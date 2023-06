Όλγα Κεφαλογιάννη: Η νέα Υπουργός Τουρισμού

Επικεφαλής του υπουργείο Τουρισμού τίθεται η Όλγα Κεφαλογιάννη, σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του νέου κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη (Αθήνα, 29 Απριλίου 1975) είναι Ελληνίδα δικηγόρος και πολιτικός. Εκλέγεται βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το 2007 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρέτησε ως Υπουργός Τουρισμού από το 2012 ως το 2015 στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με το βιογραφικό της στην ιστοσελίδα της Βουλής:

Τόπος και Ημερομηνία γέννησης:

Αθήνα, 29 Απριλίου 1975.

Οικογενειακή Κατάσταση:

Παντρεμένη.

Επάγγελμα:

Δικηγόρος.

Σπουδές:

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1997), κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών: Master of Laws (LL.M) από το King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου στο Εμπορικό Δίκαιο & το Δίκαιο Επιχειρήσεων (1998) και GMAP στις Διεθνείς Σχέσεις από το Fletcher School of Law and Diplomacy του Tufts University, Βοστώνη (2006).

Ξένες γλώσσες:

Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.

Κοινοβουλευτικές Δραστηριότητες

Διετέλεσε Υπουργός Τουρισμού στην Κυβέρνηση Α. Σαμαρά (Ιούνιος 2012-Ιανουάριος 2015).

Εξελέγη βουλευτής του Νομού Ρεθύμνης στις εκλογές του 2007 και του 2009.

Από το 2012 εκλέγεται πρώτη σε σταυρούς προτίμησης στην Α΄ Αθηνών (26 Μαΐου 2012, 25 Ιανουαρίου 2015, 7 Ιουλίου 2019) (και στις εκλογές του Ιουνίου 2012 και του Σεπτεμβρίου 2015 με λίστα).

Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων.

Επικεφαλής της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U).

Πολιτικές / Κοινωνικές Δραστηριότητες

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1999. Έχει εργαστεί σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία στην Αθήνα και τη Νέα Υόρκη και ως νομική σύμβουλος εταιρειών. Έχει εργαστεί στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Από το 2004 έως το 2006 ήταν συνεργάτιδα του Πρωθυπουργού, κ. Κώστα Καραμανλή σε νομικά θέματα.

Έχει γράψει το βιβλίο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό Ζήτημα» που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Λιβάνη.

Από το 2019 είναι πρέσβης του ανθρωπιστικού έργου της οργάνωσης HOPEgenesis για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της Ελλάδας.