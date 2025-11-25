Οι απειλές της Μόσχας προς την Αθήνα με «άρωμα» Σοβιετίας

Ενοχλημένη είναι η Μόσχα από την νέα αρχιτεκτονική της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης που περνάει μέσα από τη συμφωνία για προμήθεια και διανομή του αμερικανικού LNG προς την ανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Ενοχλημένη είναι η Μόσχα και από την ελληνοουκρανική συμφωνία για την κατασκευή θαλασσίων drones.

Και φυσικά η Μόσχα απάντησε με τον γνωστό σταθερό της τρόπο, που δεν μεταβάλλεται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος; Οι απειλές. Έτσι η εκπρόσωπος τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, προχώρησε σε μια προκλητική δήλωση κατά της χώρας μας, αναφέροντας ότι «η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην απόφαση της Ελλάδας να κατασκευάσει και να χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones με την Ουκρανία».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το καθεστώς Πούτιν «νουθετεί» ή απειλεί ανοικτά την Ελλάδα. Θυμόμαστε τον Μάρτιο του 2022, την ανακοίνωση της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα, σχετικά με τις «βαθύτατα εσφαλμένες, εγκληματικές αποφάσεις» της ελληνικής κυβέρνησης η οποία είναι «έτοιμη να μηδενίσει την ίδια την κοινή μας (με τη Ρωσία) ιστορική κληρονομιά».

Θυμόμαστε ακόμα τη Μόσχα να κατηγορεί την κυβέρνηση «ότι επιτρέπει στον εαυτό της να διατυπώνει χονδροειδείς κατηγορίες κατά της Ρωσίας και της ηγεσίας της».

Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Αθήνα ασκεί «ενεργειακό εκβιασμό, που έχει ως στόχο την τάχιστη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, οι αδιάκοπες προμήθειες του οποίου επί δεκαετίες αποτελούν σταθεροποιητικό παράγοντα για τον εθνικό ενεργειακό τομέα».

Και να απειλεί εμμέσως πλην σαφώς την χώρα μας λέγοντας ότι «ο χρόνος θα τα βάλει όλα στη θέση τους, θα δείξει ποιος είχε δίκιο και ποιος – την κρίσιμη στιγμή – έδειξε έλλειψη διορατικότητας, έκανε λάθος επιλογή».

Άλλωστε και τον Μάιο του 2022 δεν είχε προβεί η Μαρία Ζαχάροβα, σε ανοικτή επίθεση κατά της χώρας μας, σχετικά με τη ταύτιση των ηρώων της εξόδου του Μεσολογγίου με τους «Ναζί», όπως είχε αποκαλέσει τους στρατιώτες που υπερασπίζονταν τη Μαριούπολη, η ρωσική πλευρά;

Μάλιστα η Μόσχα είχε κατηγορήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είχε επιχειρήσει να συγκρίνει τον αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία «με τα εγκλήματα που διέπραξε το καθεστώς του Κιέβου, το οποίο διεξήγαγε πόλεμο εναντίον των πολιτών του στο Ντονμπάς για οκτώ χρόνια», προσθέτοντας, ότι είναι «απίστευτο, οι ήρωες που υπερασπίστηκαν το οχυρό του Μεσολογγίου το 1825 - 1826 να συγκρίνονται με τους Ναζί του τάγματος Αζόφ».

Την ίδια περίοδο, η Ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα, ανήμερα της ημέρας μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, είχε αναφερθεί με διθυραμβικά σχόλια στην Τουρκία αναρτώντας στην επίσημη ιστοσελίδας της, το ακόλουθο: «Τιμούμε με σεβασμό τη μνήμη του Μεγάλου Ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ και των συμπολεμιστών του στην 103η επέτειο από την έναρξη του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία τάχθηκε στο πλευρό του».

Το θλιβερό είναι ότι εντός της Ελλάδας ακούγονται φωνές που υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να «τα σπάσουμε» με τη Ρωσία, παρά τις ανοικτές πλέον απειλές της, λόγω της δήθεν αιώνιας φιλίας. Φωνές από πολιτικούς που ανήκουν σε όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Από την άκρα δεξιά μέχρι τη άκρα αριστερά.

Απολύτως λανθασμένο επιχείρημα. Διότι αν ταξιδέψουμε πίσω στην ιστορία στο μακρινό 1961 θα θυμηθούμε ότι κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη σοβιετορουμανική φιλία στο Κρεμλίνο, ο Γενικός Γραμματέας (ΓΓ) του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης (ΚΚΣΕ) Νικίτα Σεργκιέγιεβιτς Χρουστσόφ, είχε δηλώσει ότι η παρουσία της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ θα έφερνε μεγάλα δεινά σε περίπτωση εμπλοκής της, σε πόλεμο ΝΑΤΟ και ΕΣΣΔ.

Υποστηρίζοντας δε ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Νορβηγία απειλούσαν με πόλεμο την ΕΣΣΔ, είχε παροτρύνει την Ελλάδα να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, διότι «εις τον μέλλοντα θερμοπυρηνικόν πόλεμον, δεν θα υπάρχει διάκρισις μεταξύ μετώπου και μετόπισθεν», σύμφωνα με τα καταγραφέντα από τις εφημερίδες της εποχής.

Ο τότε ΓΓ του ΚΚΣΕ, είχε πει στον Έλληνα πρέσβη στη Μόσχα, ότι δε θα έδινε απ’ ευθείας διαταγή για να βομβαρδιστεί η Ακρόπολη, αλλά χωρίς δισταγμό θα διέταζε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων να πλήξουν τις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα και ότι δεν θα διασώζονταν ούτε οι ελαιώνες της Ελλάδας, αλλά ούτε και η Ακρόπολη, διότι οι βόμβες δεν κάνουν διακρίσεις.

Οπότε ας θυμίσουμε στους όψιμους πουτινόφιλους θαυμαστές του «ξανθού γένους», τις απαντήσεις που είχαν δώσει τότε, τόσο ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής, όσο και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γεώργιος Παπανδρέου.

Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε δηλώσει ότι «ο πρόεδρος της ΕΣΣΔ κ Χρουστσόφ συνηθίζει να διατυπώνει κατά καιρούς απειλές κατά της Ελλάδος. Δια της αδικαιολογήτου αυτής σταυροφορίας επιδιώκει τον εκφοβισμόν του ελληνικού λαού και την ενθάρρυνσιν της Άκρας Αριστεράς. Εν πάση περιπτώσει δύναται, όπως απείλησε, να καταστρέψει την Ακρόπολιν. Δεν δύναται όμως να καταστρέψει τα ιδεώδη τα οποία συμβολίζει ο Ιερός Βράχος και τα οποία είναι ιερώτερα από τους πυραύλους».

Ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της Ενώσεως Κέντρου Γεώργιος Παπανδρέου είχε δηλώσει ότι «το έθνος δοκιμάζει ευλόγως βαθυτάτην έκπληξιν από την αδικαιολόγητον επίθεσιν των ηγετών της Σοβιετικής Ένωσης, όταν όμως συμβή η ιστορική ώρα να επιβάλλη επιλογήν, ο Ελληνισμός κατά την μακραίωνη Ιστορία του έχει αποδείξει ότι θυσιάζει την ειρήνη χάριν της ελευθερίας, αλλά ουδέποτε την ελευθερίαν χάριν της ειρήνης. Και ούτη είναι η λάμψις του εις την Ιστορίαν».