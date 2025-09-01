Όλ. Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ασφαλής και φιλόξενος προορισμός για τους Ισραηλινούς

«Η Ελλάδα δεν ανέχεται διακρίσεις. Και δεν ανέχεται συμπεριφορές που δεν τιμούν κανέναν. Είναι και θα παραμείνει ένας ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός για τους Ισραηλινούς πολίτες». Με αυτή τη δήλωση, στο πλαίσιο συνέντευξής της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη έστειλε σαφές μήνυμα για τον χαρακτήρα της χώρας, ως προορισμού που εγγυάται την ασφάλεια και την ισότητα όλων των επισκεπτών της.

Η κυρία Κεφαλογιάννη με αφορμή τα περιστατικά αντισημιτισμού που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, τονίζει ότι το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε επισκέπτης, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή του, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις θα απολαμβάνει ασφάλεια και σεβασμό.

Ο αντισημιτισμός, σε οποιαδήποτε μορφή του, είναι αποκρουστικός, απολύτως καταδικαστέος και δεν έχει καμία θέση, ούτε στον τουρισμό, ούτε στη δημοκρατία μας. Ο σεβασμός και η φιλοξενία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας», υπογραμμίζει με νόημα η κυρία υπουργός.

Έχοντας επιστρέψει από επίσημη επίσκεψη στην Νότια Κορέα η κυρία Κεφαλογιάννη μιλώντας πάντα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει ότι πρόκειται για μια αγορά με σημαντικές προοπτικές και αγορά στόχος για το Υπουργείο Τουρισμού. «Η Ελλάδα δεν αρκείται πια στις ευρωπαϊκές αγορές. Ανοίγει τον ορίζοντα της στην Ασία επενδύοντας σε στοχευμένες συνεργασίες μακράς πνοής», εξηγεί η Υπουργός Τουρισμού.

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Τουρισμού καταβάλλει προσπάθειες για την απευθείας αεροπορική σύνδεση Κορέας - Ελλάδας, δεδομένου του γεγονότος ότι η ενίσχυση των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα αποτελεί στρατηγικό στόχο του.

Αναφερόμενη στην πορεία της φετινής τουριστικής σεζόν, σημειώνει ότι «η τρέχουσα τουριστική χρονιά εμφανίζει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα: σημαντικά αυξημένα έσοδα -άνω του 10% για το πρώτο εξάμηνο-, υψηλές επιδόσεις στην ταξιδιωτική κίνηση σε επίπεδο επικράτειας, ανάλογες με το ιστορικό ρεκόρ του 2024, καθώς και υψηλές πληρότητες, που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για την τελική εικόνα».

Η υπουργός, υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να επενδύσει σε ποιοτικές εμπειρίες: «Βέβαια, υπάρχουν προκλήσεις για τη μετάβαση σε πιο ποιοτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες και μάλιστα κατά τους μήνες αιχμής, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Γιατί, όπως είπα, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε αφίξεις, αλλά και στο αν αυτές οι αφίξεις θα έχουν πραγματικό αποτύπωμα στη κοινωνία. Η σεζόν πάει καλά, αλλά στόχος μας είναι ένας τουρισμός με ποιότητα, βιωσιμότητα και όφελος για όλους», ανέφερε.

Τέλος σε ό,τι αφορά στην βραχυχρόνια μίσθωση, που από τις αρχές Οκτωβρίου έρχονται οι μεγάλες αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της, η αρμόδια υπουργός αναφέρει ότι «με τις ρυθμίσεις που φέραμε, εφαρμόζονται, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας των διαμενόντων στα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια.

Εφαρμόζεται, επιπλέον, πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση των προδιαγραφών αυτών. Είμαι βέβαιη ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία των πρωτοβουλιών μας, γιατί το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και δίκαιο. Στόχος μας δεν είναι να περιορίσουμε, αλλά να βάλουμε κανόνες ώστε ο τουρισμός να λειτουργεί δίκαια για όλους».

Κυρία υπουργέ, επιστρέψατε πρόσφατα από τη Νότια Κορέα. Πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα αυτής της επίσκεψης και τι νέες προοπτικές ανοίγονται για τον ελληνικό τουρισμό από την ασιατική αγορά;

Η επίσκεψή μου στη Νότια Κορέα είχε σαφές στρατηγικό αποτύπωμα. Η Ν. Κορέα συγκαταλέγεται στις αγορές-στόχους για το Υπουργείο Τουρισμού. Είναι μια αγορά με σημαντικές προοπτικές, με ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με τον πολιτισμό και τη γαστρονομία. Η Ελλάδα δεν αρκείται πια μόνο στις ευρωπαϊκές αγορές. Ανοίγει τον ορίζοντά της στην Ασία, επενδύοντας σε στοχευμένες συνεργασίες μακράς πνοής. Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: ο ελληνικός τουρισμός πρέπει να κερδίσει νέες δυναμικές αγορές και να διευρύνει το παγκόσμιο αποτύπωμά του.

