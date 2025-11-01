Ο Σι Τζινπίνγκ θέλει η Κίνα να αποτελέσει «αντίβαρο» στην ισχύ των ΗΠΑ για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης των ηγετών της APEC το Σάββατο, προωθώντας μια πρόταση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οργανισμού που θα ρυθμίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη και θα τοποθετεί την Κίνα ως εναλλακτική λύση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της εμπορικής συνεργασίας.

Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Κινέζου ηγέτη σχετικά με μια πρωτοβουλία που παρουσίασε το Πεκίνο φέτος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απορρίψει τις προσπάθειες ρύθμισης της.

Ο Σι δήλωσε ότι ένας Παγκόσμιος Οργανισμός Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να θεσπίσει κανόνες διακυβέρνησης και να ενισχύσει τη συνεργασία, καθιστώντας την AI «δημόσιο αγαθό για τη διεθνή κοινότητα».

Σε σχόλια που δημοσίευσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Σι πρόσθεσε: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μεγάλη σημασία για τη μελλοντική ανάπτυξη και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των ανθρώπων σε όλες τις χώρες και περιοχές».

Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η έδρα του οργανισμού θα μπορούσε να είναι το εμπορικό κέντρο της Σαγκάης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της APEC στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, επιστρέφοντας απευθείας στην Ουάσινγκτον μετά από συνάντηση με τον Σι.

Οι συνομιλίες των δύο ηγετών οδήγησαν σε μια ετήσια συμφωνία για την μερική άρση των εμπορικών και τεχνολογικών ελέγχων που είχαν οξύνει τις εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Εν απουσία του Τραμπ, οι αναλυτές περίμεναν ότι ο Σι θα αξιοποιούσε τη συνάντηση της APEC για να προωθήσει την Κίνα ως πρωταθλήτρια της δικής της μορφής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης.

Ενώ τα προηγμένα τσιπ που κατασκευάζει η Nvidia με έδρα την Καλιφόρνια είναι κεντρικής σημασίας για την άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η κινεζική εταιρεία ανάπτυξης DeepSeek έχει λανσάρει μοντέλα χαμηλότερου κόστους που έχει υιοθετήσει το Πεκίνο στο πλαίσιο της προσπάθειάς του για αυτό που αποκαλεί «αλγοριθμική κυριαρχία».

Ο Σι προέτρεψε επίσης την APEC να προωθήσει την «ελεύθερη κυκλοφορία» των πράσινων τεχνολογιών, ενός συμπλέγματος βιομηχανιών από μπαταρίες έως ηλιακούς συλλέκτες, στον οποίο κυριαρχεί η Κίνα.

Τα μέλη της APEC ενέκριναν στην συνάντηση κοινή δήλωση και συμφωνίες σχετικά με την AI και την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού.

Η Κίνα θα φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής της APEC το 2026 στο Σενζέν, ένα σημαντικό κέντρο κατασκευής, από ρομποτική έως παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο Σι δήλωσε ότι η πόλη των σχεδόν 18 εκατομμυρίων κατοίκων ήταν ένα ψαροχώρι μέχρι που γνώρισε άνθηση ως μία από τις πρώτες ειδικές οικονομικές ζώνες της Κίνας στη δεκαετία του 1980.

Η APEC είναι ένα συμβουλευτικό φόρουμ 21 χωρών που αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του παγκόσμιου εμπορίου.