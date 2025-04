Οι πολιτικές περιπέτειες και επιδιώξεις μιας «πυρόσφαιρας»

Ο κ. Χ. Παπαδημητρίου, αντιπρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ((Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Σιδηροδρομικός Τομέας)) που διερεύνησε το δυστύχημα των Τεμπών και υπέβαλε το Πόρισμά του στις 27/2/2025 (στα αγγλικά με ορισμένα σημεία στα ελληνικά) ορθώς υπέβαλε την παραίτησή του (9/4).



Μπορεί να είχε τις καλύτερες των προθέσεων, ο τρόπος, όμως, με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα της διαβόητης «πυρόσφαιρας», πράγματι, δημιούργησε πολλά και σοβαρά ερωτηματικά και προκάλεσε μεγάλη σύγχυση προς πολλές κατευθύνσεις. Οι χειρισμοί του έπληξαν το κύρος και το δικό του και του νεοσύστατου Οργανισμού. Ο ισχυρισμός του ότι τα πανεπιστήμια της Πίζας και τις Γάνδης ανακάλεσαν την υποτιθέμενη «στήριξή» τους προς τα συμπεράσματα του Πορίσματος ως προς την «πυρόσφαιρα» δεν ευσταθεί, διότι διαψεύστηκε επωνύμως.



Ούτε διευκρίνισε ποιοι τον εκβίαζαν και για ποιο λόγο. Εάν ισχύει κάτι άλλο οφείλει να το δημοσιοποιήσει. Όφειλε επίσης να συμπεριλάβει αυτούσιο το Πόρισμα του κρατικού ερευνητικού κέντρου της Σουηδίας RI.SE το οποίο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαβόητη «πυρόσφαιρα» και η φωτιά οφείλεται στα έλαια σιλικόνης. Γνωρίζουμε πλέον ότι υπάρχουν κι άλλα Πορίσματα και μάλιστα εκ μέρους συγγενών των θυμάτων, εκτός αυτών των δικαστικών εμπειρογνωμόνων, που έχουν καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα πολύ πιο πριν.



Στο Πόρισμα αναφέρεται ότι ζητήθηκε από τους ανωτέρω φορείς να εκφέρουν γνώμη σχετικά με την επιστημονική εγκυρότητα της μεθόδου προσομοίωσης, τις μεταβλητές και παραμέτρους ενώ το «αναβαθμισμένο» μοντέλο που τελικά χρησιμοποιήθηκε φέρεται να έτυχε της έγκρισης της Πίζας και της Γάνδης (σημείο 487) χωρίς καμιά άλλη διευκρίνιση. Η δε λέξη που χρησιμοποιείται στα αγγλικά είναι contracted, πράγμα που σημαίνει ότι κάποιο συμβόλαιο συνεργασίας επ’ αμοιβή είχε συναφθεί με τα εν λόγω πανεπιστήμια. Αποκαλύφτηκε εκ των υστέρων, διότι δεν αναφέρεται στο Πόρισμα, ότι οι συμβάσεις είχαν γίνει μεταξύ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) και των πανεπιστημίων αυτών.



Λάθος επιλογές



Το βασικό και μοιραίο σφάλμα ως προς την εγκυρότητα και αξιοπιστία του μέρους εκείνου του Πορίσματος που ασχολήθηκε με τα αίτια της «πυρόσφαιρας» και της φωτιάς, έστω και με την επιφύλαξη της «πιθανότητας» και του αγνώστους προέλευσης «εύφλεκτου υλικού» 2.5 τόνων στην εμπορική αμαξοστοιχία, ήταν η συνεργασία με την ΕΔΑΠΟ, την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων μικρής μερίδας των συγγενών και τον γνωστό εκ των συχνών τηλεοπτικών εμφανίσεών του εκπρόσωπό της εμπειρογνώμονα. Για τον απλούστατο λόγο ότι η ομάδα αυτή δίκην παράταξης, πέραν από την ήδη εκφρασμένη δημοσίως άποψή της για την «πυρόσφαιρα», ήταν άκρως πολιτικοποιημένη. Είχε εμφανέστατους και δεδηλωμένους πολιτικούς στόχους.



Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ, ποντάρισαν αποκλειστικά στο «κίνημα των Τεμπών» για να φθείρουν ή και να ανατρέψουν τον Π/Θ και την κυβέρνηση. Χρησιμοποίησαν το δυστύχημα ως μοναδικό πολιτικό όπλο άνευ ενδοιασμών με αποτέλεσμα να υποσκάψουν την εμπιστοσύνη προς τη Δικαιοσύνη, να απαξιώσουν τους πολιτικούς θεσμούς, πολιτική και πολιτικούς. Το μόνο, όμως, που πέτυχαν ήταν η δική τους ζημία και η δημοσκοπική εκτίναξη των λεγόμενων «αντισυστημικών», της παράνοιας και της συνομωσιολογίας.



Σε ποιο κόσμο άραγε ζούσαν τα μέλη της Επιτροπής; Δε διάβαζαν, δεν άκουσαν δεν έβλεπαν, δεν παρακολουθούσαν; Δεν είχαν διαπιστώσει τους πολιτικούς στόχους και την χυδαιότητα περί «εγκλήματος» και «δολοφονίας» της ομάδας αυτής; Δεν είχαν ακούσει το εύηχο σύνθημα «Μητσοτάκη γ@@@@@αι» στη συγκέντρωση στο Καλλιμάρμαρο;(11/10/2024), ούτε τα συνθήματα στην Αθήνα (26/1/2025); Δεν είχαν διαπιστώσει την εμφανή προσπάθεια καθυστέρησης της δίκης προς πολιτική εκμετάλλευση; Προκύπτει ότι η επιλογή συνεργασίας με την ΕΔΑΠΟ και συγκεκριμένo εμπειρογνώμονα ήταν συνειδητή. Δεν έγινε τυχαία.



Υπάρχουν επίσης κι άλλα σημεία τα οποία δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Γιατί ανέθεσαν την επίβλεψη (under the supervision) των προσομοιώσεων (σημείο 486) που δεν είναι σαφές από ποιους έγιναν, στην ΕΔΑΠΟ; για ποιο λόγο; Με ποια σκοπιμότητα; Γιατί, ενώ υπήρχε πρόσβαση στη δικογραφία, το Πόρισμα δεν αναφέρεται στα άλλα Πορίσματα εμπειρογνωμόνων συγγενών θυμάτων ακόμα και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων ή της Hellenic Train;

Και με ποία ιδιότητα ο εμπειρογνώμων της ΕΔΑΠΟ επικοινωνούσε με το πανεπιστήμιο της Γάνδης; Ως εκπρόσωπος της Επιτροπής; Ο κ. Παπαδημητρίου ισχυρίζεται τώρα, post festum, ήτοι κατόπιν εορτής, ότι «ουδέποτε» ενέκρινε τη συμμετοχή της ΕΔΑΠΟ στην έρευνα του πανεπιστημίου της Γάνδης (τότε ποιός την πρότεινε και ποιος την ενέκρινε;) κι ότι η συνεργασία αυτή «διέλαθε της προσοχής του»!!, ισχυρισμός καθόλου πειστικός. Σε τι αποσκοπούσαν όλα αυτά που γίνονταν πίσω από την πλάτη του; Μυστήριο!



Το Πόρισμα ρητώς αναφέρει ότι η Επιτροπή ήταν εν γνώσει της πιστοποίησης των 3 βίντεο σύμφωνα με την οποία η εμπορική αμαξοστοιχία που απεικονιζόταν σε αυτά από διάφορες κάμερες ήταν αυτή που συγκρούστηκε με την επιβατική στα Τέμπη. Κι ότι τα βίντεο είχαν ήδη παραδοθεί στην ΕΛ.ΑΣ για να αποφανθεί περί της αυθεντικότητάς της. Δεν προβλημάτισε την Επιτροπή το γεγονός ότι στα βίντεο αυτά δεν απεικονίστηκε κανένα φορτίο;

Μάλλον όχι. Γι αυτό, εκ των υστέρων, επειδή δε βρέθηκε και η «δεξαμενή» πάνω στις λαμαρίνες, τα δε υπόλοιπα βαγόνια με τα άλλα φορτία είχαν ελεγχθεί παρουσία εισαγγελέως και ουδέν «εύφλεκτο υγρό» έφεραν, η Επιτροπή αναζήτησε το «φορτίο» στο θάλαμο μηχανοδήγησης, το κόκπιτ του μηχανοδηγού της δεύτερης μηχανής, που βρέθηκε άθικτη χωρίς μπιτόνι με ξυλέλιο, που να χωρέσουν, άλλωστε 2.5 τόνοι, ενώ τα πτώμα του ατυχούς μηχανοδηγού είχε βρεθεί άθικτο και άκαυτο. Έτσι, η έρευνά της ως προς αυτό εκ των πραγμάτων ακυρώθηκε. Μόνο οι συντάκτες του Πορίσματος έκαναν πως δεν το κατάλαβαν.



