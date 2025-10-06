ΟΝΝΕΔ: Όλα τα ονόματα που εξελέγησαν στην Κεντρική Επιτροπή και στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 14ου Τακτικού Συνεδρίου ανακοίνωσε χτες, τους εκλεγμένους και τους πρώτους αναπληρωματικούς στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των 120 νέων μελών της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και των 15 εκπροσώπων της Οργάνωσης στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες έλαβαν χώρα σήμερα, κατά τη διάρκεια της τρίτης ημέρας του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Συνολικά ψήφισαν 1.722 σύνεδροι, ενώ μετά το πέρας της καταμέτρησης βρέθηκαν 1.699 έγκυρα ψηφοδέλτια, 8 λευκά και 23 άκυρα.

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Θα ήθελα να συγχαρώ τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ και τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ για την εκλογή τους. Οι εργασίες του Συνεδρίου και η εκλογική διαδικασία αποδεικνύουν ότι η ΟΝΝΕΔ είναι πιο δυναμική και πιο μαζική από ποτέ. Δίνοντας βήμα σε περισσότερους από 2.500 συνέδρους, οι οποίοι αναδείχθηκαν από περισσότερα από 90.000 μέλη συνεχίζουμε το ταξίδι της ΟΝΝΕΔ, για τη γενιά μας στη Ελλάδα του μέλλοντος. Τώρα είναι η δική μας στιγμή!».

Αναλυτικά όλα τα ονόματα

1 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 607

2 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 601

3 ΜΑΛΑΣΙΔΗ ΦΛΩΡΑ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ 598

4 ΜΑΓΓΕΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 567

5 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 561

6 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 557

7 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 551

8 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΑΡΙΝΟΥ 546

9 ΚΟΡΩΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 532

10 ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 524

11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 522

12 ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 520

13 ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 517

14 ΓΙΑΣΚΟΥΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 516

15 ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 512

16 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 510

17 ΤΟΓΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 506

18 ΜΟΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 505

19 ΣΤΡΑΤΗΓΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 503

20 ΦΑΛΙΕΡΟΣ ΕΥΑΓΟΡΑΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 501

21 ΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 496

22 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 496

23 ΠΕΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 493

24 ΠΑΤΑΚΙΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 491

25 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 488

26 ΜΟΥΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 486

27 ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 484

28 ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 480

29 ΝΟΥΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 479

30 ΤΣΙΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 475

31 ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 474

32 ΝΤΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 470

33 ΝΑΣΙΜΠΙΑΝ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 467

34 ΚΑΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 465

35 ΚΙΝΔΕΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 462

36 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 461

37 ΤΖΑΜΠΑΖΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 457

38 ΣΠΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ 455

39 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 452

40 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 451

41 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΗΛΙΑ 450

42 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΗΤΑ 444

43 ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 444

44 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 440

45 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 439

46 ΑΚΡΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 437

47 ΒΕΛΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ 433

48 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 430

49 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 428

50 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 427

51 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 423

52 ΚΑΛΟΓΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 422

53 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 420

54 ΣΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 415

55 ΜΠΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 413

56 ΤΣΙΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ 411

57 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 408

58 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 406

59 ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 405

60 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 404

61 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 396

62 ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 393

63 ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 391

64 ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 389

65 ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 387

66 ΠΕΡΓΑΛΙΑ ΑΓΑΘΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 385

67 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ-ΣΠΙΝΘΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 382

68 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 380

69 ΜΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 378

70 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 373

71 ΤΖΟΥΡΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΠΑΡΘΕΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ 372

72 ΠΑΡΑΣΧΗΣ-ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ-ΣΩΤΗΡΙΟΥ 370

73 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 364

74 ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 361

75 ΜΠΟΤΡΟΜΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 361

76 ΣΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 360

77 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΑΠΟΛΕΩΝ 357

78 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 355

79 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 352

80 ΠΑΪΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 350

81 ΑΝΤΩΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 346

82 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 345

83 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 344

84 ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 340

85 ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 337

86 ΚΟΥΝΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 335

87 ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 332

88 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 330

89 ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΒΥΡΩΝ 327

90 ΔΟΥΚΗ ΝΙΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 326

91 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 321

92 ΜΠΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ 315

93 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 313

94 ΚΑΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 309

95 ΒΑΜΒΑΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 308

96 ΔΟΥΚΑΣ ΡΩΜΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 301

97 ΦΟΥΡΦΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 300

98 ΡΕΒΗΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 293

99 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 289

100 ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 288

101 ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 281

102 ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 277

103 ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 276

104 ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 269

105 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 265

106 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 261

107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΑΓΓΕΛΟΥ 256

108 ΣΤΕΦΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΘΩΜΑ 252

109 ΛΑΜΚΙΑ ΙΟΥΛΙΑ του ΜΙΡΑΝΤ 241

110 ΛΕΖΓΚΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΣΑΒΒΑ 239

111 ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 238

112 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 232

113 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 228

114 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 225

115 ΒΕΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 219

116 ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 211

117 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΟΥΣΤΑΦΑ 203

118 ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 198

119 ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 196

120 ΡΑΠΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 193

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

121 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 176

122 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 174

123 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 172

124 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 171

125 ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΚΤΩΡΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 168

126 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 166

127 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 164

128 ΖΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 162

129 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 159

130 ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 157

131 ΜΑΚΡΟΠΟΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 152

132 ΣΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 151

Για τους εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην ΠΕ ΝΔ έλαβαν:

1 ΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 784

2 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 712

3 ΖΕΧΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 664

4 ΚΡΙΚΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 619

5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 612

6 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΗΛΙΑ 587

7 ΦΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 552

8 ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ-ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 520

9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 481

10 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΨΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 452

11 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΟΡΦΥΡΙΑ του ΖΑΧΑΡΙΑ 439

12 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 412

13 ΠΟΛΥΖΩΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΟΥ 376

14 ΣΚΙΑΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 345

15 ΡΑΔΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 324

Αναπληρωματικοί

16 ΤΣΙΡΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 295

17 ΑΒΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΙΟΥ 287