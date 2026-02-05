Ο Άδ. Γεωργιάδης έκανε διάλογο με συνδικαλιστές στα Γιάννενα - Απάντησε στους «μύθους» για το ΕΣΥ (vid)

Στα εγκαίνια του νέου Αξονικού Τομογράφου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων βρέθηκε χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βρήκε την ευκαιρία να επιθεωρήσει και τα έργα των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Όπως αναφέρει ο κ Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Facebook, «ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου έχει αυξηθεί κατά 100% από το 2019, ενώ το προσωπικό έχει ενισχυθεί συνολικά κατά 30% την ίδια περίοδο» και προσθέτει ότι «παρά τη μεγάλη προσέλευση ασθενών, οι χρόνοι αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών έχουν μειωθεί σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, ενώ η αναμονή για προγραμματισμένα (ψυχρά) χειρουργεία έχει περιοριστεί σε διάστημα κάτω των δέκα μηνών»

Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού, κατά την παρουσία του στο νοσοκομείο βρέθηκε μπροστά σε συνδικαλιστές τους οποίου δεν προσπάθησε να αποφύγει, αλλά θέλησε να κάνει μαζί τους διάλογο, μέσα στο αμφιθέατρο ενώπιον των εργαζομένων και των καλεσμένων.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας ανέβασε σχετικό βίντεο με πλάνα από τον ζωντανό διάλογο που είχε με τους συνδικαλιστές. Στο τέλος αναγκάστηκαν να τον χειροκροτήσουν αν και μια μειοψηφία αντέδρασε με γιουχαϊσματα για να λάβουν την απάντηση του υπουργού Υγείας: «Τα ''ου'' δείχνουν και την ιδεολογική σας τύφλωση και την αντιδημοκρατικότητά σας. Εγώ σας άνοιξα την πόρτα, σας έδωσα τον λόγο, μιλήσατε χωρίς να σας διακόψει κανείς, έδωσα απαντήσεις κι εσείς δεν εκτιμάτε και αρχίζετε τα "ου". Αυτός είναι ο λόγος που παραμένετε συμμορία της μιζέριας» είπε χαρακτηριστικά.

«Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τον διάλογο αυτό, μονταρισμένο ανά επιχείρημα δηλ το τί έλεγαν ως κατηγορία και το τί τους απάντησα. Μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε ποιος είπε την αλήθεια και ποιοι κάνουν φασαρία για την φασαρία. Δείτε το και πείτε μου! Εγώ τον δημόσιο ζωντανό διάλογο δεν τον φοβάμαι διότι πλέον έχουμε σοβαρό έργο στο ΕΣΥ να δείξουμε», έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Είμαι υπερήφανος για το ότι μπορώ να σας παρουσιάσω αυτό το βίντεο το οποίο σας καλώ να το δείτε. Τα πραγματικά περιστατικά έχουν ως εξής:

Σήμερα επισκέφθηκα το ΠΓΝ Ιωαννίνων, ένα σπουδαίο νοσοκομείο, του οποίου τον προϋπολογισμό αυξήσαμε κατά 100% από το 2019 και έχουμε αυξήσει συνολικά το προσωπικό του κατά 30% από το 2019. Ένα Νοσοκομείο που παρά την μεγάλη προσέλευση ασθενών έχει μειώσει τις αναμονές στα ΤΕΠ κάτω από τις 4 ώρες και τις αναμονές για ψυχρό χειρουργείο κάτω από τους 10 μήνες.

Στην είσοδο πριν πάω να κάνω τα εγκαίνια τα νέου Αξονικού και να επιθεωρήσω τα έργα των νέων ΤΕΠ, με περίμεναν με λουλούδια και χειροκροτήματα. Μέσα όμως κοντά στο αμφιθέατρο που είχαμε την κοπή της πίτας ήταν μαζεμένοι καμμία 30αρια συνδικαλιστές της Αριστεράς με τα γνωστά συνθήματα τους. Αντί να τους αποφύγω πήγα σε αυτούς και τους κάλεσα σε δημόσιο διάλογο μέσα στο αμφιθέατρο ενώπιον των εργαζομένων και των καλεσμένων.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε τον διάλογο αυτό, μονταρισμένο αννα επιχείρημα δηλ το τί έλεγαν ως κατηγορία και το τί τους απάντησα.

Μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε ποιος είπε την αλήθεια και ποιοι κάνουν φασαρία για την φασαρία.

Δείτε το και πείτε μου!

Εγώ τον δημόσιο ζωντανό διάλογο δεν τον φοβάμαι διότι πλέον έχουμε σοβαρό έργο στο ΕΣΥ να δείξουμε».