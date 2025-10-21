Ολ. Κεφαλογιάννη: Ο Άγνωστος Στρατιώτης θωρακίζεται ως σύμβολο ενότητας - ΚΥΑ για το χωροταξικό ως το τέλος του έτους

«Το μνημείο είναι τόπος ιερός θα πρέπει να παραμείνει τόπος περισυλλογής και τιμής όσων θυσιάστηκαν μακριά από πολιτικές αντιπαραθέσεις», τόνισε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Το μνημείο είναι εμβληματικό σύμβολο για την εθνική μνήμη και σύμβολο ενότητας και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης θωρακίζει και στοχεύει στην εμπέδωση της ενότητας και όχι στον αποκλεισμό της ελεύθερης έκφρασης», τόνισε η υπουργός σχετικά με την τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, η οποία μεταξύ άλλων απαγορεύει την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης και τη χρήση ή την κατάληψη του χώρου.

«Οφείλουμε ως κυβέρνηση να παίρνουμε πρωτοβουλίες για ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και ερχόμαστε να δώσουμε τέλος στην αντιπαράθεση και να ξεκαθαρίσουμε ότι το Μνημείο πρέπει να το σεβόμαστε όλοι για τον ιερό του χαρακτήρα. Χώροι ελεύθερης έκφρασης και διαμαρτυρίας υπάρχουν και οι πολίτες είναι ελεύθεροι να τους χρησιμοποιούν», τόνισε.

«Η Βρετανία έπρεπε να συντηρήσει το καλό κλίμα»

Σχετικά με την προκλητική εκδήλωση του Βρετανικού Μουσείου, η κυρία Κεφαλογιάννη μίλησε για άκομψη και προκλητική ενέργεια που δεν συμβάλλει σε θετικό κλίμα ενώ η βρετανική κοινή γνώμη έχει αλλάξει και κλείνει προς τα δίκαια ελληνικά αιτήματα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. «Στην Unesco υπήρξαν θετικές αποφάσεις επομένως από την πλευρά της Βρετανίας έπρεπε να συντηρηθεί το καλό κλίμα», είπε η Υπουργός Τουρισμού.

Αύξηση εσόδων μεγαλύτερη από το ποσοστό αφίξεων στον Τουρισμό

«Με πυξίδα την ποιοτική ανάπτυξη ενισχύεται και ο τουρισμός των πόλεων με μεγάλο στοίχημα τη Θεσσαλονίκη, ενώ για πρώτη φορά δίνεται έμφαση στις ορεινές περιοχές και τον χειμερινό τουρισμό», είπε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Σχεδιάζουμε το βιώσιμο μέλλον με έμφαση στα ποιοτικά μεγέθη. Δεν ήταν δεδομένο ότι και το 2025 θα ήταν καλή χρονιά για τον τουρισμό αλλά προσπαθήσαμε. Έχουμε δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή, δυσκολίες στις οικονομίες χωρών προσέλευσης τουριστών και η χρονιά ξεκίνησε με τη σεισμική δραστηριότητα στον εμβληματικό τόπο του ελληνικού τουρισμού τη Σαντορίνη. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια, και το 2025 οδεύουμε σε νέο ρεκόρ, όπως συνέβη το 2023 και το 2024», είπε η κα Κεφαλογιάννη.

Μέχρι τέλος του χρόνου η ΚΥΑ για το ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό

Μεγάλη παρακαταθήκη της κυβέρνησης Μητσοτάκη χαρακτήρισε η υπουργός Τουρισμού τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον οποίο, όπως είπε, αναμένεται Κοινή Υπουργική Απόφαση μέχρι τέλος χρόνου με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

«Στο χάρτη αυτό θα βλέπουμε πού χρειάζεται βελτίωση υποδομών και κατευθύνουμε τις επενδύσεις εκεί που χρειάζονται. Είναι ο τρόπος να οριστεί η τουριστική ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας με απόλυτο σεβασμό στο τοπικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες», τόνισε η υπουργός Τουρισμού