Ο Μ. Όθωνας «αδειάζει» Τσίπρα για τα περί συγκυβέρνησης με Γεννηματά: Μεγάλο ψέμα, ήμουν παρών

Ο Μανώλης Όθωνας, στενός συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά, «αδειάζει» τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τα όσα διατείνεται στο βιβλίο του «Ιθάκη» περί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο του 2015.

Συγκεκριμένα, στη σελίδα 350 του βιβλίου του, ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει για τις εκλογές του 2015: «Το ίδιο κιόλας βράδυ, όταν η Φώφη Γεννηματά με πήρε τηλέφωνο για να με συγχαρεί, έσπευσα να της κάνω μια πρώτη νύξη. Της είπα ότι επιθυμούσα να συγκροτήσω μια κυβέρνηση ευρύτερης αποδοχής και θα ήθελα να συζητήσουμε τη δυνατότητα δικής τους συμμετοχής. Όμως, αυτή μου το ξέκοψε: Από τη στιγμή που ο Καμμένος ανακοίνωσε ότι θα είναι στην κυβέρνηση, δεν υπήρχε καν λόγος να θέσω δημόσια τέτοιο ζήτημα. Κι αν έθετα, θα έλεγε "όχι".

«Είσαι σίγουρη;», τη ρώτησα.

«Ναι, είμαι σίγουρη».

Έτσι, κλείσαμε το τηλέφωνο. Αντιστοίχως, και με το Ποτάμι δεν μπήκαμε καν σε συζήτηση. Είχαν ξεκαθαρίσει από την προηγούμενη φορά και το επανέλαβαν πως δεν θα συμμετείχαν σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ», περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας.

Ωστόσο, τον ισχυρισμό Τσίπρα διαψεύδει ανοικτά ο Μανώλης Όθωνας, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν διευθυντής του πολιτικού γραφείου της Φώφης Γεννηματά.

Συγκεκριμένα, ο κ. Όθωνας σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι: «Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε».

Προσθέτει, δε: «Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση "προοδευτικής" κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο "όχι" θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Πράγματι, με τη Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν "πρόσχημα", αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Όθωνα:

Τσίπρας - Φώφη: Μια οφειλόμενη (στην αλήθεια) απάντηση.

«Στο βιβλίο του ο κ. Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται σε έναν διάλογο που είχε με την Φώφη Γεννηματά το βράδυ των εκλογών του Σεπτεμβρίου του 2015, όταν εκείνη του τηλεφώνησε για να τον συγχαρεί.

Σε αυτήν την επικοινωνία που έγινε -ενώ είχε προηγηθεί το σφιχταγκάλιασμά του με τον Πάνο Καμμένο στα Προπύλαια- τάχα διερεύνησε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας και εκείνη την αρνήθηκε επειδή δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ.

Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Στο τυπικό τηλέφωνο των συγχαρητηρίων της Φώφης στον κ. Τσίπρα, για κακή τύχη του rebranding, ήμουν εκεί. Καμία τέτοια νύξη δεν υπήρξε. Το γεγονός ότι ακόμα κι αν υπήρχε τέτοια πρόταση ''προοδευτικής'' κυβέρνησης με τον Πάνο Καμμένο ''όχι'' θα απαντούσε η Φώφη, δεν αλλάζει ότι πρόκειται για μεγάλο ψέμα. Πράγματι, με την Γεννηματά πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχε καμία περίπτωση κυβερνητικής συνύπαρξης με την ακροδεξιά. Αυτό δεν θα ήταν ''πρόσχημα'', αλλά αδιαπραγμάτευτη πολιτική θέση.

Αντίθετα, καμία εκ των υστέρων δικαιολογία δεν αναιρεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2015 ο κ. Καμμένος δεν ήταν ανάγκη αλλά πολιτική επιλογή του κ. Τσίπρα.

Επίσης, ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας ότι στο περιθώριο μιας συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε στην Φώφη τον σχεδιασμό για την αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκείνη δεν ήταν αρνητική, αλλά μετά άλλαξε γνώμη - αναίτια και χωρίς εξήγηση. Ούτε αυτό, σύμφωνα με την γνώση που εκ του ρόλου μου τότε είχα, είναι αλήθεια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την εκδοχή του, ούτε αυτή την πρόταση ο κ. Τσίπρας την διατύπωσε ποτέ θεσμικά στον δημόσιο λόγο του. Αλλά τάχα μου στο περιθώριο και, παρεμπιπτόντως, σε μια συνάντηση για άλλο θέμα. Έτσι βέβαια, μπορεί σήμερα να ισχυρίζεται εκ των υστέρων ό,τι τον βολεύει.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ τότε κατέθεσε πρόταση αναλογικού εκλογικού νόμου, θεσμικά, δημόσια, στη Βουλή και όχι στο παρασκήνιο. Εκείνος είχε κλειστά αυτιά και μάτια.

Αναρωτιέμαι πάντως τι σόι rebranding είναι αυτό που στηρίζεται στο να βάζει λόγια στο στόμα ενός ανθρώπου που δεν μπορεί πια να απαντήσει και να υπερασπιστεί την αλήθεια.

Κατά τα άλλα, καλοδιάβαστο το βιβλίο, με μια υπόμνηση στον συγγραφέα.

Στα ιστορικά μυθιστορήματα πράγματι συνηθίζεται, για λογοτεχνικούς λόγους, να χρησιμοποιούνται στοιχεία μυθοπλασίας. Μόνο που επιβάλλεται αυτό να αναφέρεται ρητά στο προοίμιο.