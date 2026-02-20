Ο νεκροί των Τεμπών, όργανα ασύδοτου πολιτικού αριβισμού

Καταπέλτης ήταν η Ένωση Δικαστών. Σε μια πρωτοφανούς οξύτητας ανακοίνωση, την οποία τιτλοφορεί «Πολιτική τυμβωρυχία και άκρατος καιροσκοπισμός πάνω στη δίκη των Τεμπών», κάνει λόγο για γελοίες κατηγορίες γνωστών πολιτικών σπεκουλαδόρων και μιμητών τους», που μιλούν «για στημένες συνθέσεις και δικαστές διορισμένους από το υπουργείο, με στόχο να υπονομεύσουν τη δίκη».

Χαρακτηρίζει τους δικαστές που θα διεξαγάγουν τη δίκη των Τεμπών «εξαιρετικούς συναδέλφους» που καλούνται να αναλάβουν βαρύ και δύσκολο καθήκον, έχοντας την αμέριστη στήριξη της Ένωσης που θέτει την προστασία του πολιτεύματος και της δημοκρατίας πάνω από τον καιροσκοπισμό των επαγγελματιών δημαγωγών.

Το θετικό -και καθησυχαστικό - είναι πως Ένωση υπόσχεται: «Θα παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις και θα τοποθετούμαστε για να εξηγούμε στον λαό τις διαδικασίες και να ξεσκεπάζουμε έγκαιρα κάθε απόπειρα υπονόμευσης της δίκης (θετικό και είθε να γίνεται σε κάθε δίκη που ξεστρατίζει και γίνεται πεδίο εκμετάλλευσης για να παραγάγει πολιτικά αποτελέσματα).

Η ανακοίνωση ήρθε ως απάντηση στις κατηγορίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου από βήματος Βουλής, ότι λαμβάνει χώρα μια «επιχείρηση συγκάλυψης», και «ακραία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη», με «στημένες κληρώσεις», και με αποτέλεσμα, κατά την ίδια, «μια στημένη δίκη». Και καταλήγει σε αυτό που ήταν αναμενόμενο, να υποστηρίξει ότι «η σύνθεση του δικαστηρίου είναι άκυρη». Άρα προετοιμάζει το έδαφος να χαρακτηρίσει έτσι και την όποια απόφαση όταν η δίκη τελευτήσει!

Εν τω μεταξύ η Αστυνομία της Λάρισας έχει επικοινωνήσει ήδη με τους 40 από τους 57 συγγενείς και έχει λάβει 7 ή 9 θετικές απαντήσεις για την εκταφή των νεκρών, ενώ μόνο δύο οικογένειες έχουν καταθέσει εγγράφως το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν να γίνουν. Πρόκειται για τον Παύλο Ασλανίδη και τη Ζαφείρω Καρασάββα, και οι οποίοι έχουν καταρτίσει λίστα με συγκεκριμένα αιτήματα.

Βεβαίως κάτι που στενοχωρεί τους πολιτικούς κερδοσκόπους της τρίχρονης τυμβωρυχίας, η διαδικασία των εκταφών θα αφορά τελείως διαφορετική δικογραφία. Ως εκ τούτου δεν θα έχει καμία επίπτωση στην πρόοδο της κύριας δίκης των Τεμπών, όπως ήλπιζαν οι Ζωή με τον πελάτη της Πάνο Ρούτσι.

Ο τελευταίος που έκανε την απεργία πείνας στο Σύνταγμα για να επιτραπεί η εκταφή του γιού του (και τη μετέτρεψε σε ανθρωπιστικό και αντικυβερνητικό σόου), δεν έδειξε ενδελεχές ενδιαφέρον για την εκταφή.

Αντιθέτως με τις δηλώσεις του φάνηκε να… αγωνιά για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα! Χαρακτήρισε την κυβέρνηση «χειρότερη από χούντα» και κάλεσε σε… «γενικό ξεσηκωμό» στην επέτειο του δυστυχήματος, «για να τελειώνουμε - όπως είπε - «με τις δολοφονίες και την κυβέρνηση».

Κατά τα άλλα διαβεβαιώνει ότι… «δεν θέλει να ανακατευθεί με την πολιτική». Θεωρεί όμως ότι η χειρότερη από χούντα κυβέρνηση, σκοτώνει (και μεταφορικά) και στερεί το μέλλον της ελληνικής νεολαίας.

Η αβελτηρία των περισσότερων εκ των συγγενών που δήλωναν ότι ήθελαν εκταφή, ανάγκασε την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας να δώσει εντολή επίσπευσης των διαδικασιών εκταφής, γνωστοποίηση εργαστηρίων, ορισμό πραγματογνωμόνων χημικών που θα συνδράμουν, κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι, με τη Μαρία Καρυστιανού άτυπη επικεφαλής, χαρακτήρισαν «προκλητική» την απόφαση, «ασφυκτική» τη διορία, «κοροϊδία» εκ μέρους της Δικαιοσύνης, και απόφαση υπό μορφή «δικτατορικού διατάγματος»!

Βέβαια, η άδεια για εκταφή έχει δοθεί από τις από τις 6 Οκτωβρίου, (στις 7 σταμάτησε την απεργία πείνας ο Ρούτσι). Από τότε έχουν περάσει 4 μήνες και 12-13 ημέρες. Αδιαφόρησαν οι πολλοί, και τώρα μιλάνε για ασφυκτική ημερομηνία.

Επιχείρημά τους είναι ότι η χώρα δεν έχει τα κατάλληλα εργαστήρια με την απαραίτητη υποδομή για χημικές και βιοχημικές εξετάσεις, και θα πρέπει να απευθυνθούν το εξωτερικό.

Προφανώς, ισχύει αφού το λένε, αλλά με κάθε κατανόηση στον πόνο τους, τεσσερισήμισι μήνες ήταν αρκετός καιρός στη διάθεσή τους. Γιατί τον απώλεσαν και βρέθηκαν να καταγγέλλουν την 24ωρη διορία;

Για αύριο έχει ορισθεί το μακάβριο έργο των δύο πρώτων εκταφών. Θα ακολουθήσου άλλες εφτά. Αλλά νομικές προσφυγές κάποιων οικογενειών αναμένεται να τις αναστείλουν.

Δεν θα ανασταλεί ωστόσο η πολιτική σπέκουλα, ο αήθης αριβισμός, η ανοίκεια εκμετάλλευση νεκρών. Ο κόσμος τα επιβραβεύει.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη χθεσινή δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Μέγκα, βγήκε ξανά δημοφιλέστερη πολιτικός για το 41% του λαού, ενώ ένα 8% την θεωρεί καταλληλότερη για την πρωθυπουργία. Ο λαός της λέει προχώρα έτσι!