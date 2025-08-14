Στην Πάρο, στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη θεία λειτουργία που θα τελεσθεί εκεί για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα παραστεί την Παρασκευή στις 9.40 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.
Ο Κ. Τασούλας στην Πάρο για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Ο Ν. Καρταλης στα Μακεδονικα Νεα
Ο «άγνωστος Χ» των δασμών για την ΕΕ και η χρυσή ευκαιρία της Ινδίας για τις ελληνικές εξαγωγές
14/08/2025 • 09:05 • ΑΓΟΡΕΣ • Δέσποινα Ιωαννίδου