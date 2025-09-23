Ο δήθεν νέος αντισυστημισμός που θέλει να …κάψει τη χώρα

Πήγαν τις διακοπές τους, ήπιαν τα τσίπουρά τους, χόρεψαν στα πανηγύρια χωρίς να βαραίνει τα βλέμματα και τα βήματά τους καμιά τραγωδία και κανένας θρήνος συγγενή και αφού με το καλό τελείωσαν τα μπάνια του λαού, επέστρεψαν με νέα ορμή για τον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο – έχει χαθεί το μέτρημα – γύρο κοινωνικής δολιοφθοράς μπας και φύγει ο Μητσοτάκης.

Γιατρός, η οποία το 2018 κατόπιν παραγγελίας της οικογένειας Κουφοντίνα, γνωμάτευε για την κατάσταση της υγείας του τρομοκράτη απεργού πείνας και υπέγραφε εκκλήσεις μαζί με άλλους, ζητώντας από την πολιτεία να τον αντιμετωπίσει όπως ορίζει ο νόμος, πλεύρισε τον δυστυχή πατέρα Ρούτσι. Απαιτώντας από την πολιτεία να πράξει όπως δεν ορίζει ο νόμος.

Συνάδελφός της, αρχισυνδικαλιστής του κλάδου, που πρωτοστάτησε στους διαδικτυακούς θρήνους και στη διασπορά της τερατώδους ιστορίας για τη μικρή Μαρία που πέθανε από το τσίμπημα του σκορπιού σε νησίδα του Έβρου, απειλεί το «επιτελικό κράτος του Κούλη». Δημόσια και με εμπρηστικό λόγο προμηνύει ότι η κοινωνική θύελλα που θα ξεσπάσει αν πειράξουν «αυτόν τον πατέρα» θα κάνει «το Νεπάλ να μοιάζει με παιδική χαρά».

«Ευχαριστώ παιδιά, αλλά ας μη μιλάμε για εμένα, ας μιλάμε για τον Πάνο Ρούτσι. Όλη την προσοχή μας στον στόχο μας!» προτρέπει η γιατρός που αγωνιούσε για τη ζωή του Κουφοντίνα.

Δικηγόρος οικογένειας θύματος των Τεμπών, βγαίνει στην τηλεόραση και ζητεί ο πρωθυπουργός να βγαίνει με κλήρωση, διότι λέει ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία καταστρατηγεί το Σύνταγμα και έτσι εξάλλου γινόταν τα αρχαία χρόνια.

«Φίλαθλοι» σε γηπεδικό πέταλο φώναζαν το Σαββατοκύριακο εν χορώ «Κράτος γ@μημένο, πουτ΄@ν@ πολιτεία / δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία».

Ποιος είναι ο κοινός στόχος ρε παιδιά που μαζεύει και συσπειρώνει σαν τις μέλισσες, από τους φίλους των τρομοκρατών, τους αρνητές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τους χούλιγκαν των γηπέδων, τους ψεκασμένους και όλους τους επίδοξους απόστρατους και νέους πολιτικούς σωτήρες της χώρας;

Ο πόνος, η απόγνωση, η άγνοια, ίσως και η ανάγκη του Ρούτσι, σίγουρα δεν είναι. Η απεργία πείνας του δυστυχή πατέρα στο Σύνταγμα, παίζει το ρόλο που έπαιξε το «πειραγμένο» και fake ντοκουμέντο για το «Οξυγόνο» που έβγαλε στο δρόμο εντολοδόχους αλλά και χιλιάδες αφελώς ανυποψίαστους πολίτες. Μέσα σε λίγα χρόνια η πλατεία Συντάγματος κινδυνεύει να γίνει πάλι ο χώρος όπου …άφθαρτες μήτρες – ορίτζιναλ ή κατασκευασμένου αντισυστημισμού – θα γεννήσουν ξανά τα «τέρατά» τους.

Κοινοβουλευτικά κόμματα, εκλεγμένοι εκπρόσωποι του έθνους και άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, άπλωσαν καιροσκοπικά πάλι το χέρι και χαϊδεύουν ότι απειλεί να κατασπαράξει ξανά την κοινωνική ειρήνη, την πολιτική σταθερότητα. Θεωρούν ότι θα κερδίσουν ή θα τη γλιτώσουν συναλλασσόμενοι ηθικά και πολιτικά. Το νέο «κατεστημένο» είναι ο αντισυστημισμός των πιο συστημικών και αρπακτικών δυνάμεων. Ξέρουν το στόχο. Διαθέτουν το εγχειρίδιο για τις πλατείες, τον κυνισμό και τα …φράγκα. Αξιοποιούν και κατασκευάζουν ευκαιρίες. Όσες χρειαστεί.

Η προσοχή τους είναι στραμμένη στο στόχο παιδιά… Χωρίς συντεταγμένη απόκρουση, όλοι αυτοί θα εξαντλήσουν τα περιθώρια να πυρπολήσουν και να…χαροκάψουν πάλι τη χώρα, την κοινωνία. Οι πιο ευάλωτοι και οι πιο εξαπατημένοι θα πληρώσουν για τη…ΔΗΚΑΙΟΣΥΝΗ ότι πλήρωσαν για την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.