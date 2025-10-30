ΟΝΝΕΔ: Η νέα σύνθεση - Oι Αντιπρόεδροι, το Εκτελεστικό Γραφείο, οι Γραμματείες και οι Αναπληρωτές

Τη νέα σύνθεση των Αντιπροέδρων, του Εκτελεστικού Γραφείου, των Γραμματειών αλλά και των Αναπληρωτών του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, ανακοίνωσε η οργάνωση.

Συγκεκριμένα, αντιπρόεδροι της ΟΝΝΕΔ ορίστηκαν ο Φάνης Πασχάλης και ο Μηνάς Τσατσούλης, σύμφωνα με ο άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ που προέκυψε από το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Οργάνωσης εξελέγησαν οι κάτωθι:

Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής: Φλώρα Μαλασίδη

Αναπληρωτής Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής: Γιώργος Μουζάκα

Παράλληλα, ως μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της Οργάνωσης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες – χαρτοφυλάκια, ορίζονται οι:

Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής: Πέτρος Νασιμπιάν

Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων: Βασίλης Παπαδόπουλος

Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Γιώργος Μπαμπανίκας

Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Μανώλης Ρενιέρης

Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού: Δημήτρης Μάγγελ

Διευθυντής Πολιτικού Συμβουλίου: Νίκος Ορφανός

Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων: Μαρίνα Χρηστάκη

Υπεύθυνος Οργανώσεων Εξωτερικού & Ελλήνων της Διασποράς: Βασίλης Ψύχας

Διευθύντρια Γραφείου Τύπου & Ενημέρωσης: Χριστίνα Γιασκουλίδη

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Τογρίδης

Γραμματέας Οργανωτικού: Κωστής Παπακώστας

Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αλέξανδρος Μόσχος

Υπεύθυνος Επιστημονικών/ Επαγγελματικών Φορέων: Δημήτρης Κυράνας

Υπεύθυνος Παραγωγικών Τομέων: Μιχάλης Τσιγώνιας

Υπεύθυνος Πολιτικής Ακαδημίας: Γιάννης Χοχορέλος

Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων: Μαρία Πεντάρη

Υπεύθυνος Εθελοντισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παναγιώτης Φτάκας

Υπεύθυνη ΜΑΚΙ: Δέσποινα Ζησίμου

Υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Καταπολέμησης της Ανεργίας: Δημήτρης Χατζής

Υπεύθυνος Οργανωτικού για θέματα Βορείου Ελλάδος: Στέργιος Λιαλιάρης

Υπεύθυνος Έρευνας & Καινοτομίας: Λευτέρης Λυμπέρης

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας, συστήνονται οι ακόλουθες Γραμματείες της ΟΝΝΕΔ, τις οποίες θα αναλάβουν οι εξής:

Γενικός Διευθυντής ΟΝΝΕΔ: Σωκράτης Λάγιος

Διευθυντής Συντονισμού Εκτελεστικού Γραφείου: Δημήτρης Δημητρουλόπουλος

Υπεύθυνος Μηχανογράφησης και Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Μελών: Γεράσιμος Πατσουράκης

Τέλος, κατά το άρθρο 22 παρ. 1, ορίζονται ως Αναπληρωτές του Εκτελεστικού Γραφείου οι κάτωθι: