ΟΝΝΕΔ για Στ. Κασσελάκη: Το σλόγκαν του συνεδρίου του παρόμοιο με φωτογραφία δικού μας του 2019

Απομίμηση του σλόγκαν του συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ του 2019 αποτελεί εκείνο που χρησιμοποίησε ο Στέφανος Κασσελάκης στο έκτακτο συνέδριό του.

Πρόκειται για τη φράση «Το Αύριο Είναι Τώρα» που χρησιμοποιήθηκε από τον Στέφανο Κασσελάκη ενώ το 2019 η ΟΝΝΕΔ είχε χρησιμοποιήσει το σλόγκαν «Το Αύριο Τώρα».

Το σλόγκαν σχολίασε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, με τη φράση «προσοχή στις απομιμήσεις». Στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε σχετική φωτογραφία από το λογότυπο του 12ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ το 2019, την οποία παρέθεσε δίπλα στο λογότυπο του συνεδρίου του Κινήματος Δημοκρατίας, προκειμένου να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από την πλευρά του Στέφανου Κασσελάκη.

Η ανάρτηση του προέδρου της ΟΝΝΕΔ έρχεται λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του έκτακτου συνεδρίου κατά τη διάρκεια του οποίου ο Στέφανος Κασσελάκης πρότεινε το Κίνημα Δημοκρατίας να μετανομαστεί σε «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο».