ΟΝΝΕΔ: Όλα τα ονόματα που εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 14ου Τακτικού Συνεδρίου ανακοίνωσε χτες, τους εκλεγμένους και τους πρώτους αναπληρωματικούς στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 120 νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και των 15 εκπροσώπων της Οργάνωσης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έλαβαν χώρα σήμερα, κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.
Συνολικά ψήφισαν 1.722 σύνεδροι, ενώ μετά το πέρας της καταμέτρησης βρέθηκαν 1.699 έγκυρα ψηφοδέλτια, 8 λευκά και 23 άκυρα.
Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θα ήθελα να συγχαρώ τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για την εκλογή τους. Οι εργασίες του Συνεδρίου και η εκλογική διαδικασία αποδεικνύουν ότι η ΟΝΝΕΔ είναι πιο δυναμική και πιο μαζική από ποτέ. Δίνοντας βήμα σε περισσότερους από 2.500 συνέδρους, οι οποίοι αναδείχθηκαν από περισσότερα από 90.000 μέλη συνεχίζουμε το ταξίδι της ΟΝΝΕΔ, για τη γενιά μας στη Ελλάδα του μέλλοντος. Τώρα είναι η δική μας στιγμή!».
Αναλυτικά όλα τα ονόματα
1 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 607
2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 601
3 ΜΑΛΑΣΙΔΗ ΦΛΩΡΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 598
4 ΜΑΓΓΕΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 567
5 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 561
6 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 557
7 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 551
8 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ 546
9 ΚΟΡΩΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 532
10 ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 524
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 522
12 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 520
13 ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 517
14 ΓΙΑΣΚΟΥΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 516
15 ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 512
16 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 510
17 ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 506
18 ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 505
19 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 503
20 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 501
21 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 496
22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 496
23 ΠΕΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 493
24 ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 491
25 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 488
26 ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 486
27 ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 484
28 ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 480
29 ΝΟΥΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 479
30 ΤΣΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 475
31 ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 474
32 ΝΤΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 470
33 ΝΑΣΙΜΠΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 467
34 ΚΑΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 465
35 ΚΙΝΔΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 462
36 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 461
37 ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 457
38 ΣΠΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 455
39 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 452
40 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 451
41 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ 450
42 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ 444
43 ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 444
44 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 440
45 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 439
46 ΑΚΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 437
47 ΒΕΛΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 433
48 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 430
49 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 428
50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 427
51 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 423
52 ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 422
53 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 420
54 ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 415
55 ΜΠΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 413
56 ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 411
57 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 408
58 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 406
59 ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 405
60 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 404
61 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 396
62 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 393
63 ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 391
64 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 389
65 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 387
66 ΠΕΡΓΑΛΙΑ ΑΓΑΘΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 385
67 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ-ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 382
68 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 380
69 ΜΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 378
70 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 373
71 ΤΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ 372
72 ΠΑΡΑΣΧΗΣ-ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ 370
73 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 364
74 ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 361
75 ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 361
76 ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 360
77 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΩΝ 357
78 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 355
79 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 352
80 ΠΑΪΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 350
81 ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 346
82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 345
83 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 344
84 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 340
85 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 337
86 ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 335
87 ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 332
88 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 330
89 ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΒΥΡΩΝ 327
90 ΔΟΥΚΗ ΝΙΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 326
91 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 321
92 ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 315
93 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 313
94 ΚΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 309
95 ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 308
96 ΔΟΥΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 301
97 ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 300
98 ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 293
99 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 289
100 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 288
101 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281
102 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 277
103 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 276
104 ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 269
105 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 265
106 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 261
107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 256
108 ΣΤΕΦΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ 252
109 ΛΑΜΚΙΑ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΙΡΑΝΤ 241
110 ΛΕΖΓΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΑΒΒΑ 239
111 ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 238
112 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 232
113 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 228
114 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 225
115 ΒΕΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 219
116 ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 211
117 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 203
118 ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 198
119 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 196
120 ΡΑΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 193
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
121 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 176
122 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 174
123 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 172
124 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 171
125 ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΚΤΩΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 168
126 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 166
127 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 164
128 ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 162
129 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 159
130 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 157
131 ΜΑΚΡΟΠΟΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 152
132 ΣΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 151
Για τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην ΠΕ ΝΔ έλαβαν:
1 ΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 784
2 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 712
3 ΖΕΧΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 664
4 ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 619
5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 612
6 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ 587
7 ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 552
8 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 520
9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 481
10 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΨΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 452
11 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΟΡΦΥΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ 439
12 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 412
13 ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ 376
14 ΣΚΙΑΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 345
15 ΡΑΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 324
Αναπληρωματικοί
16 ΤΣΙΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 295
17 ΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 287