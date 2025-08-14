Ο Κ. Τασούλας στην Πάρο για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

14/08/2025 • 16:16
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στην Πάρο, στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη θεία λειτουργία που θα τελεσθεί εκεί για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα παραστεί την Παρασκευή στις 9.40 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

