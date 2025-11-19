Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε και κατά την δεύτερη ανάγνωσή του στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το σχέδιο νόμου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της και της ανταγωνιστικότητάς της στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1083 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Απριλίου 2024, σχετικά με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τις υπηρεσίες μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική αγορά και την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης - EUROPEAN MEDIA FREEDOM ACT)»

Οι θέσεις των κομμάτων

Η εισηγήτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη ανέφερε πως το παρόν σχέδιο νόμου «πάει μπροστά τα θέματα για την διασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου, ενώ ενισχύει περαιτέρω την ΕΡΤ με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία της σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, αξιοποιεί το έμπειρο προσωπικό της και το επιβραβεύει με κίνητρα απόδοσης, υπό τον όρο η ΕΡΤ να είναι πλεονασματική, γιατί οι εποχές των άκριτων κρατικών επιδοτήσεων έχουν παρέλθει». Επισήμανε ότι όλοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατά την ακρόασή τους εάν και ρωτήθηκαν για το εάν έχουν υπάρξει παρεμβάσεις και πρακτικές φίμωσης από την Κυβέρνηση «ουδείς, ουδένα ανέφερε».

Η βουλευτής της ΝΔ απέρριψε το αντεπιχείρημα ότι δεν υπήρξαν καταγγελίες γιατί «οι εργαζόμενοι φοβούνται και ευθυγραμμίζονται γιατί αισθάνονται ανασφάλεια», λέγοντας ότι «προφανώς εδώ μέσα κάποιοι κρίνουν εξ ιδίων». Η κυρία Βούλτεψη, σημείωσε ότι ο υφυπουργός έχει δεσμευτεί σε αιτήματα εργαζομένων αυτά να επεξεργαστούν και να έρθουν όσα μπορούν στα επόμενα νομοσχέδια, ώστε να επέλθει μια συνολική επίλυση όλων των ζητημάτων σε ότι αφορά την ενημέρωση και το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Η βουλευτής, τόνισε ότι από καμία διάταξη του νομοσχεδίου δεν προκύπτει ότι «η ΕΡΤ τίθεται υπό τον έλεγχο του αρμόδιου για την Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Υπουργού» όπως αναφέρει η Αντιπολίτευση και αντέτεινε ότι ο υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης σε όλες τις συνεδριάσεις έχει ξεκαθαρίσει πως «η Κυβέρνηση ασκεί μόνο διοικητική και οικονομική εποπτεία, διότι δεν δικαιούται και δεν έχει αρμοδιότητα να παρεμβαίνει στο πρόγραμμα ή την λειτουργία της ΕΡΤ».

Η εισηγήτρια της πλειοψηφίας επισήμανε ότι για πρώτη φορά στο Δ.Σ. της ΕΡΤ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιλέγονται με διαδικασία ΑΣΕΠ, προστίθενται δύο μέλη, ένας καθηγητής ΜΜΕ και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και αυτά αποτελούν εχέγγυα ανεξαρτησίας και όχι καθυπόταξης, όπως ισχυρίζεται η Αντιπολίτευση . Με το νομοσχέδιο αυτό, πρόσθεσε η κυρία Βούλτεψη, εισάγεται ότι πλέον και όλοι οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ θα επιλέγονται μέσω ΑΣΕΠ και όχι με διορισμούς. Κανείς, υπογράμμισε η βουλευτής της ΝΔ «δεν μπορεί στα σοβαρά να διαφωνήσει με όλες τις πρόνοιες αυτού του σχεδίου νόμου», σημειώνοντας πως «κανείς, άλλωστε, δεν θα ήθελε να δημιουργήσει προβλήματα στην ΕΡΤ που έχει καταφέρει να έχει τόσο μεγάλη ικανοποίηση και αποδοχή σε αξιοπιστία και στην εμπιστοσύνη των πολιτών». Η κυρία Βούλτεψη, μεταξύ άλλων, αναρωτήθηκε εάν ειλικρινά κανείς μπορεί να διαφωνήσει με το να εισπράττεται το Ανταποδοτικό Τέλος Υπέρ ΕΡΤ, με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την ελευθερία του Τύπου, την δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, με τις συνέργειες με τα Πανεπιστήμια και άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς οργανισμούς με την είσοδο της ΕΡΤ στην Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη, στην συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για να ενταχθεί το πολύτιμο Αρχείο της ΕΡΤ στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση, με την διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών διαφημίσεων, με την δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τις καταχρηστικές αγωγές ή με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης με την θέσπιση εθνικού σχεδίου δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάνγκης ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να ψηφίσουμε το παρόν νομοσχέδιο, παρόλο που έχει ορισμένες θετικές πτυχές σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο του 2013, αλλά δεν είναι όμως τελικά και ένα καλό νομοσχέδιο για το 2025, όπου πλέον έχουμε ένα αναβαθμισμένο και απαιτητικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, που με τον Κανονισμό ΕΜFA έχει ανεβάσει τον πήχη αρκετά ψηλά σε σχέση με τα δεδομένα της προηγούμενης δεκαετίας».

Ο εισηγητής της μειοψηφίας είπε ότι σήμερα οι προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας είναι μεγάλες για την δημόσια ραδιοτηλεόρασή μας. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ΕΡΤ, είπε «αφήνει μεγάλα κενά από μια μεταρρύθμιση που θα μπορούσε να ενισχύσει την αξιοπιστία, τον πλουραλισμό και την ανεξαρτησία της δημόσιας τηλεόρασης» Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είπε ο κ. Μπιάγκης «προσήλθε σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής με συνεκτικές προτάσεις» τονίζοντας πως «οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι ριζικές, ολοκληρωμένες και θεσμικά ώριμες, σε αντίθεση με τη ΝΔ, που συστηματικά επιλέγει προσχηματικά τα αποσπασματικά ημίμετρα, τον συμβιβασμό ακόμη και με τα κακώς κείμενα». Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι με το νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΡΤ, αντίθετα πολλά άρθρα συντηρούν και μάλιστα ενισχύουν τον κυβερνητικό της εναγκαλισμό, με την επιλογή του ΔΣ, ότι το στρατηγικό σχέδιό της εγκρίνεται από την Κυβέρνηση, από τον αποκλεισμό της Κοινωνίας των Πολιτών. Οι δομές λειτουργίας, ανέφερε ο εισηγητής της μειοψηφίας δεν έχουν ουδεμία θεσμική θωράκιση απέναντι σε πολιτικές παρεμβάσεις. Για τις ρυθμίσεις που αφορούν την κρατική διαφήμιση είπε ότι δεν ενσωματώνουν ουσιαστικές εγγυήσεις διαφάνειας. Το παρατηρητήριο για τα Slapp είναι περιορισμένο και οι διατάξεις για την Κοινωνική Εταιρική Ευθύνη της ΕΡΤ παραμένουν κενού περιεχομένου.

Ο κ. Μπιάγκης, μεταξύ άλλων, εκτίμησε ότι οι απόψεις των φορέων δεν ενίσχυσαν την κυβερνητική επιχειρηματολογία, αντίθετα επιβεβαίωσαν όσα το ΠΑΣΟΚ έθεσε εξ αρχής ότι το «νομοσχέδιο είναι λειψό, χωρίς θεσμικά αντίβαρα και πραγματική ανεξαρτησία», ενώ έθεσε και τα θέματα ποιότητας.

Η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, από την πλευρά της είπε ότι «δεν διακατεχόμαστε από κάποια εμμονή για την καταψήφιση του νομοσχεδίου, αλλά το πρόβλημά σας είναι ότι ακούτε επιλεκτικά αυτά που σας λένε και σας λέμε». Καταλόγισε στην Κυβέρνηση ότι δεν υιοθέτησε καμία απολύτως από τις προτάσεις που έγιναν από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης για να την ενσωματώσει στο νομοσχέδιο.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε η ΕΡΤ «δεν είναι ένα ακόμη Κανάλι, ούτε ένα εργαλείο της Κυβέρνησης, αλλά ένας θεσμός δημοκρατίας, ένας εγγυητής της πολυφωνίας, της πολιτιστικής συνέχειας και της αξιόπιστης ενημέρωσης». Το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, ανέφερε η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλύπτει ότι όλα παραμένουν στα χέρια του Μαξίμου.΄Ενα μοντέλο που δεν συναντάται σε καμία από τις ευρωπαϊκές δημοκρατίας. Αγνοήθηκαν, ανέφερε η κυρία Τσαπανίδου, όλα εκείνα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ποιότητα, την κοινωνική λογοδοσία της ΕΡΤ. Οι φορείς, είπε η βουλευτής, εξέφρασαν αγωνίες, αλλά εσείς ακούσατε αυτά μόνο που θέλατε να ακούσετε. Σας προτάθηκαν, πρόσθεσε, πραγματικοί μηχανισμοί διασφάλισης της ανεξαρτησίας, αλλά εσείς μείνατε σε διακηρύξεις και ευχολόγια με ασάφειες. Χαρακτήρισε προβληματική την αύξηση των μελών του ΔΣ της ΕΡΤ, υποστηρίζοντας ότι απομειώνει την φωνή των εργαζομένων της.

Τα εργασιακά προβλήματα, είπε η αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ παραμένουν άθικτα με εργαζόμενους τριών και τεσσάρων ταχυτήτων. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν δει πραγματικές αυξήσεις και εσείς τους δίνεται το bonus με όρους και με ασφαλή τρόπο. Διαφώνησε πλήρως με την αύξηση του ποσοστού των παρόχων και της ΑΑΔΕ από το Ανταποδοτικό Τέλος, λέγοντας ότι κάθε ευρώ που θα πηγαίνει σε αυτούς στερείται από την ΕΡΤ και αυτό είναι παράλογο. Έθεσε το θέμα της ανεξαρτησίας της ΕΡΤ3. Για τον ευρωπαϊκό Κανονισμό είπε ότι τον τεμαχίσατε και τον περνάτε σε πολλά άλλα νομοσχέδια. Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι δεν ακούει τις παρατηρήσεις της ΜΚΟ «Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα» για την κατάσταση της ελευθερίας του Τύπου και του Κράτους Δικαίου στην χώρα μας. Εάν θέλουμε πραγματικά να ενσωματώσουμε τον ENFA είπε θα πρέπει να δημιουργήσουμε εσωτερικούς Κανονισμούς ελέγχους, διαδικασίες επίλυσης θεμάτων ανεξαρτησίας και σαφείς υποχρεώσεις για τους παρόχους.

Ο αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, δήλωσε πως έχει αναδειχθεί πέρα από τις αντιπαραθέσεις των αστικών κομμάτων η συμφωνία τους για τον τρόπο λειτουργίας της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Υποστήριξε ότι τα νήματα της σύνδεσης εξάρτησης της ΕΡΤ από την Κυβέρνηση παραμένουν και ενισχύονται. Διορίζει στην ουσία την πλειοψηφία των μελών του ΔΣ της ΕΡΤ, παρά τα προσχήματα του ΑΣΕΠ ή της γνωμοδότησης της Βουλής. Προβλέπεται, είπε ο κ. Δελής, εσκεμμένα σειρά έκδοσης εξουσιοδοτικών διατάξεων για να ρυθμιστούν πολλά θέματα μετά, σύμφωνα με τις επιθυμίες της κυβέρνησης.

Όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, ανέφερε ο βουλευτής του ΚΚΕ, βαρύνονται και αυτά με το «προπατορικό αμάρτημα» του κυβερνητικού ελέγχου της ΕΡΤ. Ο αγορητής του ΚΚΕ επισήμανε την 12ετή άνιση και την άδικη μεταχείριση των δημοσιογράφων που προσλήφθηκαν επί ΝΕΡΙΤ και δεν τους αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία τους και παραμένει. Ο βουλευτής κατέγραψε την έντονη αντίθεση της δυνατότητας, όπως είπε, που παρέχεται στο διορισμένο ΔΣ της ΕΡΤ να συνάπτει συμβάσεις ανάθεσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, με εξωτερικούς συνεργάτες και σε εξωτερικές παραγωγές, που, συνήθως, βεβαίως, όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τις υποδομές και τον εξοπλισμό της ΕΡΤ. Είναι, είπε, απόλυτα δικαιολογημένος, λοιπόν, και ο φόβος του εκπροσώπου των εργαζομένων, ότι, «με τόσες συμβάσεις έργου, με τόσες μεικτές παραγωγές, με τόσες εξωτερικές παραγωγές, η ΕΡΤ θα γίνει ένα «αδειανό πουκάμισο», δηλαδή, ο ελληνικός λαός θα πληρώνει τα 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο, με το τέλος της ΕΡΤ, η ΕΡΤ θα είναι απλά ο «τροχονόμος» αυτών των εκατομμυρίων ευρώ, για το πώς θα μοιραστούν δεξιά και αριστερά».

Η ΕΡΤ ανέφερε ο κ. Δελής έχει σήμερα πάνω από 800 Συμβάσεις Έργου, γύρω στους 100 ανθρώπους που δουλεύουν σε μικτές παραγωγές και γύρω στους 100 που είναι με εταιρείες, δηλαδή γύρω στα 1.000 άτομα χωρίς να υπολογίζουμε τις αμιγώς εξωτερικές παραγωγές που δίνει η εταιρεία. Έτσι, αντί για προσλήψεις με αξιοκρατικά κριτήρια εργαζομένων αορίστου χρόνου -από το 2007 έχουν γίνουν τέτοιες προσλήψεις - οι ανάγκες καλύπτονται με συμβάσεις έργου, με εποχικούς και μεικτές παραγωγές. Χαρακτήρισε «ψευτοδιλήμματα» αυτά σχετικά με την είσπραξη του Ανταποδοτικού Τέλους υποστηρίζοντας πως «η Κυβέρνηση, εδώ, κάνει ένα ακόμη δωράκι όχι και τόσο ευκαταφρόνητο στις αναξιοπαθούσες, μάλλον, εταιρείες ενέργειας που έχουν μπουκώσει από τα κέρδη εξαιτίας των ανατιμήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος με αυτό το μηχανισμό του χρηματιστηρίου της ενέργειας». Το bonus κινητικότητας - από το οποίο αποκλείονται οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου -το χαρακτήρισε ως «το τυράκι της φάκας της πολιτικής της Κυβέρνησης για την ΕΡΤ» τονίζοντας πως αυτό δεν είναι μισθολογική αύξηση, δεν μπαίνει στον βασικό μισθό, δεν χτίζεις συντάξιμα, δεν διορθώνει τις στρεβλώσεις του μισθολογίου. Για την ΕΡΤ3 είπε ότι έχει συρρικνωθεί η φυσιογνωμία και το προσωπικό, καθώς απώλεσε από το 2023 τον ενημερωτικό της χαρακτήρα. Σχετικά με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Δελής είπε ότι το Κ.Κ.Ε. τον καταψήφισε και στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς είναι «ένα ευχολόγιο πέρα για πέρα υποκριτικό, το οποίο ακυρώνεται την ίδια στιγμή από τις ίδιες του τις διατάξεις».

Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου εξέφρασε την διαφωνία της με το νομοσχέδιο, που, όπως είπε, «υπονομεύει το δημόσιο χαρακτήρα και την ανεξαρτησία της ΕΡΤ, αυξάνοντας τον κυβερνητικό έλεγχο». Σήμερα, υποστήριξε η βουλευτής, « η ΕΡΤ λειτουργεί ως φερέφωνο της κυβέρνησης. Μεταδίδει ακόμη και σε επίπεδο ενημέρωσης μόνο όσα συνάδουν με το κυβερνητικό αφήγημα, εντός και εκτός συνόρων».

Η κυρία Φωτίου επικαλούμενη δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΣΤΙΑ κατήγγελλε ότι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ετοιμάζει 70 εκατομμύρια δώρο στα Κανάλια, για να σταματήσουν την κριτική τους». Καταλόγισε στην Κυβέρνηση ότι υπονομεύει το θεσμικό ρόλο της ΕΡΤ, που είναι η αντικειμενική ενημέρωση και προαγωγή του πολιτισμού, διότι δεν εξασφαλίζει την απαιτούμενη συντακτική, δηλαδή δημοσιογραφική, τη λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία της ΕΡΤ. Δεν παρέχεται, είπε η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς καμία εγγύηση με αυτό το νομοσχέδιο πως η Κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει και στο περιεχόμενο των προγραμμάτων της ΕΡΤ.

Παράλληλα πρόσθεσε «παγιώνονται οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου και οι απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες στην ΕΡΤ, με εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, χωρίς πλήρη δικαιώματα και με μισθολογική ισοτιμία. Υπονομεύεται ο ευρωπαϊκός κανονισμός ENFA με τη μερική εφαρμογή του, αφού δεν ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι μηχανισμοί ελέγχου και διαφάνειας στις σχέσεις Κράτους και ΜΜΕ και στις διαδικασίες επιλογής προσώπων. Ζήτησε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ισονομία στην εργασία, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για όσους διαθέτουν στον ιδιωτικό τομέα αυτή την προϋπηρεσία, όπως οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την ΝΕΡΙΤ. Δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας με συμβολή του φορέα εργοδότη. Δυνατότητα αιτήματος άσκησης παράλληλου έργου από τα μέλη των μουσικών συνόλων μία εβδομάδα πριν την ημέρα που τους ζητούν να δουλέψουν, εκτός αντί για το μήνα που ισχύει. Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια για την ΕΡΤ3 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματισμός τόνισε ελέγχεται από την κυβέρνηση και ο προϋπολογισμός από τον εκπρόσωπο του μοναδικού μετόχου, δηλαδή τον Υπουργό. Η γενική συνέλευση παραμένει κυβερνητικό όργανο από τρεις Υπουργούς, δεν συμμετέχουν εκπρόσωποι εργαζομένων, ούτε της κοινωνίας των πολιτών».

Η κυρία Φωτίου εκτίμησε πως «η ΕΡΤ θα λειτουργεί ως κλειστή εταιρική δομή, ασύμβατη με το δημόσιο χαρακτήρα της και για το εάν κάτι σας ξέφυγε, από αυτή την πορεία αφήνετε παράθυρο για έλεγχο ΚΥΑ ή Υπουργικής Απόφασης

Η αγορήτρια της Νίκης Ασπασία Κουρουπάκη από την πλευρά της κατέθεσε στα Πρακτικά 47 προτάσεις βελτίωσης του νομοσχεδίου. Αυτή είπε «είναι η ύστατη ευκαιρία να διορθώσουμε τα σημεία που αν μείνουν όπως είναι θα αδικήσουν την ΕΡΤ και την ίδια την έννοια της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης».

Η βουλευτής αναγνώρισε ότι «το νομοσχέδιο περιέχει θετικά βήματα, εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο της ΕΡΤ, προσθέτει συμβούλιο δεοντολογίας, προβλέπει τεχνολογική αναβάθμιση, αναγνωρίζει την ανάγκη προστασίας των δημοσιογράφων και εισάγει διατάξεις για τη διαφάνεια και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Όμως, δυστυχώς, οι παραλείψεις είναι πολλές και ουσιαστικές και δεν είναι τεχνικές, είναι πολιτικές», όπως για την διοίκηση της ΕΡΤ, που, όπως είπε, « παραμένει πλήρως ελεγχόμενη από την εκάστοτε Κυβέρνηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Γενικός Διευθυντής διορίζονται από την Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Βουλής, καμιά συμμετοχή ανεξάρτητων φορέων, καμία ανεξάρτητη θητεία, καμία υποχρεωτική λογοδοσία, χωρίς αυτά η Ε.Ρ.Τ. δεν γίνεται δημόσια, παραμένει κρατική». Η βουλευτής έδωσε έμαφαση στην πολιτιστική αποστολή της ΕΡΤ που είπε ότι «υπονομεύεται». Το νομοσχέδιο προβλέπει μόλις 10% ελληνικό περιεχόμενο, χωρίς να διευκρινίζει, αν ισχύει για ώρες αιχμής, χωρίς ετήσια έκθεση, χωρίς υποχρεωτική συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, μουσεία, σχολεία, χωρίς Ταμείο Ελληνικής Παραγωγής. Η τεχνολογική αναβάθμιση προβλέπεται, αλλά χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς εγγυήσεις για ελληνικές εταιρείες, χωρίς ελληνικό cloud. Η διαφάνεια στην ιδιοκτησία των μέσων και η αντιμετώπιση της συγκέντρωσης μένουν ημιτελείς. Η προστασία των δημοσιογράφων από τις καταχρηστικές αγωγές SLAPP εκτίμησε ότι είναι ανύπαρκτη. Για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, η κυρία Κουρουπάκη είπε πως τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου είναι ένα καλό ξεκίνημα, αλλά δεν αρκούν. Χωρίς Εθνικό Παρατηρητήριο, χωρίς συνεργασία με fact checkers, χωρίς υποχρέωση δημοσιοποίησης αλγορίθμων, η παραπληροφόρηση θα συνεχίσει να δηλητηριάζει την ενημέρωση.

Τέλος, παρατήρησε πως δεν υπάρχει καμία δέσμευση για νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στην Ε.Ρ.Τ, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία μόλις 10 δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. που προέρχονται από τη ΝΕΡΙΤ. Το νομοσχέδιο αφήνει ανέγγιχτο το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν θεσπίζει η οικονομική αυτοτέλεια και ξεχωριστή νομική προσωπικότητά του.

Η αγορήτρια της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου ανέφερε ότι «παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς ότι αυτό το νομοσχέδιο ενισχύει τη διαφάνεια, θωρακίζει τη δημόσια εποπτεία, προστατεύει, δήθεν, το δημόσιο χαρακτήρα της ΕΡΤ, τα άρθρα οδηγούν στο αντίθετο συμπέρασμα. Η Διοίκηση παραμένει πολιτικά ελεγχόμενη. Η εποπτεία μεταφέρεται σε Υπουργούς και όχι στο ΕΣΡ. Ο κοινωνικός έλεγχος καταργείται. Το ανταποδοτικό τέλος γίνεται εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής». Για μια πραγματικά ανεξάρτητη και δημόσια ΕΡΤ είπε η βουλευτής «χρειάζονται επιλογή διοίκησης με κανόνες διαφάνειας από τη Βουλή με αυξημένη πλειοψηφία, αποκλειστική εποπτεία από την ανεξάρτητη αρχή ΕΣΡ και όχι από Υπουργούς, επαναφορά και ενίσχυση κοινωνικού ελέγχου, ανεξάρτητος ετήσιος έλεγχος χρήσης του ανταποδοτικού τέλους, θεσμική προστασία της χρηματοδότησης, όπως επιτάσσει ο EMFA. Αυτά δηλαδή που η κοινωνία η ίδια απαιτεί».