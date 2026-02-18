Οι οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις που καθιστούν σημαντικές τις ελληνο-ινδικές σχέσεις

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην Ινδία, για δεύτερη φορά, μετά τον Φεβρουάριο του 2024, με αφορμή Σύνοδο ηγετών και αξιωματούχων για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα, θα παρακαθίσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit», αύριο θα λάβει μέρος στις εργασίες της συνόδου και στη συνέχεια θα έχει την τρίτη του συνάντηση μέσα σε δυόμιση χρόνια με τον Ινδό ομόλογό του.

Η κυβέρνηση, ήδη από τον Αύγουστο του 2023, οπότε ο Modi επισκέφθηκε την Αθήνα και υπέγραψε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμφωνία στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, είχε δείξει ότι «επενδύει» στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Σήμερα, στο κυβερνητικό επιτελείο εκτιμούν ότι οι σχέσεις Ελλάδας - Ινδίας έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, με σαφή επιδίωξη της Αθήνας να εκπληρώσει έναν ρόλο, που όπως σημειώνουν, μπορεί να διαδραματίσει, να είναι, δηλαδή, η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη και να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC). Στο Μέγαρο Μαξίμου υπογραμμίζουν ότι η θέση της Ελλάδας, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα.

Εκτός από την «μεγάλη εικόνα», υπάρχει και εκείνη, που αφορά αμιγώς την Ελλάδα. Η συνεργασία με την Ινδία διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς -στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία- και μάλιστα στον απόηχο της «μητέρας όλων των συμφωνιών», όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε την εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας, που υπεγράφη μόλις τον Ιανουάριο, μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεων. Μια συμφωνία που ουσιαστικά επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα, επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, μπορεί να «ξεκλειδώσει» την μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο, μια αγορά 1,4 δις ανθρώπων. Από την κυβέρνηση εκτιμούν ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχουν γίνει στρατηγικές κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, με πρωταρχικό στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και τη διείσδυση ελληνικών εξαγωγών στην τεράστια αγορά μιας χώρας που θεωρείται ως η πολυπληθέστερη δημοκρατία, η μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως.

Η επιλογή για την Αθήνα είναι στρατηγικής σημασίας, με οικονομική, αλλά και γεωπολιτική διάσταση, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές και εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειας για την αναβάθμιση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας, αξιοποιώντας τόσο τη φυσική θέση της ως εμπορικής πύλης στην Ευρώπη, όσο και την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει στις σχέσεις με πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν σειρά βημάτων, που έχουν γίνει. Πρώτον, η πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών, η οποία εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο, με τον ινδικό αερομεταφορέα IndiGo να εκτελεί πτήσεις μεταξύ Νέου Δελχί και Αθήνας και ανάμεσα στο Μουμπάι, χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ινδίας, και στην ελληνική πρωτεύουσα. Από τον Μάρτιο, μάλιστα, προγραμματίζεται να αρχίσουν και δρομολόγια της Aegean αρχικά προς το Νέο Δελχί και σε δεύτερο χρόνο προς το Μουμπάι.

Δεύτερον, η ενίσχυση της διπλωματικής παρουσίας της Ελλάδας στην Ινδία με το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, που δρομολογείται, με στόχο να πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα, ώστε να διευκολύνουν περαιτέρω τις μετακινήσεις, τις επιχειρηματικές συνεργασίες και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Τα οφέλη αγγίζουν και τον τουρισμό, μακροπρόθεσμα, με δεδομένο ότι η ινδική μεσαία τάξη που ενδιαφέρεται για ταξίδια προς την Ευρώπη μεγαλώνει συνεχώς και αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατομμύρια μέλη το 2030.

Τρίτος πυλώνας συνεργασίας, τα έργα υποδομής και οι επενδύσεις. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η σύμπραξη της ινδικής GMR Airports με την ελληνική ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης, ενώ εκατέρωθεν επενδύσεις έχουν γίνει και στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας. Κινητικότητα παρατηρείται, σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές και στον χώρο της πληροφορικής, καθώς μεγάλοι ινδικοί όμιλοι έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, όπως η Infosys, που εστιάζει σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, και η i-exceed, η οποία ίδρυσε θυγατρική στην Αθήνα για ανάπτυξη εφαρμογών.

Το «παζλ» των οικονομικών σχέσεων συμπληρώνει η ναυτιλία, καθώς, όπως επισημαίνεται, πέραν του ότι τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν φυσικούς κόμβους για μεταφορές στο τρίγωνο Ευρώπη - Ασία - Αφρική, η εμπορική ναυτιλία της Ινδίας αποτελεί πελάτη και συνεργάτη για τις ελληνικές ναυτιλιακές υπηρεσίες. Στόχος είναι η σχέση αυτή να αναβαθμιστεί σε βάθος χρόνου, με την υλοποίηση του σχεδιαζόμενου εμπορικού διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης (IMEC), εγχείρημα που θα είχε ως φυσική απόληξη την Ελλάδα και το οποίο η Αθήνα στηρίζει εξ αρχής.

Υπό το φως της νέας συμφωνίας ΕΕ-Ινδίας, θετικές θεωρούνται οι προοπτικές και για τις ελληνικές εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων στην ινδική αγορά, με δεδομένη τη σημαντική μείωση δασμών που προβλέπεται. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ινδικοί δασμοί στο ελαιόλαδο θα μηδενιστούν, έναντι 45% που ισχύει σήμερα, ο φόρος εισαγωγής στα κρασιά θα μειωθεί σταδιακά στο 20% για οίνους υψηλής ποιότητας, έναντι 150% που εφαρμόζεται σήμερα., εώ οι δασμολογικές χρεώσεις στους χυμούς φρούτων και στο κρέας αιγοπροβάτων θα πέσουν στο 0%, ενώ σήμερα ανέρχονται στο 55% και στο 33% αντίστοιχα.

Πριν συναντηθεί, για τρίτη φορά, με τον Ναρέντρα Μόντι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών στη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη, έχοντας σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ. Στην κυβέρνηση μιλούν για στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας, καθώς η Σύνοδος αυτή αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο, επισημαίνοντας ότι η παρουσία του πρωθυπουργού τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης. Το παρών θα δώσουν περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες.