργεί ως έμμεση στήριξη προς την Αθήνα. Στο επίκεντρο μιας τέτοιας ερμηνείες βρίσκεται το block «Νότια Κρήτης ΙΙ», μέρος του οποίου επικαλύπτεται με την περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου. Στο κυβερνητικό επιτελείο σημειώνουν ότι αν αυτό περιέλθει στην Chevron, θα συνιστά πρακτική ακύρωση των τουρκικών χαρτών, επιβεβαιώνοντας ότι η μέση γραμμή, όπως έχει θεσπιστεί από την ελληνική νομοθεσία και το διεθνές δίκαιο, είναι το πραγματικό όριο ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη.

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέση, αναδεικνύεται ούτως ή άλλως σε κρίσιμο κρίκο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αυξανόμενη σημασία όταν αναζητούνται εναλλακτικές πηγές ενέργειας μετά τη ρωσική κρίση εφοδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο διεξήχθη και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό αξιωματούχο, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα, με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και τις υποδομές που αναπτύσσει, μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε εξαγωγέα ενέργειας και σε πάροχο ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την περιοχή.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε τη στρατηγική σημασία των διασυνδέσεων, ηλεκτρικών και ψηφιακών, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector, ενώ ενημέρωσε τον κ. Burgum για τη σημασία ενός άξονα που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό, σε συνέχεια πρότασης που είχε διατυπώσει κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τον Ιούνιο. Επί τάπητος τέθηκε και ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται από ελληνικής πλευράς και το μήνυμα που εξέπεμψε ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο μιλώντας, μάλιστα, για δυνατότητα οι σχέσεις αυτές να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας. «Ο διάδρομος Βορρά - Νότου, ο ρόλος της Ελλάδας, με τη μακρά ιστορία της στη ναυτιλία, την πρόσβαση στη θάλασσα, με το σύστημα αγωγών που εκτείνεται βόρεια από εδώ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί» τόνισε, επαναλαμβάνοντας την δέσμευση των ΗΠΑ να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό.

Παρότι πρόκειται για μια πολυετή διαδικασία, που ξεκινά τώρα, η Αθήνα εκτιμά ότι στα «φαρέτρα» των διπλωματικών μέσων, προστίθεται πλέον μια υπεραξία, που αφορά στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας.