Νόαμ Κατς: Το Ισραήλ εκπλήρωσε το χρέος του να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι πίσω  

Το προσωπικό της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα τίμησε τη μνήμη του Ραν Γκβιλι, τελευταίου ομήρου που κρατήθηκε 843 ημέρες στη Γάζα, σηματοδοτώντας την επιστροφή όλων των ομήρων.

Σε ανάρτησή του, συνοδευόμενη από βίντεο με τις δηλώσεις του, ο πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς, επισήμανε ότι με την επιστροφή της σορού του Ραν Γκβιλι «σηματοδοτούμε την ημέρα που το Κράτος του Ισραήλ εκπλήρωσε το χρέος του να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι πίσω».

«Δεν είναι μια χαρούμενη ημέρα, δεν πρόκειται για ημέρα γιορτής, είναι μια ημέρα που συγκεντρωνόμαστε για να αποτίσουμε φόρο τιμής σε όλες τις οικογένειες των ομήρων και σε όλες τις οικογένειες των μελών του Ισραηλινού στρατού που πλήρωσαν με τη ζωή τους σ' αυτό τον πόλεμο που μας επιβλήθηκε», τόνισε.

Η ανάρτηση του Ισραηλινού πρέσβη

Το προσωπικό της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Αθήνα συγκεντρώθηκε να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη του τελευταίου ομήρου, Ραν Γκβιλι, που κρατούνταν για 843 ημέρες στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από έρευνες σε ένα νεκροταφείο στην ανατολική πόλη της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χιθες ότι εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε η σορός του αρχιλοχία Ραν Γκβίλι.

Η οικογένεια του Γκβίλι ενημερώθηκε από εκπροσώπους του στρατού ότι η σορός του θα μεταφερθεί στο Ισραήλ για ταφή.

Ο Γκβίλι ήταν ο τελευταίος όμηρος που δεν είχε επιστρέψει από την εισβολή και τη σφαγή που πραγματοποίησε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία απήχθησαν 251 όμηροι. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά σε πάνω από μια δεκαετία δεν θα παραμείνουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκβίλι, ένας 24χρονος αστυνομικός, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος το κιμπούτς Αλουμίν στο νότιο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.