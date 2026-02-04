Οι τοποθετήσεις των Γεωργιάδη, Μιχαηλίδου, Κεραμέως και Ζαχαράκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα

Την έναρξη του προσυνεδριακού διαλόγου έκανε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο περίγραμμα των πολιτικών της κυβέρνησης που οδήγησαν την Ελλάδα του 2019 στην Ελλάδα του 2026.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η χώρα μας κέρδισε την χαμένη αξιοπιστία της, για πολλούς δε, έγινε παράδειγμα προς μίμηση. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Ελλάδα σήμερα είναι διεθνώς αξιόπιστη, δημοσιονομικά σταθερή, η οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντιμετωπίστηκε δραστικά η ανεργία, οι μισθοί αυξήθηκαν στην πράξη, το κοινωνικό Κράτος απέκτησε στερεή βάση με πολιτικές που στηρίζουν τους πλέον ευάλωτους και την μεσαία τάξη, στηρίχτηκε η Υγεία, η Παιδεία.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Ηπείρου. Προτεραιότητα μας είναι το δημογραφικό πρόβλημα και η οικογένεια. Προτεραιότητα και του ίδιου του πρωθυπουργού γι΄ αυτό δημιούργησε και το αρμόδιο υπουργείο. Επισκέφτηκα το κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου και ωφελούμενους προγραμμάτων. Συναντήθηκα με δύο οικογένειες, η μια ωφελείται από το Κράτος, στο πρόγραμμα της πρώιμης παρέμβασης και ένα άλλο νοικοκυριό που ωφελείται από το πρόγραμμα προσωπικού βοηθού.

Στην Ήπειρο υπάρχουν 500 οικογένειες που πήραν δάνειο από το Σπίτι μου 2, έχουμε 80 οικογένειες με προσωπικό βοηθό, και 100 οικογένειες οι οποίες έχουν ήδη πάρει προκαταβολή για την προσβασιμότητα.

Κρατάμε και αυξάνουμε την παθητική πολιτική με τα επιδόματα, αλλά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός προχώρησαν στην ενεργητική κοινωνική πολιτική. Η κυβέρνηση δίνει εργαλεία αυτονομίας, όπως στο στεγαστικό, στην ανακαίνιση στα κλειστά σπίτια, αλλά και μέσω υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα σήμερα 6500 μαθητές στα Ιωάννινα έχουν στο Δημοτικό, γεύμα.

« Στις ερχόμενες εκλογές τον επόμενο χρόνο θα έχουμε παραδώσει στους συμπατριώτες μας, το καλύτερο ΕΣΥ χωρίς αμφιβολία», υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Απαντώντας μάλιστα σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση, πως προσανατολίζεται στην ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ, ο υπουργός Υγείας μίλησε με αριθμούς και πεπραγμένα .

«Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ο προϋπολογισμός το 2019, που μας άφησε «η πρώτη φορά Αριστερά», ήταν 41 εκατ., ο προϋπολογισμός για το ίδιο Νοσοκομείο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που θέλει, υποτίθεται, να ιδιωτικοποιήσει το ΕΣΥ, το 2025, είναι 80 εκατ., προϋπολογισμός αυξημένος κατά 100%. Σήμερα το Νοσοκομείο έχει περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές και προσωπικό, από ό,τι παραλάβαμε το 2019». Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε, πως προχωρούν οι εργασίες και θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος για τα νέα ΤΕΠ τόσο στο Πανεπιστημιακό όσο και στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, με υπερδιπλάσια δυνατότητα αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως επισήμανε πως τα στοιχεία για την αγορά εργασίας είναι ότι η ανεργία στην χώρα είναι στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών, είναι στο 7,5%, απέχουμε μόλις 0,2 από το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα. Αυτό οφείλετε στην πολιτική της Ν.Δ., να δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Σήμερα η ανεργία στην Ελλάδα, όπως είπε, είναι πιο χαμηλή από την ανεργία στην Σουηδία, στην Φιλανδία, στην Ισπανία και στην Γαλλία. « Η υψηλή ανεργία των νέων που παραδοσιακά είχαμε αυτή την στιγμή είναι στο 13%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ανεργία των ανδρών είναι επίσης κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η ανεργία των γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας πέρασε σε μονοψήφιο αριθμό στο 9,9%», πρόσθεσε.

Η κ. Κεραμέως χαρακτήρισε ιστορικό, το νομοσχέδιο για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, για τις ΣΣΕ, που συζητείται στην Βουλή. «Είναι η πρώτη φορά στην κοινωνική ιστορία της χώρας μας, που επήλθε συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και όλων των κοινωνικών εθνικών εταίρων για το πώς, θα έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και πώς αυτές θα επεκτείνονται πιο εύκολα.

Επίσης, ανακοίνωσε πως μια από τις μεγάλες συστημικές Τράπεζες της χώρας μόλις υπέγραψε ΣΣΕ, προβλέποντας κατώτατο μισθό για κάθε εργαζόμενο στην Τράπεζα, από τα 1100 που ήταν μέχρι τώρα, στα 1600 ευρώ, δηλαδή αύξηση 45%.

« Αυτή είναι η απτή απόδειξη της πολιτικής μας, πως δηλαδή μέσω συλλογικών συμβάσεων διευρύνεται το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών που είναι θεμελιώδης εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ν.Δ.» , υπογράμμισε.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μίλησε για όραμα για την Παιδεία και για την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Ως προς τις εξετάσεις, είναι το θέμα που τα Ιωάννινα και η Ήπειρος δείχνουν τον δρόμο, γιατί έχουν τις μεγαλύτερες πρωτιές και επιτυχίες από τα σχολεία και οφείλουμε ένα μπράβο στους καθηγητές που το κάνουν πράξη αυτό.

Η πρόοδος των παιδιών δεν είναι αυτονόητο βήμα, έρχεται μετά από εργώδη προσπάθεια ετών, των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και των Καθηγητών της Τριτοβάθμιας.

Αναφορικά με τις υποδομές , ανέφερε πως μέσα από το Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα έχουμε ανακαινισμένα Σχολεία, ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές, αλλά και ίδρυση νέων μονάδων.

Η υπουργός έκανε ειδικά αναφορά και στο Κέντρο Καινοτομίας, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι στα Ιωάννινα.