Ο Ανάλγητος

Σήμερα θα πέσουμε στα ... βαριά! Δηλαδή στην ανάγνωση νόμων που ψήφισε το ελληνικό Κοινοβούλιο. Και πιο συγκεκριμένα στον εκλογικό νόμο, τον 4654. Πνευματικό παιδί κι αυτό του Γιώργου Γεραπετρίτη. Ο Γιώργος, γνωστός για την αισιόδοξη πλευρά με την οποία θέλει να βλέπει τα πράγματα, πίστευε ότι η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν πρόκειται να φλερτάρει με τα ποσοστά της ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά. Ούτε καν με το 25%, το οποίο απέχει έτη φωτός από τα χαμηλά του Αντώνη. Έβαλε, λοιπόν, τον πήχη για το μπόνους των 50 εδρών στο 25%. Μαντέψτε. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος των «άλλων». Να πέσει ο Κυριάκος κάτω από το 25% για να εξαφανιστεί το μπόνους. Τέλος πάντων, οτιδήποτε μακριά και κάτω από το 30% δεν θα τους χάλαγε.

Η επιχείρηση φθοράς του κ. Μητσοτάκη έχει πολλαπλούς στόχους. Είτε να αποχωρήσει άμεσα και να γίνει αλλαγή εν κινήσει, είτε να συντριβεί εκλογικά και να επανέλθει έτσι από το παράθυρο η απλή αναλογική που «κατάργησε» ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Για όσους είναι της μελέτης, παραθέτουμε ολόκληρο το άρθρο για το μπόνους: Ο αριθμός των εδρών που κατανέμονται στους εκλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος ορίζεται ως εξής: α) Εφόσον το αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας έχει λάβει ποσοστό μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, το σύνολο των εδρών κατανέμεται μεταξύ των δικαιούμενων εδρών εκλογικών σχηματισμών σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3. β) Εφόσον το αυτοτελές κόμμα, που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων στο σύνολο της Επικράτειας έχει λάβει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, διακόσιες ογδόντα (280) έδρες κατανέμονται αναλογικά μεταξύ των εκλογικών σχηματισμών που συμμετέχουν στην κατανομή των εδρών σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Ο αριθμός των διακοσίων ογδόντα (280) εδρών μειώνεται κατά μια έδρα και μέχρι ανώτατου αριθμού μείωσης τις τριάντα (30) έδρες για κάθε μισό τοις εκατό (0,5%) πλέον του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) που έχει συγκεντρώσει το αυτοτελές κόμμα που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων.

Πόσο να αντέξει κάποιος ως εν αναμονή υπουργός των Εξωτερικών; Και πρέσβης στην Ουάσιγκτον θα πήγαινε, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί. Όπως και να πάει κάποιος εκεί που δεν τον θέλει η νέα αμερικανική διοίκηση. Ένα κανονικό μπέρδεμα.

Από το Μαξίμου έχουν δώσει σαφείς εντολές στο υπουργείο Ενέργειας και στην εταιρεία διαχείρισης ελληνικών υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ) να τρέξουν γρήγορα τις διαδικασίες για τους υδρογονάνθρακες σχετικά με τις τέσσερις περιοχές σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Στόχος είναι έως τέλος του έτους να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που θα φέρει την Chevron νότια της Κρήτης.

Δεν καλοβλέπει ο Νίκος Δένδιας τη μεταφορά της αρμοδιότητας φύλαξης του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο του. Από την άλλη ορισμένοι πίσω από αυτήν την κίνηση βλέπουν απάντηση του Μαξίμου στις δηλώσεις που είχε κάνει για τον Πάνο Ρούτσι…

Ο Νίκος Δένδιας πάντως βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα φτάσει ΗΠΑ, όπου θα βρεθεί στην πολεμική ακαδημία και θα έχει συναντήσεις μεταξύ άλλων με αξιωματούχους και πανεπιστημιακούς για τη χρήση της τεχνολογίας στις ένοπλες δυνάμεις.

Στην περίπτωση που ο Κώστας Μπακογιάννης δεν είναι υποψήφιος για το Δήμο Αθηναίων και επιλέξει την μάχη των βουλευτικών εκλογών στην Α' Αθηνών, ο Θάνος Πλεύρης θα επιλέξει την αντίθετη διαδρομή. Από το Κοινοβούλιο στον Δήμο.

Σιγά - σιγά θα μπούμε και στα του συνεδρίου της ΝΔ. Οι φωτογραφήσεις του Γρηγόρη Δημητριάδη με μεσαία στελέχη του κόμματος δεν είναι τυχαίες. Εκεί κερδίζονται οι μάχες και όχι στην κορυφή. Ο Γρηγόρης είναι εδώ και δηλώνει το παρών του με κάθε δυνατό τρόπο. Και αν θέλετε μια πρόβλεψη, η παρουσία του στο συνέδριο θα είναι ισχυρή.

Ο Ανάλγητος

