ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Όχι, δεν έχουμε μια απλή παρότρυνση προς τους ψηφοφόρους του Κώστα Ζαχαριάδη να ψηφίσουν τον Χάρη Δούκα, στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Αθηναίων. Όχι, δεν έχουμε γραμμή στήριξης του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ από τον υποψήφιο του Σύριζα. Έχουμε μια συμμαχία, όπως παρουσιάστηκε, με αποκλειστικό σκοπό την ήττα του Κώστα Μπακογιάννη.

Μια συμμαχία με αποκλειστικό σκοπό την ήττα του υποψηφίου της Νέας Δημοκρατίας στον σημαντικότερο και πιο συμβολικό Δήμο της Ελλάδας. Μια συμμαχία που μπορεί να εμφανίζεται σαν ευκαιριακή. Που μπορεί να χαρακτηρίζεται από το ΠΑΣΟΚ σαν μια «αυτοδιοικητικού χαρακτήρα συνεργασία». Η αλήθεια είναι όμως, πως θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πείραμα στον χώρο της - πέραν του πολιτικού Κέντρου - Αριστεράς.

Διότι αν το πείραμα επιτύχει, τότε θα σβήνονταν ως δια μαγείας οι συνεχόμενες βαριές εκλογικές ήττες του Σύριζα και οι πρόσφατες απώλειες του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποτελούσε προνομιακό του χώρο. Παράλληλα θα μπορούσαν να δομηθούν κάποιες πρώτες βάσεις συνεργασίας ανάμεσα στα δυο κόμματα εν όψει των ευρωεκλογών του 2024. Και γιατί όχι, κάποιες πρώτες βάσεις στα πλαίσια μιας πολιτικής σύμπραξης, που θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός νέου μεγάλου κόμματος της Κεντροαριστεράς, όπως μας έχει υποσχεθεί ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ήδη από την περασμένη Κυριακή ο πρόεδρος του Σύριζα είχε πει ότι «όλοι οι προοδευτικοί Αθηναίοι πρέπει να στηρίξουν τον αγώνα κατά του Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος παρά τα πέντε χρόνια στην εξουσία, έχασε ποσοστά». Μιλώντας παράλληλα για στήριξη όλων των προοδευτικών δυνάμεων και των δημοκρατικών υποψηφίων στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Παράλληλα, αδυνατώντας να κατανοήσει το ηχηρό μήνυμα των ψηφοφόρων υπέρ της κυβέρνησης, διατύπωσε την άποψη πως «το μήνυμα της κάλπης αφορούσε την ανάγκη της χώρας να αποκτήσει μια νέα, μεγάλη, προοδευτική παράταξη που να μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο».

Δηλαδή ο Σύριζα προσδοκά τη νεκρανάσταση του πολιτικού Λαζάρου. Το ΠΑΣΟΚ όμως; Τι μπορεί να περιμένει το ΠΑΣΟΚ από μια τέτοια αρχική και έστω πρόσκαιρη συνεργασία αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, όπως την έχει ονοματίσει;

Κατά πρώτον θα έχει κερδίσει τον πρώτο Δήμο της χώρας. Ένα Δήμο με βαρύ όνομα και μεγάλη σημασία. Εάν μάλιστα η αυτοδιοικητική συνεργασία προχωρήσει και στον Δήμο Θεσσαλονικέων, όπως ανέφερε και ο κορυφαίος παράγοντας του Σύριζα Ευάγγελος Αποστολάκης, τότε το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ένα δυναμικό come back, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Από εκεί που είναι σήμερα ο τρίτος και μικρότερος παίκτης.

Ας κάνουμε δυο υποθέσεις εργασίας.

Στην πρώτη υπόθεση, το πείραμα, η πρόβα τζενεράλε, η συμμαχία, η συνεργασία αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, ηττάται στο Δήμο Αθηναίων στη μάχη κατά της υποψηφιότητας του Κώστα Μπακογιάννη, παρά τη συνάθροιση των ψήφων που είχε πάρει στον πρώτο γύρο ο υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, ο υποψήφιος του Σύριζα, ο υποψήφιος του ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Κασιδιάρης. Διότι ας μην γελιόμαστε η συμμαχία πέριξ του Χάρη Δούκα για να επιτύχει τη νίκη, θα χρειαστεί και τις ψήφους της Αντικαπιταλιστικής Ανατρεπτικής Αριστεράς μαζί με τις ψήφους των Ελλήνων Ναζί. Διότι αλλιώς τα κουκιά δεν βγαίνουν, μετά από τη δήλωση του ΚΚΕ που συστήνει στους ψηφοφόρους του το Λευκό ή την Αποχή. Εάν λοιπόν αυτό το πολιτικά αποκριάτικο συνονθύλευμα ηττηθεί, τότε το φταίξιμο θα πέσει στους επίσημους εμπνευστές της σύμπραξης Κώστα Ζαχαριάδη και Χάρη Δούκα, που θα οπισθοχωρήσουν αισθητά στην εσωκομματική τους ιεραρχία. Και ο γάμος θα έχει σχολάσει, αφού μπορεί να ήθελε ο γαμπρός, μπορεί να ήθελε η νύφη, αλλά ο παπάς που στην περίπτωση μας είναι οι ψηφοφόροι, δεν θα έχει δώσει την ευλογία του.

Στην δεύτερη υπόθεση εργασίας, το πείραμα πετυχαίνει και ο Χάρης Δούκας εκλέγεται Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι προφανές όπως λέει και το τραγούδι των Eagles, ότι «there is a new kid in town», δηλαδή θα έχουμε ένα νέο πρόσωπο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έναν εξαιρετικό καθηγητή του Πολυτεχνείου, άφθαρτο, με δομημένο λόγο, με ισχυρά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά, που βγαίνει μπροστά. Και το κυριότερο, έναν πολιτικό που κερδίζει με το καλημέρα.

Σοκ παντού. Στο Νίκο Ανδρουλάκη που κολλημένος στο αφήγημα των παρακολουθήσεων, αδυνατεί να παρακολουθήσει τις πολιτικές εξελίξεις και αδυνατεί να αντιληφθεί τη συρρίκνωση του κόμματος του. Πώς θα αντιμετωπίσει το νέο δυναμικό Δήμαρχο Αθηνών; Πώς θα διαχειριστεί την επόμενη φάση που δεν θα είναι άλλη από την ανάγκη για αλλαγή αρχηγού; Που θα οδηγήσει στην αντικατάσταση του, από τον Χάρη Δούκα.

Σοκ όμως θα υπάρξει και στον χώρο του Σύριζα. Διότι το άστρο του Στέφανου Κασσελάκη θα σβήσει ταχύτατα, αφού το νέο πρόσωπο στο Δήμο Αθηναίων θα έχει εγγράψει υποθήκες για τη συνολική εκπροσώπηση του χώρου της Κεντροαριστεράς. Καθώς η οποιαδήποτε σύγκριση ανάμεσα στους δύο, θα αδικήσει τον πρόεδρο του Σύριζα, ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί όπου απαιτείται συγκρότηση, ανάλυση, σκέψη και απαιτητικός διάλογος. Ο Χάρης Δούκας θα επισκιάσει όχι μόνο τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και όλο το βαρύ φορτίο των φθαρμένων πολιτικών σωματοφυλάκων που τον στηρίζει.

Κατά τη γνώμη μας η συμμαχία ΠΑΣΟΚ – Σύριζα στα πλαίσια της διεκδίκησης του Δήμου Αθηναίων, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα οδηγήσει σε τραγωδία. Η ήττα θα αποσυνθέσει κάθε προσπάθεια στοιχειώδους σύμπραξης στο ορατό μέλλον, ενώ η νίκη θα περιπλέξει τόσο πολύ τα πράγματα, που για μήνες θα παρακολουθούμε ένα σήριαλ γεμάτο πολιτικές δολοπλοκίες και διαμάχες. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ο γάμος του ΠΑΣΟΚ με τον Σύριζα στο Δήμο Αθηναίων θα καταλήξει σε τραγωδία.