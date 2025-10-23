Ο Ανάλγητος

Μερικοί άνθρωποι έχουν «ειδικό βάρος» που τους κάνει ξεχωριστούς. Δεν τους το έδωσε κάποιος, το απέκτησαν με τη δουλειά τους στην αγορά, στην κοινωνία. Ο Γιάννης Στουρνάρας μίλησε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμή του από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και στην αίθουσα συγκεντρώθηκε η αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου. Έχει σημασία και ο χρόνος της εκδήλωσης και η συμμετοχή μεγάλου αριθμού επιχειρηματιών. Περισσότερο όμως έχει σημασία το τι τους είπε. Με δύο κουβέντες; Ας πούμε πρώτα μία καλημέρα!

Κατάφερε το ακατόρθωτο ο Γιάννης Στουρνάρας στην εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμή του το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήταν αναμενόμενο να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να ακούσουν με τα αυτιά τους τι έχει να πει ο κεντρικός τραπεζίτης για την οικονομία. Και μάλιστα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία. Και πράγματι συγκεντρώθηκε η αφρόκρεμα του επιχειρηματικού κόσμου. Το ακατόρθωτο που έγινε πραγματικότητα είναι ότι κάθισαν δίπλα - δίπλα οι Βαρδινογιάννης και Λάτσης.

Αφού λοιπόν ο Γιάννης Στουρνάρας τους είχε όλους απέναντί του τους είπε αυτό που ήθελε να τους πει, ότι θα είναι κρίμα να χάσουμε αυτήν την ευκαιρία, καθώς η οικονομία σήμερα «τρέχει» με υψηλούς ρυθμούς, εξασφαλίζοντας υψηλό EBITDA στις επιχειρήσεις. Η κερδοφορία που εμφανίζουν σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχει παρουσιαστεί σε άλλη περίοδο στο παρελθόν. Πίσω από τις λέξεις, όμως, ο Γιάννης Στουρνάρας κοιτούσε στα μάτια τους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και τους έλεγε: «Μην κλωτσήσετε την καρδάρα με το γάλα, μην επιτρέψετε να χαλάσει το καλό επενδυτικό κλίμα που επικρατεί σήμερα». Χρησιμοποίησε πληθυντικό και είπε να μην χάσουμε, αλλά στην πραγματικότητα τους μιλούσε σε δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο και τους έλεγε «μην χάσετε την ευκαιρία». «Μην το χαλάσετε». Πιο ξεκάθαρος δεν μπορούσε να είναι. Οπότε σας λέω ότι είχε μεγάλη σημασία το ποιοι ήταν τελικά στην αίθουσα.

Την ψήφισε την τροπολογία ο Νίκος Δένδιας μετά την αμφίσημη δήλωση για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Η απουσία του υπουργού από τη Βουλή κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού δεν έκανε καλό στο προφίλ του. Και μιλάμε για τη βάση του κόμματος…

«Ο Μητσοτάκης δεν στέκεται σε περίπτωση συγκυβέρνησης, δεν τον θέλουν οι ολιγάρχες. Με τον Δένδια όμως αλλάζει» μου έλεγε γνωστός νεοκαραμανλικός και συνομιλητής του ΚΚ2. Καρφώνονται…

Τα βλέμματα στρέφονται στις 29 Οκτωβρίου όπου θα γίνει εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου. Ο Κυριάκος θα πάει, ο Καραμανλής όπως μου λένε θα δώσει το παρών, ενώ ο Αντώνης το σκέφτεται και δεν το έχει αποφασίσει.

Από 1η Ιανουαρίου αυξάνονται οι αποδοχές στους οπλίτες έως 1.036%. Μάλιστα θα υπάρχει διαφοροποίηση των αποδοχών όσων υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο έναντι αυτών στην ενδοχώρα. Πρόκειται για μία απόφαση που δούλεψε ο αρμόδιος υπουργός.

Δουδωνής, Μάντζος και Χρηστίδης βρίσκονται πίσω από τη στάση του ΠΑΣΟΚ για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος διαφωνούν και ενημέρωσαν σχετικά τον πρόεδρο Νίκο. Ο δεύτερος μάλιστα αν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος απουσίαζε από τη Βουλή στη συζήτηση της τροπολογίας…

Ο Κυριάκος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το άτυπο δείπνο των ηγετών της ΕΕ με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.

Ο Πιερρακάκης προχωρά μία νέα μεταρρύθμιση που ακούει στο όνομα «ληξιπρόθεσμα χρέη». Μαθαίνω πως βρίσκεται σε συνεχείς συσκέψεις προκειμένου να ανοίξει η πλατφόρμα που θα καταγράφονται τα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου προς ιδιώτες. Μιλάμε για οφειλές περίπου 3,7 δισ. ευρώ, οπότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς τι φέρνει η πρωτοβουλία…

Ο Ανάλγητος