Άδ. Γεωργιάδης στο Νοσοκομείο Δράμας: Σε λίγο καιρό θα είναι καινούργιο, το ΕΣΥ άλλαξε (vid)

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας επισκέφθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος συνοδευμόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη και τον Διοικητή της 4ης ΥΠΕ, Παναγιώτη Μπογιατζίδη, έγινε δεκτός με λουλούδια από τη διοίκηση του νοσοκομείου καθώς και από μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Κατά την επίσκεψή του, ξεναγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου, συνομίλησε με τους εργαζόμενους, άκουσε τα αιτήματά τους και ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο Νοσοκομείο Δράμας υλοποιούνται, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, έργα ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, καθώς και έργα αναμόρφωσης και επέκτασης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Παράλληλα, το νοσοκομείο αναμένεται να ενισχυθεί με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου ανήλθε το 2019 σε 8,1 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 φτάνει τα 10,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 28,57%.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Για την επίσκεψή του ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε σε ανάρτησή του πως τα έργα στο νοσοκομείο θα έχουν ολοκληρωθεί σύντομα και η εικόνα του θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν της επίσκεψής του στις 4 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θύμησε πως υπήρξαν εντάσεις, ωστόσο τα προβλήματα έχουν διευθετηθεί.

«Θυμάστε την φασαρία που είχε γίνει κατά την προσπάθεια μου να επισκεφθώ το Γ.Ν. Δράμας στις 4 Σεπτεμβρίου, πέτρες, μπουκάλια, υβριστικά συνθήματα κλπ σήμερα επισκέφθηκα τελικά το Νοσοκομείο Δράμας και στην είσοδο με περίμεναν οι εργαζόμενοι του με λουλούδια.

Τους συνάντησα όλους, μου ζήτησαν συγγνώμη on camera, για τα επεισόδια και συμφωνήσαμε στα άμεσα μέτρα που θα λάβουμε για να βρούμε λύση στο πρόβλημα της Παθολογικής Κλινικής εκεί.

Μην περιμένετε να μεταδώσουν τα κανάλια αυτές τις εικόνες, δεν θα το κάνουν διότι δεν συνάδει με το αντικυβερνητικό αφήγημα τους.

Επισκέφθηκα παράλληλα και είδα όλα τα έργα που ολοκληρώθηκαν και όσα γίνονται τώρα, σε λίγους μήνες όλο το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιο.

Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη που σε ένα συνολικό μήνυμα ενότητας της Πολιτείας με συνόδεψαν στην επίσκεψη μου και θέσπισαν ειδικά κίνητρα για να βοηθήσουν! Το ΕΣΥ άλλαξε»