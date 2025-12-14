ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Eισαγγελία οι 15 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις επιδοτήσεις (pics)

Στα γραφεία όπου στεγάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφτασαν νωρίς το πρωί οι 15 από τους 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται για το σκάνδαλο είσπραξης των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι έφτασαν νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου βρίσκεται ο Ευρωπαίος εισαγγελέας οι κατηγορούμενοι, μέσω των συνηγόρων τους αναμένεται να ζητήσουν να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν.

Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Πηγή: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Οι συλληφθέντες από τις Αρχάνες και το Ηράκλειο Κρήτης αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστηρίζουν πως είναι ένα κατηγορητήριο που πρόκειται να καταπέσει.

Στην ογκώδη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται συνολικά 16 άτομα που φέρεται να δρούσαν για έξι χρόνια, από το 2019 έως το 2025. Αυτό στο οποίο επιμένουν οι συνήγοροί τους είναι ότι οι εντολείς τους αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα κατηγορητήριο το οποίο θα αποδομηθεί στην πορεία, ότι πρόκειται για ένα οικονομικό έγκλημα και ότι οι πράξεις και οι ενέργειες των συλληφθέντων, δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα. Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 26 άτομα, ενώ ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται απεβίωσε το 2024.

Πώς λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης

Το modus operandi της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραξε 1,7 εκατομμύρια ευρώ ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τις συλλήψεις που έκανε την Παρασκευή το ελληνικό FBI.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε ανακοίνωση για τους συλληφθέντες του υπόθεσης με την λήψη των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από κύκλωμα επιτήδειων, από τους οποίους κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τιμαλφή και μετρητά.

Ειδικότερα, νέχρι και εκτάσεις θανόντων δήλωναν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, ενώ χρησιμοποιούσαν και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για την διακίνηση των χρημάτων που εισέπρατταν ως επιδοτήσεις με ψευδές δηλώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ταυτόχρονα δήλωναν αγροτεμάχια σε απομακρυσμένες περιοχές και χωρίς να προκύπτει νομή ιδιοκτησίας, ή ανύπαρκτους αριθμούς ζώων, τα οποία καταχωρούσαν στα Ε9 και αμέσως μετά τα διέγραφαν από τις δηλώσεις, ενώ προσηλύτιζαν νέα μέλη και για την είσπραξη των επιδοτήσεων δήλωναν τους λογαριασμούς των αρχηγικών μελών.

Υπενθυμίζεται ότι ως αρχηγός της οργάνωσης θεωρείται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης με παρουσία σε τηλεοπτικά κανάλια για θέματα του κλάδου του και πλούσια δράση στην προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη, ενώ είναι και πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Μικρών Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο λογιστής και διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Γιώργος Λαμπράκης ο οποίος είναι και κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη καθώς και η σύζυγός του, Χρυσάνθη Κουτάντου, δικηγόρος στο επάγγελμα.

Συνελήφθησαν 16 άτομα

Σύμφωνα με τις Αρχές, συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 πρόσωπα, κάτι που σημαίνει ότι επίκεινται και νέες συλλήψεις.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 19 χρυσές λίρες, μία ράβδος χρυσού, 3 χρυσές αλυσίδες και το χρηματικό ποσό των 35.750-ευρώ.

Τα 4 ΚΥΔ και οι 11 τραπεζικοί λογαριασμοί

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. η σπείρα των παράνομων επιδοτήσεων λειτουργούσε ως εξής:

Προέβαιναν στην υποβολή ψευδών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Δήλωναν αγροτεμάχια, είτε ιδιόκτητα, είτε μισθωμένα, είτε κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς όμως να προκύπτει η νομή της ιδιοκτησίας.

Προσηλύτιζαν νέα μέλη με ευκολία, λόγω της συμμετοχής των βασικών μελών σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, καθώς και σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Καταχωρούσαν στη δήλωση Ε9 εκτάσεις που είχαν δηλώσει στις αιτήσεις τους και ήταν απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ ταυτόχρονα οι εκτάσεις αυτές διαγράφονταν από τη δήλωση σε σύντομο χρόνο.

Δήλωναν κοινούς φερόμενους ως εκμισθωτές ή θανόντες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Στις ψευδείς αιτήσεις τους δήλωναν τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν αντιστοιχούσαν στους αιτούμενους, αλλά στο αρχηγικό ή βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Δήλωναν κατεχόμενο ζωικό κεφάλαιο, χωρίς να είναι πραγματικά κατεχόμενο, είτε στο σύνολό του, είτε εν μέρει.

Για να αποφύγουν, δε, τον εντοπισμό από τις διωκτικές Αρχές, εκμεταλλεύτηκαν την εξειδικευμένη γνώση μελών τους, τα κενά της διαδικασίας και τη συμμετοχή τους σε εταιρικά σχήματα του αγροτικού τομέα.

143 ψευδείς αιτήσεις

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, μέλη της ομάδας ήταν εργαζόμενοι σε 4 Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, συμβάλλοντας στην καταχώρηση και οριστικοποίηση των σχετικών Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.), η οποίες υπολογίζονται σε 143 για τα έτη 2019-2025, ενώ παράλληλα υπήρχαν άτομα με γνώσεις λογιστικής, τα οποία διευκόλυναν της δράσης της εγκληματικής ομάδας.

Είχε πεθάνει κι «έκανε» αναλήψεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν, επίσης, 11 τραπεζικούς λογαριασμούς οι δικαιούχοι των οποίων ήταν πρόσωπα διαφορετικά από τα φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν αιτήσεις για τη λήψη οικονομικής ενίσχυσης - ανάμεσά τους και ένα μέλος που πέθανε το 2024 με τον λογαριασμό του να εμφανίζει πιστώσεις και αναλήψεις ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Συνολικά πρόκειται για 16 συλληφθέντες ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για – κατά περίπτωση - σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση, περιλαμβάνονται ακόμη 26 φυσικά πρόσωπα.

Στις έρευνες, δε, σε σπίτια, ένα Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, ένα λογιστικό γραφείο και οχήματα βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν 35.750,00 ευρώ, μία ράβδος χρυσού, 19 χρυσές λίρες.