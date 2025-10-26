ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλα δύο αδέλφια, μέλη του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων - Οκτώ συνολικά οι προφυλακίσεις

Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με τη νέα απόφαση προφυλάκισης Ανακριτή και Εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι που θα οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι τώρα φθάνουν τους οκτώ.

Και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και νωρίτερα σήμερα, που δύο αδέλφια κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, οι προφυλακιστέοι είναι αδέρφια.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους, οι δύο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Όπως φαίνεται να ισχυρίζονται αρνούμενοι ανάμειξη σε εγκληματική ομάδα «μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη».

Οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορουμένων στην υπόθεση συνεχίζονται.

Νωρίτερα, ο Ευρωπαίος Ανακριτής και η Ευρωπαία Εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση των δύο αδερφών, οι οποίοι σύμφωνα με την κατηγορία φαίνεται να ήταν βασικά μέλη της εγκληματικής ομάδας που με δόλια μέσα ελάμβανε επί σειρά ετών γεωργικές επιδοτήσεις.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Η δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση στρέφεται κατά προσώπων που φέρονται να είχαν ενεργό και κρίσιμο ρόλο στην ομάδα ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ο τρόπος δράσης αλλά και τη δομή της εγκληματικής ομάδας, με την ιεραρχία της, τα βασικά μέλη και τον ρόλο ενός εκάστου.

Η έρευνα βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της στάδια και αφορά τους 37 συλληφθέντες, τους υπόλοιπους από τους 125 κατηγορούμενους της πρώτης δικογραφίας, καθώς και πάνω από 300 επιπλέον κατηγορούμενους που περιλαμβάνονται σε δεύτερη δικογραφία, η οποία βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο. Σημειώνεται πως κάποιοι κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται και στις δύο δικογραφίες.

Υπενθυμίζεται ότι από την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για την υπόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς έχουν στη διάθεση τους πληθώρα στοιχείων από τα οποία προκύπτει συστηματική, οργανωμένη και σε βάθος χρόνου μεγάλης κλίμακας εξαπάτηση. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας σε βάρος επιδοτήσεων και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα.

Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (ΟΠΕΚΕΠΕ)».

Η κατά τη δικογραφία εγκληματική οργάνωση, μέσω βεβαιώσεων με πλαστά στοιχεία για εκτάσεις και αριθμό ζώων, εξασφάλιζαν δολίως ενισχύσεις που δεν δικαιούτο, ποσά τα οποία στη συνέχεια απέκρυβαν με διάφορες τεχνικές, όπως εικονικά τιμολόγια κ.ά.

«Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία» ανέφερε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.