Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη - Βέμπερ

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ (Manfred Weber), συναντήθηκε τη Δευτέρα (6/2) ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Βέμπερ συζήτησαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη. Επίσης, ανέλυσαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και συζήτησαν για την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

«Με μεγάλη χαρά καλωσορίζω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τον καλό μου φίλο Μάνφρεντ Βέμπερ στην Αθήνα! Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τις μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη», αναφέρει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