Game over



Τη χαριστική βολή σε όλες αυτές τις θεωρίες συνομωσίας με εμφανή πολιτικό στόχο, με κέντρο παραπληροφόρησης και πολιτικής καθοδήγησης και απάτης, έδωσε Το Πόρισμα της ΕΛ.ΑΣ (26/3) που πιστοποιεί με επιστημονικό τρόπο τη γνησιότητα, την αυθεντικότητα των 3 βίντεο που είχαν παραδοθεί στον εφέτη ανακριτή από την εταιρεία Interstar (5/2/25) σχετικά με την εμπορική αμαξοστοιχία, όπου κανένα «λαθραίο φορτίο» εύφλεκτης ύλης δε φαίνεται να μεταφέρει, Σαρώθηκαν όλα τα υποθετικά σενάρια, τις προσομοιώσεις, την παραπληροφόρηση. Συντρίφτηκε και γελοιοποιήθηκε το επιχείρημα της «συγκάλυψης», μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές απάτες που έχουν ποτέ εξυφανθεί στην πολιτική ζωή της χώρας.



Όθεν, αφού δεν υπήρξε ούτε λαθραίο ούτε νόμιμο φορτίο ξυλολίου ή άλλης εύφλεκτης ύλης στην εμπορική αμαξοστοιχία τι ακριβώς συγκαλύφτηκε; Εκτός κι αν υιοθετήσει κανείς το ναζιστικό και σταλινικό δόγμα της κας Π. Δαλαμπούρα του ΠΑΣΟΚ (one TV, 17/2) ή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρ. Γιαννούλη (Βουλή, 5/2) σύμφωνα με το οποίο ο κατηγορούμενος πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του κι όχι η κατηγορούσα αρχή την ενοχή του, όπως στο κράτος δικαίου των φιλελεύθερων δημοκρατιών. «Εσείς κάνατε τη συγκάλυψη, εσείς να μας πείτε τι συγκαλύπτετε»! «Δολοφόνοι»!



Εφόσον η εμπορική αμαξοστοιχία δε μετέφερε κάποια «λαθραία» ή νόμιμη «εύφλεκτη ύλη» ακυρώνεται εκ των πραγμάτων η υποτιθέμενη «πηγή» ως αιτία της πυρόσφαιρας. Όσες προσομοιώσεις κι αν γίνουν για να ανευρεθεί η αιτία της πυρόσφαιρας και της φωτιάς στην επιβατική αμαξοστοιχία, που προκάλεσε τον τραγικό θάνατο 5 με 7 θυμάτων, δεν έχουν πλέον καμία σχέση με δεξαμενές και «λαθραία φορτία». Μπορεί διάφοροι εμπειρογνώμονες να την αποδώσουν σε διαφορετικά αίτια, έλαια σιλικόνης ή άλλες καύσεις υγρών και υλικών, αλλά όχι σε «λαθραία», ανύπαρκτα φορτία «εύφλεκτου υλικού». Game over.



Απορώ γιατί το καθοριστικό αυτό σημείο δεν αναδεικνύεται ως το κεντρικό για την κατάρριψη όλων των θεωριών «συνομωσίας» και «συγκάλυψης» στις οποίες ακόμα επιμένουν όσοι δε θέλουν να δεχτούν την πραγματικότητα κι είναι προσηλωμένοι στο να συνεχίσουν το έργο της δημαγωγίας, του ψέματος, της τυμβωρυχίας και της πολιτικής απάτης.



Οι σελίδες του Πορίσματος που αναφέρονται στην «πυρόσφαιρα» και τα συναφή θα έπρεπε πάραυτα να αφαιρεθούν από το κείμενο ως ένδειξη στοιχειώδους σεβασμού στη μνήμη προς των νεκρών μηχανοδηγών οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρούνται «λαθρέμποροι» εφόσον δεν ήταν δυνατόν να μη δουν κοτζάμ δεξαμενή πάνω στο βαγόνι με τις λαμαρίνες ή τα εκατοντάδες μπιτόνια που έκρυβαν στα πόδια τους στη μικρή καμπίνα τους.