Ο Τραμπ προσκαλεί τους Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη στο «Συμβούλιο της Ειρήνης»

Πρόσκληση στους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου, Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, αντίστοιχα, απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους να παρευρεθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, με αντικείμενο τη Γάζα.

Την αποστολή των προσκλήσεων επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός όσο και ο Κύπριος πρόεδρος αναμένεται να απαντήσουν εντός των επόμενων ημερών αν θα κάνουν αποδεκτή ή όχι την πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τοποθετηθεί υπέρ της συμμετοχής της Ευρώπης στο Συμβούλιο, αποκλειστικά για τη Γάζα.

Eκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, πρόσκληση έλαβαν επίσης οι χώρες Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Σουηδία.

Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προσκληθεί η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μαρόκο, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Ιορδανία, το Πακιστάν, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία, η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία, η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, το Κόσοβο, η Ινδία, η Αυστραλία, η Λευκορωσία και η Νορβηγία.

Αναμένεται, επίσης, εάν θα παρευρεθούν οι Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Νετανιάχου είχε αρχικά προγραμματίσει επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μία ημέρα πριν και δεν έχει πει δημόσια αν θα δώσει το παρών στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ την επόμενη ημέρα.

Παρά ταύτα, αποφάσισε να αλλάξει την ημερομηνία επίσκεψής του και θα επισκεφτεί τον Τραμπ την προσεχή Τετάρτη, 11 του μηνός.