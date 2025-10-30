ΟΝΝΕΔ: Η νέα σύνθεση - Oι Αντιπρόεδροι, το Εκτελεστικό Γραφείο, οι Γραμματείες και οι Αναπληρωτές
Eurokinissi
Eurokinissi

ΟΝΝΕΔ: Η νέα σύνθεση - Oι Αντιπρόεδροι, το Εκτελεστικό Γραφείο, οι Γραμματείες και οι Αναπληρωτές

30/10/2025 • 12:26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2025 • 12:26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τη νέα σύνθεση των Αντιπροέδρων, του Εκτελεστικού Γραφείου, των Γραμματειών αλλά και των Αναπληρωτών του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΝΝΕΔ, ανακοίνωσε η οργάνωση. 

Συγκεκριμένα, αντιπρόεδροι της ΟΝΝΕΔ ορίστηκαν ο Φάνης Πασχάλης και ο Μηνάς Τσατσούλης, σύμφωνα με ο άρθρο 21 του Κανονισμού Λειτουργίας.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ που προέκυψε από το 14ο Τακτικό Συνέδριο της Οργάνωσης εξελέγησαν οι κάτωθι:

  • Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής: Φλώρα Μαλασίδη
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής: Γιώργος Μουζάκα

Παράλληλα, ως μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου της Οργάνωσης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες – χαρτοφυλάκια, ορίζονται οι: 

  • Υπεύθυνος Οργανώσεων Αττικής: Πέτρος Νασιμπιάν
  • Υπεύθυνος Περιφερειακών Οργανώσεων: Βασίλης Παπαδόπουλος
  • Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Γιώργος Μπαμπανίκας
  • Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Μανώλης Ρενιέρης
  • Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού: Δημήτρης Μάγγελ
  • Διευθυντής Πολιτικού Συμβουλίου: Νίκος Ορφανός
  • Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων: Μαρίνα Χρηστάκη
  • Υπεύθυνος Οργανώσεων Εξωτερικού & Ελλήνων της Διασποράς: Βασίλης Ψύχας
  • Διευθύντρια Γραφείου Τύπου & Ενημέρωσης: Χριστίνα Γιασκουλίδη
  • Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Αλέξανδρος Τογρίδης
  • Γραμματέας Οργανωτικού: Κωστής Παπακώστας
  • Υπεύθυνος Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Αλέξανδρος Μόσχος
  • Υπεύθυνος Επιστημονικών/ Επαγγελματικών Φορέων: Δημήτρης Κυράνας
  • Υπεύθυνος Παραγωγικών Τομέων: Μιχάλης Τσιγώνιας
  • Υπεύθυνος Πολιτικής Ακαδημίας: Γιάννης Χοχορέλος
  • Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων: Μαρία Πεντάρη
  • Υπεύθυνος Εθελοντισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Παναγιώτης Φτάκας
  • Υπεύθυνη ΜΑΚΙ: Δέσποινα Ζησίμου
  • Υπεύθυνος Νεανικής Επιχειρηματικότητας & Καταπολέμησης της Ανεργίας: Δημήτρης Χατζής
  • Υπεύθυνος Οργανωτικού για θέματα Βορείου Ελλάδος: Στέργιος Λιαλιάρης
  • Υπεύθυνος Έρευνας & Καινοτομίας: Λευτέρης Λυμπέρης

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Λειτουργίας, συστήνονται οι ακόλουθες Γραμματείες της ΟΝΝΕΔ, τις οποίες θα αναλάβουν οι εξής:

  • Γενικός Διευθυντής ΟΝΝΕΔ: Σωκράτης Λάγιος
  • Διευθυντής Συντονισμού Εκτελεστικού Γραφείου: Δημήτρης Δημητρουλόπουλος
  • Υπεύθυνος Μηχανογράφησης και Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Μελών: Γεράσιμος Πατσουράκης

Τέλος, κατά το άρθρο 22 παρ. 1, ορίζονται ως Αναπληρωτές του Εκτελεστικού Γραφείου οι κάτωθι:

  • Αναπληρωτές Διευθυντές ΟΝΝΕΔ: Λάμπης Κανόγκας, Σωτήρης Πλούμπης
  • Αναπληρώτριες Διευθύντριες Γραφείου Τύπου &  Ενημέρωσης: Βάσω Κούρτογλου, Δέσποινα Τόλη
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Οργανώσεων Αττικής: Παναγιώτης Σκόντζος, Στέργιος Σπάσος
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Περιφερειακών Οργανώσεων: Δημήτρης Κίνδερλης, Άρης Πατακιάρας
  • Αναπληρωτής Υπεύθυνος Οργανώσεων Θεσσαλονίκης: Στέφανος Χαντζιάρας
  • Αναπληρωτές Γραμματείς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Γιώργος Μπόλμπασης, Γιάννης Παπαδημητρίου, Βαγγέλης Τσιάμης
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Πολιτικού Σχεδιασμού: Τάσος Λούπος, Χάρης Σεληνιωτάκης
  • Αναπληρωτές Διευθυντές Πολιτικού Συμβουλίου: Γιάννης Ολύμπιος, Γιώργος Σακκάς
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Διεθνών Σχέσεων: Μιχάλης Αναστασόπουλος, Μάριος Κωνσταντέας, Κλεόμβροτος Λαμπρόπουλος
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Οργανώσεων Εξωτερικού & Ελλήνων της Διασποράς: Άγγελος Καλο-Kαραγιάννης, Βασιλική Μητροπούλου
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας: Γιώργος Αρβανίτης, Αλέξανδρος Κολιτσίδας
  • Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού: Κώστας Στολάκης
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Δημήτρης Βλάχος, Θεόδωρος Ζαννής, Μιχάλης Σαλίβερος
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Επιστημονικών/Επαγγελματικών Φορέων: Κωνσταντίνος Μουλόπουλος, Γιώργος Παπαδημητρόπουλος, Θάνος Σιδέρης
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Παραγωγικών Τομέων: Στέργιος Καραμεσίνης, Δημήτρης Τροβιάς
  • Αναπληρώτριες Υπεύθυνες Πολιτικής Ακαδημίας: Νίκη Βέλκου , Ίρις Ζαφειροπούλου
  • Αναπληρώτριες Υπεύθυνες Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των φύλων: Ελευθερία Βλάχου, Μαριάννα Φουντή
  • Αναπληρώτριες Υπεύθυνες Εθελοντισμού, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων: Μαρία Μπάρδη, Αντωνία Σιδηροπούλου
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Νεανικής Επιχειρηματικότητας &  Καταπολέμησης της Ανεργίας: Δημήτρης Γερόπουλος, Γιάννης Στρούζας
  • Αναπληρωτές Υπεύθυνοι Έρευνας & Καινοτομίας: Δημήτρης Αλμπάνης, Νίκος Κολλάτος
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΟΝΝΕΔ