ΟΝΝΕΔ: Η νέα σύνθεση - Oι Αντιπρόεδροι, το Εκτελεστικό Γραφείο, οι Γραμματείες και οι Αναπληρωτές

Τη νέα σύνθεση των Αντιπροέδρων, του Εκτελεστικού Γραφείου, των Γραμματειών αλλά και των Αναπληρωτών του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, ανακοίνωσε η οργάνωση.
Συγκεκριμένα, αντιπρόεδροι της ΟΝΝΕΔ ορίστηκαν ο Φάνης Πασχάλης και ο Μηνάς Τσατσούλης, σύμφωνα με ο άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας.
Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ που προέκυψε από το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Οργάνωσης εξελέγησαν οι κάτωθι:
- Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής: Φλώρα Μαλασίδη
- Αναπληρωτής Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής: Γιώργος Μουζάκα
Παράλληλα, ως μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της Οργάνωσης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες – χαρτοφυλάκια, ορίζονται οι:
- Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής: Πέτρος Νασιμπιάν
- Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων: Βασίλης Παπαδόπουλος
- Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Γιώργος Μπαμπανίκας
- Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Μανώλης Ρενιέρης
- Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού: Δημήτρης Μάγγελ
- Διευθυντής Πολιτικού Συμβουλίου: Νίκος Ορφανός
- Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων: Μαρίνα Χρηστάκη
- Υπεύθυνος Οργανώσεων Εξωτερικού & Ελλήνων της Διασποράς: Βασίλης Ψύχας
- Διευθύντρια Γραφείου Τύπου & Ενημέρωσης: Χριστίνα Γιασκουλίδη
- Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Τογρίδης
- Γραμματέας Οργανωτικού: Κωστής Παπακώστας
- Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αλέξανδρος Μόσχος
- Υπεύθυνος Επιστημονικών/ Επαγγελματικών Φορέων: Δημήτρης Κυράνας
- Υπεύθυνος Παραγωγικών Τομέων: Μιχάλης Τσιγώνιας
- Υπεύθυνος Πολιτικής Ακαδημίας: Γιάννης Χοχορέλος
- Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων: Μαρία Πεντάρη
- Υπεύθυνος Εθελοντισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παναγιώτης Φτάκας
- Υπεύθυνη ΜΑΚΙ: Δέσποινα Ζησίμου
- Υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Καταπολέμησης της Ανεργίας: Δημήτρης Χατζής
- Υπεύθυνος Οργανωτικού για θέματα Βορείου Ελλάδος: Στέργιος Λιαλιάρης
- Υπεύθυνος Έρευνας & Καινοτομίας: Λευτέρης Λυμπέρης
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας, συστήνονται οι ακόλουθες Γραμματείες της ΟΝΝΕΔ, τις οποίες θα αναλάβουν οι εξής:
- Γενικός Διευθυντής ΟΝΝΕΔ: Σωκράτης Λάγιος
- Διευθυντής Συντονισμού Εκτελεστικού Γραφείου: Δημήτρης Δημητρουλόπουλος
- Υπεύθυνος Μηχανογράφησης και Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Μελών: Γεράσιμος Πατσουράκης
Τέλος, κατά το άρθρο 22 παρ. 1, ορίζονται ως Αναπληρωτές του Εκτελεστικού Γραφείου οι κάτωθι:
- Αναπληρωτές Διευθυντές ΟΝΝΕΔ: Λάμπης Κανόγκας, Σωτήρης Πλούμπης
- Αναπληρώτριες Διευθύντριες Γραφείου Τύπου & Ενημέρωσης: Βάσω Κούρτογλου, Δέσποινα Τόλη
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Οργανώσεων Αττικής: Παναγιώτης Σκόντζος, Στέργιος Σπάσος
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Περιφερειακών Οργανώσεων: Δημήτρης Κίνδερλης, Άρης Πατακιάρας
- Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Στέφανος Χαντζιάρας
- Αναπληρωτές Γραμματείς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Γιώργος Μπόλμπασης, Γιάννης Παπαδημητρίου, Βαγγέλης Τσιάμης
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Πολιτικού Σχεδιασμού: Τάσος Λούπος, Χάρης Σεληνιωτάκης
- Αναπληρωτές Διευθυντές Πολιτικού Συμβουλίου: Γιάννης Ολύμπιος, Γιώργος Σακκάς
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Διεθνών Σχέσεων: Μιχάλης Αναστασόπουλος, Μάριος Κωνσταντέας, Κλεόμβροτος Λαμπρόπουλος
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Οργανώσεων Εξωτερικού & Ελλήνων της Διασποράς: Άγγελος Καλο-Kαραγιάννης, Βασιλική Μητροπούλου
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Γιώργος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Κολιτσίδας
- Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού: Κώστας Στολάκης
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δημήτρης Βλάχος, Θεόδωρος Ζαννής, Μιχάλης Σαλίβερος
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Επιστημονικών/Επαγγελματικών Φορέων: Κωνσταντίνος Μουλόπουλος, Γιώργος Παπαδημητρόπουλος, Θάνος Σιδέρης
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Παραγωγικών Τομέων: Στέργιος Καραμεσίνης, Δημήτρης Τροβιάς
- Αναπληρώτριες Υπεύθυνες Πολιτικής Ακαδημίας: Νίκη Βέλκου , Ίρις Ζαφειροπούλου
- Αναπληρώτριες Υπεύθυνες Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των φύλων: Ελευθερία Βλάχου, Μαριάννα Φουντή
- Αναπληρώτριες Υπεύθυνες Εθελοντισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Μαρία Μπάρδη, Αντωνία Σιδηροπούλου
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Καταπολέμησης της Ανεργίας: Δημήτρης Γερόπουλος, Γιάννης Στρούζας
- Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Έρευνας & Καινοτομίας: Δημήτρης Αλμπάνης, Νίκος Κολλάτος