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά που εμπόδισαν Ισραηλινούς επισκέπτες να αποβιβαστούν από κρουαζιερόπλοια σε ελληνικούς προορισμούς, ενώ παράλληλα παρατηρούνται κάποια φαινόμενα αντισημιτισμού. Ποια είναι η θέση του υπουργείου Τουρισμού απέναντι σε αυτά τα ζητήματα;

Ο τουρισμός είναι γέφυρα φιλίας, ειρήνης και αμοιβαίας κατανόησης. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε επισκέπτης, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή του, τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, θα απολαμβάνει ασφάλεια και σεβασμό. Θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Ο αντισημιτισμός, σε οποιαδήποτε μορφή του, είναι αποκρουστικός, απολύτως καταδικαστέος και δεν έχει καμία θέση ούτε στον τουρισμό ούτε στη δημοκρατία μας. Ο σεβασμός και η φιλοξενία είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας.

Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους Ισραηλινούς ταξιδιώτες που σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ελλάδα;

Η Ελλάδα υποδέχεται τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες με σεβασμό και φροντίδα, όπως όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες του κόσμου που επισκέπτονται τη χώρα. Μας συνδέουν σταθεροί δεσμοί φιλίας, ιστορίας και συνεργασίας. Θέλω να τους διαβεβαιώσω με τον πιο σαφή τρόπο ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής, φιλόξενη και απόλυτα προσηλωμένη στην προστασία όλων των επισκεπτών της. Η Ελλάδα δεν ανέχεται διακρίσεις. Και δεν ανέχεται συμπεριφορές που δεν τιμούν κανέναν. Είναι και θα παραμείνει ένας ασφαλής, φιλόξενος και ανοιχτός προορισμός για τους Ισραηλινούς πολίτες.

Βρισκόμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. Πώς εκτιμάτε την πορεία της φετινής τουριστικής χρονιάς και ποιες είναι οι πρώτες ενδείξεις για το πώς θα κλείσει η σεζόν;

Η φετινή χρονιά εμφανίζει ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα: σημαντικά αυξημένα έσοδα - άνω του 10% για το πρώτο εξάμηνο -, υψηλές επιδόσεις στην ταξιδιωτική κίνηση σε επίπεδο επικράτειας, ανάλογες με το ιστορικό ρεκόρ του 2024, καθώς και υψηλές πληρότητες, που μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε για την τελική εικόνα. Βεβαίως υπάρχουν προκλήσεις, αλλά η τάση, ιδίως ως προς τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και μάλιστα κατά τους μήνες εκτός τουριστικής αιχμής, είναι σταθερά ανοδική. Για εμάς, όμως, η επιτυχία δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς, αλλά και στο πώς ο πλούτος που παράγεται επιστρέφει στην κοινωνία. Η σεζόν πάει καλά, αλλά στόχος μας είναι πάντα ένας τουρισμός με ποιότητα, βιωσιμότητα και όφελος για όλους.

Επόμενο μεγάλο ραντεβού για τον τουριστικό κλάδο αποτελεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ΔΕΘ είναι σημείο αναφοράς για όλη την οικονομία και ο τουρισμός έχει ισχυρή παρουσία. Γιατί είναι πάνω από όλα μια ισχυρή κοινωνική δύναμη: δημιουργεί θέσεις εργασίας, στηρίζει οικογένειες, δίνει ευκαιρίες στους νέους και ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας. Ο τουρισμός είναι εθνικός πλούτος που επιστρέφει στην κοινωνία.

Στο ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης που αρχές Οκτωβρίου έρχονται οι μεγάλες αλλαγές που έχετε προωθήσει: θεωρείτε ότι θα υπάρξει συμμόρφωση στα νέα μέτρα που έρχονται; Και αν όχι, πώς θα το αντιμετωπίσετε;

Η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων αναπτύχθηκε με ταχείς ρυθμούς, δημιουργώντας προβλήματα τόσο όσον αφορά τον υγιή ανταγωνισμό στον χώρο της φιλοξενίας, όσο και κοινωνικό ζήτημα στις πόλεις. Με τις ρυθμίσεις που φέραμε, εφαρμόζονται, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο, λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφαλείας των διαμενόντων στα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια. Εφαρμόζεται επιπλέον πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση των προδιαγραφών αυτών. Είμαι βέβαιη ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη σημασία των πρωτοβουλιών μας, γιατί το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και δίκαιο. Στόχος μας δεν είναι να περιορίσουμε, αλλά να βάλουμε κανόνες ώστε ο τουρισμός να λειτουργεί δίκαια για όλους.