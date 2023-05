Διεθνής τύπος: Αποθεώνει τη νίκη Κυρ. Μητσοτάκη - Μιλά για συντριβή της αντιπολίτευσης

Για σαρωτική νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας και συντριβή της αντιπολίτευσης στις εκλογές, μιλούν τα ξένα ΜΜΕ.

O Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του έξω από την Πειραιώς, μετά τη σαρωτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι «είμαστε το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη», εν μέσω επευφημιών και αποθέωσης για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ήδη από το 60% της ενσωμάτωσης το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press έκανε λόγο για ένα «τεράστιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας» αλλά και για μία «μεγάλη ήττα για την αριστερή αντιπολίτευση».

